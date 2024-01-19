Η πορεία των διμερών σχέσεων, ζητήματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και η διεύρυνση της ΕΕ στα Δυτικά Βαλκάνια τέθηκαν επί τάπητος κατά τη συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Ούγγρο ομόλογό του Πέτερ Σιγιάρτο, που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών.

Επίσης, υπογραμμίστηκε η ανάγκη αποκλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ενώ εκφράστηκαν ανησυχητικές ενδείξεις διάχυσης της κρίσης στην Ερυθρά Θάλασσα και οι επιπτώσεις στις ναυτιλιακές μεταφορές, στο διεθνές εμπόριο και στην ευρωπαϊκή και διεθνή οικονομία.

Παράλληλα, έμφαση δόθηκε στην ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών και στον ρόλο της Ελλάδας ως περιφερειακού κομβού ενέργειας και ενεργειακής διαφοροποίησης.

FM George Gerapetritis’ mtg w/ #Hungary counterpart Péter Szijjártó tdy in #Athens



Συνάντηση ΥΠΕΞ Γ. Γεραπετρίτη με ομόλογο Ουγγαρίας Péter Szijjártó σήμερα στην Αθήνα pic.twitter.com/NP0MBwnoGf — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) January 19, 2024

Σημειώνεται πως η επίσκεψη του Πέτερ Σιγιάρτο στην Αθήνα έγινε στο πλαίσιο διμερών επισκέψεων που πραγματοποιεί ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών ενόψει της ανάληψης από τη Βουδαπέστη της εκ περιτροπής Προεδρίας του Συμβουλίου Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 1 Ιουλίου 2024.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.