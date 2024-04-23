Βουλή: Συνάντηση Νατσιού - Παπαδόπουλου το μεσημέρι - Υποβαθμίζονται οι χθεσινές του δηλώσεις 

Του Γιάννη Ανυφαντή

Συνάντηση στη Βουλή θα έχει το μεσημέρι ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός με τον Νίκο Παπαδόπουλο, στον απόηχο των χθεσινών δηλώσεων του βουλευτή του κόμματος, που μίλησε για πιστούς που έχουν αρχίσει να «μοιράζουν σφαλιάρες» στις εκκλησίες, προειδοποιώντας πως «θα δούμε και χειρότερα».

«Πρόκειται για μία συνάντηση προκειμένου να διαλευκανθούν και τα τελευταία σκοτεινά σημεία» τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Δήμος Θανάσουλας, μιλώντας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, με πηγές του κόμματος να υπογραμμίζουν πως θα είναι μια συνάντηση «τυπική», συμβουλευτικού χαρακτήρα.

Ο Δημήτρης Νατσιός έκανε λόγο για «πηγαίο αυθορμητισμό» του Νίκου Παπαδόπουλου, τονίζοντας πως «δεν παρότρυνε για επιθέσεις, αλλά όταν μίλησε για σφαλιάρες, έκανε μια κοινωνική διαπίστωση».

Ο πρόεδρος του κόμματος πρόσθεσε ότι στην επιτροπή ο βουλευτής «καταδίκασε απερίφραστα την βία», με αφορμή την επίθεση που δέχτηκε η βουλευτής της ΝΔ Αγγελική Δεληκάρη σε εκκλησία της Καβάλας την Κυριακή, από υποψήφια βουλευτή της Νίκης.

Ο Δ. Νατσιός υπενθύμισε ότι το κόμμα του έβγαλε «ακαριαίως» δήλωση καταδικάζοντας την επίθεση στη βουλευτή της ΝΔ.

Από την Νίκη πάντως σχολίαζαν από χθες, ότι ο κ. Παπαδόπουλος δεν έκανε τίποτα περισσότερο στην επιτροπή, από το να μεταφέρει την εικόνα που εισπράττει από την εκλογική του βάση μετά την ψήφιση του νόμου για τον πολιτικό γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, θεωρώντας πως ο ίδιος παρέμεινε εντός της γραμμής του κόμματος.

Πηγή: skai.gr

