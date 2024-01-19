Στο ερώτημα «τι έχουμε κάνει και ποιες είναι οι στοχεύσεις για το επόμενο διάστημα» καλούνται να απαντήσουν οι 33 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στο τριήμερο συνέδριο στις Σπέτσες, οι εργασίες του οποίου ξεκίνησαν σήμερα.

Οι βουλευτές έφτασαν στο νησί άλλοι ακτοπλοϊκώς και άλλοι οδικώς, όλοι με τα powerpoint στις αποσκευές τους καθώς ο καθένας θα κληθεί να καταθέσει προτάσεις και να παρουσιάσει το έργο που έχει κάνει στον τομέα ευθύνης του.

Με μαύρο βαν έφτασαν οι πρώτοι στο σπίτι του Στέφανου Κασσελάκη. Δείτε το βίντεο:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Από τις πρώτες αφίξεις, ήταν αυτή του Πέτρου Παππά, ο οποίος λίγο πριν επιβιβαστεί στο πλοίο χαρακτήρισε «χρήσιμες τις διαδικασίες» παρά το γεγονός, ότι οι ώρες εργασίας θα είναι πολλές αλλά όπως συμπλήρωσε «θα συσφίξουμε και τις σχέσεις μας».

Η πρώτη σύσκεψη της συνάντησης εργασίας, γίνεται κεκλεισμένων των θυρών στο σπίτι του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.

Οι τομεάρχες μέσα σε 10 λεπτά θα παρουσιάσουν το έργο τους εκτός από τον υπεύθυνο των Οικονομικών ο χρόνος του οποίου υπολογίζεται να ξεπεράσει τα 60 λεπτά.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, ο Στέφανος Κασσελάκης πρόκειται να παραθέσει δείπνο στο σπίτι του.

Η συνάντηση εργασίας θα συνεχιστεί αύριο, από νωρίς το πρωί και θα ολοκληρωθούν αργά το βράδυ του Σαββάτου. Στη συνέχεια οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι προγραμματισμένο να δειπνήσουν σε γνωστή ψαροταβέρνα του νησιού. Την Κυριακή το πρωί δε, θα ξεκινήσουν οι αναχωρήσεις.

Από τη συνάντηση εργασίας θα απουσιάσουν ο Αλέξης Τσίπρας, η Έλενα Ακρίτα και η Όλγα Γεροβασίλη. Η Έλενα Ακρίτα έχει εξηγήσει εδώ και μέρες τους λόγους για τους οποίους δεν θα παρευρεθεί, ενώ αύριο Σάββατο έχει προγραμματισμένη ομιλία για το δημογραφικό σε εκδήλωση του Independent. Η Όλγα Γεροβασίλη δεν θα δώσει το «παρών» για λόγους υγείας.

Σημειώνεται ότι από το νησί απουσιάζει ο βουλευτής Χανίων Παύλος Πολάκης, ο οποίος είχε προγραμματισμένο χειρουργείο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.