Ευρεία σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, υπό τον υπουργό Βασίλη Κικίλια. Στο επίκεντρο της σύσκεψης βρέθηκε ο σχεδιασμός για την αντιμετώπιση προβλημάτων στην Αττική σε περιπτώσεις έντονων χιονοπτώσεων. Όπως τόνισε ο κ. Κικίλιας, «σήμερα έγινε μία σύσκεψη ώστε να εφιστήσουμε ξανά την προσοχή σε δήμους και περιφέρειες σε ό,τι έχει να κάνει με την προπαρασκευή και την πρόληψη αλλά και την οργάνωση για ακραία καιρικά φαινόμενα όπως είναι οι χιονοπτώσεις».

«Ήδη το έχουμε ζητήσει με επιστολές μας από τις αρχές του Νοέμβρη, και τώρα επανερχόμαστε. Ζητούμε να υπάρχουν τα μηχανήματα τα οποία πρέπει και απαιτούνται για την διάνοιξη των δρόμων, να υπάρχει μητρώο για τις ευπαθείς ομάδες σε κάθε δήμο, έτσι ώστε να ξέρουμε και με το ΕΚΑΒ ποιοι και πού πρέπει να μετακινηθούν αν και εφόσον υπάρχει κάποια κακοκαιρία και είναι δύσκολη η πρόσβαση σε νοσοκομεία. Φυσικά να έχει προβλεφθεί να έχουν οι περιφέρειες και οι δήμοι αλατιέρες και αλάτι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει σχέδιο πρόληψης, έτσι ώστε, εάν και εφόσον έχουμε τέτοια φαινόμενα στο επόμενο χρονικό διάστημα, να μπορούμε να αντιδράσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κικίλιας, ενώ επισήμανε ότι «θεωρούν και πιστεύουν ότι οι περιφέρειες και οι δήμοι είναι συμπαίκτες τους, σύμμαχοι σε αυτή την προσπάθεια».

«Βεβαίως έχουν τις αρμοδιότητες και την ευθύνη, άρα, θα πρέπει να προετοιμαστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εδώ, στο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και στο ΕΣΚΕΔΙΚ θα υπάρχουν -πριν την εκδήλωση των φαινομένων- όλοι οι επιστήμονες, οι μετεωρολόγοι, έτσι ώστε να υπάρχει πρόγνωση το ταχύτερο δυνατό, ο ΔΕΔΔΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ, εκπρόσωποι των παραχωρησιούχων, εκπρόσωποι όλων των συναρμόδιων υπουργείων, όπως του Υποδομών κλπ, φυσικά οι Ένοπλες Δυνάμεις, η Ελληνική Αστυνομία κι η Τροχαία και η Πυροσβεστική, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συντονίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλη την πολιτική Προστασία», υπογράμμισε ο κ. Κικίλιας.

Ερωτηθείς αν υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για την Περιφέρεια Αττικής, ο κ. Κικίλιας είπε ότι η Περιφέρεια Αττικής αντέδρασε σε ό,τι αφορά τον καθαρισμό των ρεμάτων και υπάρχει πρόοδος στο συγκεκριμένο κομμάτι, όπως και στο έκτακτο, για τα καιρικά φαινόμενα τα οποία μπορεί να εκδηλωθούν, εκτός από τις πλημμύρες και τις χιονοπτώσεις. «Θα πρέπει να είναι έτοιμη και προβλέπεται η διαδικασία του έκτακτου, εφόσον ένας μεγάλος διαγωνισμός που υπάρχει είναι κολλημένος. Είναι όμως γενικά, μία παθογένεια αυτή της δημόσιας διοίκησης, την οποία προσπαθούμε να θεραπεύσουμε», σημείωσε ο υπουργός και αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο για την Πολιτική Προστασία το οποίο ψηφίστηκε στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας και δίνει τη δυνατότητα στην Πολιτική Προστασία να παρεμβαίνει, έτσι ώστε να μπορεί να συντονίζει καλύτερα και να επιταχύνονται οι διαδικασίες σε ό,τι έχει να κάνει με τα έκτακτα φαινόμενα.

