Ανοχή τέλος θα επιδεικνύει στο εξής η Ελληνική Αστυνομία σε περιπτώσεις καταλήψεων πανεπιστημιακών χώρων και έκνομων ενεργειών γύρω από αυτές. Σύμφωνα με πηγές της ΕΛΑΣ που μίλησαν στον ΣΚΑΪ και τον Μιχάλη Τεζάρη στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται και οι δυο επιχειρήσεις στην Πανεπιστημιούπολη και στο ΑΠΘ σε διάστημα εννέα ωρών.



Όπως σημείωναν οι ίδιες πηγές, στο εξής όταν οι αστυνομικοί διαπιστώνουν φθορές εντός πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, ή επεισόδια γύρω από αυτά, θα παρεμβαίνουν χωρίς χρονοτριβή και δίχως ατέρμονες αναλύσεις με τους πρυτάνεις. Όταν διαπιστώνονται επεισόδια οι αστυνομικοί θα παρεμβαίνουν άμεσα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΣΚΑΪ, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης εμφανίζεται ενοχλημένος με την αδράνεια που επέδειξαν υψηλόβαθμοι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ σε κάποιες περιπτώσεις, με αποκορύφωμα την εμπρηστική επίθεση στου Ζωγράφου. Μάλιστα, η αγανάκτηση των πολιτών φαίνεται πως χτύπησε «ευαίσθητες χορδές» στελεχών της Κατεχάκη που διαπιστώνουν πρόθεση «μπαχαλοποίησης» της κοινωνίας από μερίδα ατόμων με πρόσχημα το νόμο για την ίδρυση μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων.

«Με το ισχύον νομικό πλαίσιο, οι δημόσιες αρχές μπορούν να επέμβουν στον χώρο του πανεπιστημίου αυτεπάγγελτα, όταν διαπιστώσουν ότι τελούνται αξιόποινες πράξεις» επισήμανε στο ΑΜΠΕ ο πρύτανης του ΑΠΘ Χαράλαμπος Φειδάς.

Συνελήφθησαν οι τρεις προσαχθέντες στην αστυνομική επιχείρηση στην Πανεπιστημιούπολη

Σε σύλληψη μετατράπηκε η προσαγωγή των τριών ατόμων, ενός Αργεντινού, μιας Σουηδής και ενός Έλληνα, που εντοπίστηκαν το πρωί στην Πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου κατά την διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, σε βάρος των τριών σχηματίσθηκε δικογραφία για διατάραξη οικιακής ειρήνης.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών ενώ η προκαταρκτική εξέταση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

49 οι προσαγωγές στην αστυνομική επιχείρηση στο ΑΠΘ

Σε 49 προσαγωγές προχώρησαν οι δυνάμεις της Αστυνομίας, μετά την επέμβαση στη Σχολή Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ. Η επιχείρηση της Αστυνομίας πραγματοποιήθηκε μετά από πληροφορίες ότι άγνωστοι προσπάθησαν να προκαλέσουν φθορές στην υπό ανέγερση βιβλιοθήκη, στον χώρο της πρώην κατάληψης του Βιολογικού.

Πηγή: skai.gr

