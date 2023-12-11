ΠΑΣΟΚ: Ημερίδα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση - Ποιοι θα συμμετέχουν

Απόψε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας το ινστιτούτο InSocial και το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής ανοίγουν την ατζέντα της τοπικής αυτοδιοίκησης, με προβεβλημένους δημάρχους και περιφερειάρχες να συνδράμουν στη συζήτηση, όπως οι Σταύρος Αρναουτάκης, Δημήτρης Κουρέτας, Χάρης Δούκας, Γιάννης Μώραλης, Στέλιος Αγγελούδης, Σίμος Δανιηλίδης, Κώστας Ασκούνης, Γιάννης Κωνσταντάτος, Παναγιώτης Σημανδηράκης, Γιώργος Μαρινάκης κ.α.

Στην εκδήλωση θα μιλήσει και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος θα παρουσιάσει τις προτάσεις του για μια τοπική αυτοδιοίκηση κοντά στον πολίτη και σε πρωταγωνιστικό ρόλο για θέματα πολιτικής προστασίας, ενεργειακής μετάβασης και υψηλών υπηρεσιών κοινωνικής πολιτικής.

Η ημερίδα θα ξεκινήσει στις 17:00 στο ξενοδοχείο Divani Caravel.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Εναρκτήριος χαιρετισμός: Νίκος Χριστοδουλάκης , Επικεφαλής InSocial & πρώην Υπουργός

Θεματική ενότητα: Θεσμοί – διαφάνεια στην τοπική αυτοδιοίκηση (17:10)

Συντονιστής: Γιάννης Ιωαννίδης, πρώην Γ. Γ. Υπουργείου Εσωτερικών

Ομιλητές:

- Ανδρούτσου Μαρία, Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου

- Ασκούνης Κώστας, εκλεγμένος Δήμαρχος Καλλιθέας

-Δανιηλίδης Σίμος, Δήμαρχος Νεάπολης -Συκεών

-Δοξαστάκης Ζαχαρίας, Δήμαρχος Χερσονήσου

-Ευθυμίου Ανδρέας, Δήμαρχος Μοσχάτου – Ταύρου

-Καραμανώλης Γιώργος, Σύμβουλος Ψηφιακής Διακυβέρνησης/ Συντονιστής Δράσης Ψηφιακής Κοινωνίας

-Μαρινάκης Γιώργος, Δήμαρχος Ρεθύμνου

Θεματική ενότητα: Σύγχρονες, βιώσιμες και πράσινες πόλεις (18:10)

Συντονιστής: Γιώργος Παπούλιας, επιστημονικός διευθυντής ΙnSocial

Ομιλητές:

-Αγγελούδης Στέλιος, εκλεγμένος Δήμαρχος Θεσσαλονίκης

-Δούκας Χάρης, εκλεγμένος Δήμαρχος Αθηναίων

-Μαρινάκης Βαγγέλης, επίκουρος καθηγητής Ε.Μ.Π.

-Μώραλης Γιάννης, Δήμαρχος Πειραιά

-Σημανδηράκης Παναγιώτης, Δήμαρχος Χανίων

Παρεμβάσεις (19:00)

- Σταύρος Αρναουτάκης, Περιφερειάρχης Κρήτης

- Δημήτρης Κουρέτας, εκλεγμένος Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Ομιλία Νίκου Ανδρουλάκη, Προέδρου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής (19:15)

Θεματική ενότητα: Πολιτική προστασία & ανθεκτικότητα (19:50)

Συντονιστής: Ξένος Μανιατογιάννης, πρώην Δήμαρχος Βριλησσίων

Ομιλητές:

-Γεώργιζας Γιάννης, γενικός διευθυντής Δικτύου Βιώσιμων Πόλεων

-Κωνσταντάτος Γιάννης, Δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης, Επικεφαλής ΣΠΑΥ

-Λιακούλη Ευαγγελία, Γραμματέας Κ.Ο. ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής & υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Αυτοδιοίκησης

-Παπαδόπουλος Θεόδωρος, Δήμαρχος Θέρμης

-Χωμενίδης Τάσος, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

