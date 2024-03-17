Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν σήμερα οι συλληφθέντες μετά τις αστυνομικές επιχειρήσεις πριν δύο ημέρες στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου και εχθες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Στην Αθήνα συνελήφθησαν τρία άτομα και στη συμπρωτεύουσα 49, και σήμερα οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, με την αστυνομία να τονίζει ότι θα παρεμβαίνει πλέον άμεσα σε περιπτώσεις καταλήψεων και αξιόποινων πράξεων στα πανεπιστήμια.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, από την αστυνομική επιχείρηση στην Πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου συνελήφθησαν μια γυναίκα από τη Σουηδία, ένας άνδρας από την Αργεντινή με ιταλικό διαβατήριο, καθώς και ένας Έλληνας που κατηγορούνται για διατάραξη οικιακής ειρήνης.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες πρόκειται για άτομα τα οποία δεν είχαν απασχολήσει τις ελληνικές αρχές και φέρεται να μην έχουν καμία σχέση με την ακαδημαϊκή κοινότητα και είναι άγνωστο ακριβώς το πώς βρέθηκαν μέσα στα δωμάτια της φοιτητικής εστίας επί της Ούλοφ Πάλμε.

Όσον αφορά στους 49 συλληφθέντες στη Θεσσαλονίκη, οδηγήθηκαν νωρίτερα στον εισαγγελέα, ο οποίος τους παρέπεμψε να δικαστούν αύριο στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο.

Εις βάρος τους ασκήθηκαν διώξεις για σοβαρή διατάραξη λειτουργίας νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (Πανεπιστήμιο) ενώ οι 48 διώκονται επιπλέον για απείθεια καθώς αρνήθηκαν να δώσουν αποτυπώματα.

Οι συλληφθέντες είναι 30 άνδρες και 19 γυναίκες, με τους 10 να έχουν απασχολήσει τις αρχές για παρόμοια αδικήματα στο παρελθόν.

Κατά τη διάρκεια και των δύο επιχειρήσεων της ΕΛ.ΑΣ. μέσα στους χώρους των πανεπιστημίων εντοπίστηκαν πλήθος «πολεμοφοδίων» όπως κοντάρια, πυροτεχνικές κατασκευές, βαριοπούλες, κράνη και χειροβομβίδες κρότου λάμψης.

Την ίδια ώρα, ο Πρωθυπουργός στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα ότι ο νόμος θα εφαρμοστεί παντού και ότι δεν θα υπάρξει ανοχή σε καμία μορφή βίας, με αφορμή τις αστυνομικές επιχειρήσεις σε ΑΠΘ και Ζωγράφου, μέσα από την ανάρτηση της εβδομαδιαίας ανασκόπησης του κυβερνητικού έργου.

«Δεν θα επιτρέψουμε δήθεν πάρτυ στους πανεπιστημιακούς χώρους να εξελίσσονται σε γιορτές τυφλής βίας και καταστροφής», επισημαίνει και κάνει λόγο για μεμονωμένες μειοψηφίες που κάνουν παράνομες καταλήψεις και βανδαλισμούς,. Μάλιστα υπογραμμίζει πως για τέτοια επεισόδια πρέπει να υπάρχουν επιπτώσεις, που φτάνουν μέχρι και την οριστική διαγραφή φοιτητών, σημειώνοντας και την ευθύνη των πανεπιστημίων να εφαρμοστεί ο νόμος.

Πηγή: skai.gr

