Πολάκης: Να πάρει θέση για τις 22 παράνομες προσλήψεις ο υπουργός Υγείας

«Στις 15 Ιανουαρίου ξεκίνησε η δίκη του υποψηφίου βουλευτή της ΝΔ, προσωπικού φίλου του Άδωνι Γεωργιάδη και συνεργάτη του στο υπουργείο Εργασίας, Σταμάτη Πουλή, της συζύγου του κ. Πουλή και συνεργάτη του Άδωνι, Ανδρονίκης Θεοφιλάτου, της τότε οικονομικής διευθύντριας του ΚΕΕΛΠΝΟ, Αικατερίνης Πολύζου, και του τότε διευθυντή του ΚΕΛΠΝΟ Θεόδωρου Παπαδημητρίου», επισημαίνει σε δήλωσή του ο συντονιστής ΕΠΕΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Παύλος Πολάκης.

«Η δίκη αφορά στην πραγματοποίηση 22 παράνομων προσλήψεων από το ΚΕΕΛΠΝΟ επί θητείας Άδωνι Γεωργιάδη, και οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν τα τότε στελέχη του ΚΕΕΛΠΝΟ αφορούν σε κακουργηματικές πράξεις απιστίας κατ' εξακολούθηση με την οικονομική ζημιά να υπολογίζεται για το ΚΕΕΛΠΝΟ στα 250.000 ευρώ, περίπου. Να σημειωθεί ότι οι 22 υπάλληλοι που είχαν στα χαρτιά προσληφθεί για να καλύψουν ανάγκες των δομών του ΚΕΕΛΠΝΟ, δούλευαν στην ουσία ως μετακλητοί υπάλληλοι στο γραφείο του Άδωνι Γεωργιάδη», αναφέρει και συνεχίζει:

«Σύμφωνα με προχθεσινό δημοσίευμα του Documento, στις 18 Δεκεμβρίου 2023 το ΔΣ του ΕΟΔΥ (πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ) αποφάσισε ομόφωνα να υποβάλει δήλωση για την υποστήριξη της κατηγορίας, ενώ με άλλη απόφαση του ζήτησε από τον αναπληρωτή καθηγητή κ. Γιώργο Τριανταφύλλου να συντάξει γνωμοδότηση και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την εκπροσώπηση του Οργανισμού. Στις 12 Ιανουαρίου το ΔΣ του ΕΟΔΥ συνεδριάζει εκ νέου και -ω του θαύματος- αποφασίζει ο ΕΟΔΥ να μην εκπροσωπηθεί νομικά στη δίκη και να μην προχωρήσει σε δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας».

«Τι συνέβη και ο ΕΟΔΔΥ έκανε στροφή 180 μοιρών μέσα σε λίγες μέρες; Πόσο τυχαίο είναι το γεγονός ότι στο διάστημα αυτό άλλαξε η ηγεσία του υπουργείου Υγείας και στη θέση του υπουργού βρέθηκε ο προστάτης των κατηγορουμένων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης; Γιατί το Μέγαρο Μαξίμου καλύπτει μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου κ. Μαρινάκη τον Άδωνι Γεωργιάδη, υποστηρίζοντας ψευδώς ότι οι νομικοί σύμβουλοι του ΕΟΔΥ σε εισήγηση τους αναφέρουν ότι δεν υπάρχει ζημία για τον οργανισμό;», διερωτάται ο Π. Πολάκης και ζητά από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να δώσει «τη σχετική εισήγηση, γιατί μοιάζει τουλάχιστον αστείο, οι νομικοί σύμβουλοι να εκτίμησαν ότι οι 20 παράνομες προσλήψεις, αν αποδειχθούν ως τέτοιες, δεν είχαν οικονομική ζημιά για τον οργανισμό».

« Ο υπουργός Υγείας θα πάρει θέση για το θέμα ή αφήνει τη βρώμικη δουλειά στο Μαξίμου; Ας μας πει ο Άδωνις Γεωργιάδης, στο ραντεβού που είχε λίγες μέρες πριν την αλλαγή της απόφασης, με τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του ΕΟΔΥ, συζητήσαν για την επίμαχη δίκη ή μόνο για τον κορωνοϊό;», καταλήγει η δήλωση του Π. Πολάκη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.