«Για παράδειγμα, αν κάποιο έργο έχει κολλήσει, έχει τη δυνατότητα να δώσει η Πολιτική Προστασία το δικαίωμα στο υπουργείο Υποδομών να μπει με μια απευθείας ανάθεση και να προχωρήσει το συγκεκριμένο κομμάτι του έργου για το οποίο κινδυνεύουν οι πολίτες. Δεν μπορεί σε καμία των περιπτώσεων, ένας πολιτικός, και μάλιστα ένας υπουργός, να επέμβει στο κομμάτι της δικαστικής εξουσίας, γιατί υπάρχουν και Ελεγκτικά Συνέδρια και οι διαδικασίες που απαιτούν χρόνο, υπάρχουν και ενστάσεις οι οποίες εκδικάζονται που φτάνουν μέχρι και το ΣτΕ. Θα ήθελα να παρακαλέσω όμως και την ηγεσία της Δικαιοσύνης να το προσμετρήσει αυτό. Μέσα στις πολλές υποχρεώσεις τις οποίες έχει, να δει αυτές τις συμβάσεις ή τα έργα αυτά, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά, καίρια για την προστασία των πολιτών. Νομίζω ότι αυτά προέχουν και προτεραιοποιούνται πρώτα και μπροστά από οτιδήποτε άλλο κρίνεται κατά περίπτωση», υπογράμμισε ο κ. Κικίλιας.

Στη συνέχεια ο κ. Κικίλιας αναφέρθηκε σε δυσκολίες που μπορεί να υπάρχουν, όπως για παράδειγμα στην Περιφέρεια Αττικής, όπου ο διαγωνισμός για τους εργολάβους για τα μηχανήματα εκχιονισμού βρίσκεται στο στάδιο των ενστάσεων κοκ.

«Πήρα τη διαβεβαίωση ότι από το Μητρώο των εργοληπτών, με το κατεπείγον για την Πολιτική Προστασία, θα προχωρήσει η περιφέρεια και θα μισθώσει μηχανήματα νωρίτερα απ' όταν θα απαιτηθεί. Καταλαβαίνω, επίσης, ότι υπάρχει κι η διαδικασία της μετάβασης από τις προηγούμενες διοικήσεις των δήμων στις επόμενες. Αυτό, όμως, δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία κατά την άποψή μας, καθότι η προστασία των πολιτών κι η ασφάλεια της ζωής τους είναι πάνω απ' όλα», σημείωσε o κ. Κικίλιας και στη συνέχεια ευχαρίστησε για την παρουσία τους στη σημερινή σύσκεψη τους δημάρχους, τις απερχόμενες δημοτικές αρχές, αλλά και τους νέους δημάρχους που θα αναλάβουν από 1/1/2024, καθώς όπως είπε «επέδειξαν επαγγελματισμό».

«Όλοι αυτοί πρέπει να έχουν συνεργασία μεταξύ τους. Δεν θα σταματήσουμε να προσπαθούμε να είμαστε οργανωμένοι και σε επίπεδο πρόληψης και επίπεδο παρέμβασης, έτσι ώστε να προστατεύουμε τους συμπολίτες μας. Καταλαβαίνω ότι αυτή είναι μια μόνιμη προσπάθεια που έχει πολλά προβλήματα στη χώρα και γραφειοκρατικά, αλλά εδώ είμαστε για να πιέζουμε και να προσπαθούμε να τα λύνουμε», κατέληξε ο κ. Κικίλιας.

Σημειώνεται ότι στη σύσκεψη συμμετείχαν ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Παπαγεωργίου, η αντιπεριφερειάρχης Βορείου Τομέα, Λουκία Κεφαλογιάννη, δήμαρχοι και νεοεκλεγέντες δήμαρχοι της Αττικής, ο αρχηγός του ΠΣ Γ. Πουρναράς, καθώς και στελέχη της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

