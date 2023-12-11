Ομοσπονδία αστυνομικών: «Χάδια» τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για την οπαδική βία

«Χάδια» χαρακτηρίζουν οι αστυνομικοί τα μέτρα που ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα, Δευτέρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για την οπαδική βία.

Όπως υποστηρίζει η ΠΟΑΣΥ η κυβέρνηση έπρεπε να πάρει πρόσθετα και πραγματικά σκληρά μέτρα. Μάλιστα τονίζουν πως επιμένουν στη διακοπή όλων των πρωταθλημάτων καθώς και απόσυρση της Αστυνομίας από όλες τις αθλητικές εκδηλώσεις, καθώς σοβαρά επεισόδια γίνονται και στους αγώνες μπάσκετ ακόμα και χάντμπολ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΟΑΣΥ

Με περισσή αγωνία αναμέναμε από το Σάββατο, Αστυνομία και Κοινωνία, τα μέτρα τα οποία θα εξήγγειλε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας, τα οποία υποτίθεται θα ήταν σκληρά και θα έθεταν τέλος στα φαινόμενα του χουλιγκανισμού και του εξευτελισμού της έννοιας του αθλητισμού. Όμως με ακόμη μεγαλύτερη έκπληξη ακούσαμε τα όσα εξήγγειλε ο κύριος κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Προφανώς η έννοια της σκληρότητας είναι τελικά πολύ ελαστική ως προς την ερμηνεία και την εφαρμογή της. Τόσο ελαστική που έφτασε να ασχοληθεί με το αν θα υπάρχουν οπαδοί στους αγώνες ποδοσφαίρου της Super League 1. Άραγε, πέρασαν τόσες πολλές μέρες από την Πέμπτη 7/12/2023 που ξεχάστηκε ότι ο συνάδελφός μας τραυματίστηκε βαρύτατα κατά τη διεξαγωγή αγώνα βόλεϊ ή μήπως ξέχασαν κάποιοι ότι σοβαρά επεισόδια γίνονται και στους αγώνες μπάσκετ ακόμα και χάντμπολ ή το χειρότερο ότι γίνονται ραντεβού θανάτου μακριά από τις αθλητικές εγκαταστάσεις;

Με την κοινή ανακοίνωσή μας την 8/12/2023 ζητήσαμε άμεση διακοπή όλων των πρωταθλημάτων καθώς και απόσυρση της Αστυνομίας από όλες τις αθλητικές εκδηλώσεις, έως ότου όλοι οι ανευθυνοϋπεύθυνοι ιδιοκτήτες-παράγοντες του αθλητισμού, αντιληφθούν ότι απέναντί τους έχουν την οργανωμένη πολιτεία, τους θεσμούς της και την συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας που απορρίπτει όλα αυτά τα νοσηρά φαινόμενα βίας και εγκληματικότητας στον αθλητισμό.

Αντ’ αυτών ανακοινώθηκε μία δέσμη «μέτρων» μόνο για τους αγώνες ποδοσφαίρου της Super League 1, έλεγχος ταυτοπροσωπίας και άλλες δευτερεύουσας σημασίας προβλέψεις. Ξεκάθαρα, λοιπόν, προκύπτει ότι η Αστυνομία θα συνεχίσει να είναι στους αθλητικούς χώρους και να φορτώνεται ευθύνες που δεν της ανήκουν έχοντας να αντιμετωπίσει εγκληματικές αγέλες χούλιγκαν οι οποίοι απλά δεν θα κάνουν το βρώμικό έργο τους σε αγώνες ποδοσφαίρου αλλά θα είναι ελεύθεροι να επιλέξουν όποιο άλλο άθλημα επιθυμούν.

ΚΑΛΟΥΜΕ για μία ακόμα φορά, με όση μεγαλύτερη ένταση μπορεί να έχει η φωνή μας την κυβέρνηση να πάρει πρόσθετα και αυτή τη φορά πραγματικά σκληρά μέτρα και όχι «χάδια», όπως αυτά που ανακοίνωσε.

Πρέπει να καταλάβετε επιτέλους ότι το χτένι έσπασε και ο κόμπος χάθηκε. Εάν δεν τολμήσετε τώρα να φανείτε, όχι σκληροί αλλά δίκαιοι, απέναντι στο υγιές κομμάτι της κοινωνίας, δεν θα το καταφέρετε ποτέ.

Οι ευκαιρίες δίνονται ελάχιστες φορές και σε όποιον τολμάει να τις αδράξει όταν πρέπει. Ειδάλλως θα καταλήξετε και εσείς να συναριθμηθείτε με όλους αυτούς που κοίταζαν φοβικά το πρόβλημα και φτάσαμε ως εδώ που φτάσαμε.

