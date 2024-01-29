Την απόφαση να καταψηφίσει τόσο το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τα ομόφυλα ζευγάρια, όσο και την πρόταση νόμου που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ έλαβε η κεντρική επιτροπή του ΚΚΕ.

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση:

​--Δεν συμφωνούμε με το σχέδιο νόμου της κυβέρνησης της ΝΔ, όπως και με την πρόταση νόμου που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ για τον πολιτικό γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Επί της αρχής θα το καταψηφίσουμε.

​--Οι προτάσεις της ΝΔ όχι μόνο δεν λύνουν τα κρίσιμα ζητήματα της εμπορευματοποίησης της τεκνοποίησης και της τεκνοθεσίας από ομόφυλα ζευγάρια, που οδηγεί ντε φάκτο στην κατάργηση του δικαιώματος του παιδιού για μητρότητα - πατρότητα, αλλά αντίθετα τα συσκοτίζουν και τα αναπαράγουν σε υπερθετικό βαθμό. Με διαφορετικό σκεπτικό και διαφορετικά βήματα κλιμάκωσης, οδηγούν στην υλοποίηση της πρότασης Κασσελάκη, αφού ανοίγουν τον δρόμο για εμπόριο παιδιών (μέσω τεκνοθεσίας κ.ά.), για προσφυγή σε παράνομες μεθόδους παρένθετης μητέρας ή σε προσφυγή σε χώρες του εξωτερικού όπου επιτρέπεται η διαδικασία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ανοίγοντας τον ασκό του Αιόλου, φτάνοντας μέχρι και στην ευγονική. Τέλος, εκτός από τα παραπάνω, πρέπει να επισημάνουμε ότι η θεσμοθέτηση του πολιτικού γάμου στα ομόφυλα ζευγάρια αποτελεί προϋπόθεση για μελλοντική προσφυγή σε ελληνικά δικαστήρια και στο Ευρωπαϊκό (ΕΣΔΑ), προκειμένου να υλοποιηθεί όλη η ατζέντα στο όνομα εξάλειψης των διακρίσεων.

​--Μιλώντας, λοιπόν, για γάμο στη σημερινή του μάλιστα εξέλιξη, άξονας της πολιτικής του ΚΚΕ είναι η θεσμοθετημένη ρύθμιση της κοινής γονικής μέριμνας με γνώμονα τα συμφέροντα του παιδιού και όχι τις στενά ατομικές επιθυμίες των γονιών.

​--Συνεχίζουμε να παλεύουμε για την αναγκαία κρατική, κοινωνική προστασία των παιδιών, για την ανάπτυξη ενός δικτύου κρατικών, δωρεάν κοινωνικών υπηρεσιών με επίκεντρο την πρόληψη, με προσλήψεις μόνιμων ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών στις σχολικές μονάδες, στις πανεπιστημιακές σχολές, στους χώρους δουλειάς, στις αθλητικές και πολιτιστικές δομές. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δίνεται στην παιδική και εφηβική ηλικία, με ανάπτυξη ειδικής κοινωνικής υπηρεσίας στελεχωμένης με ομάδα επιστημόνων, ώστε να παρακολουθεί την ψυχοδιανοητική και σωματική ανάπτυξη των παιδιών, των εφήβων και των νέων.

​--Διεκδικούμε ρυθμίσεις, που θα βελτιώνουν στην καθημερινότητα τη σχέση του παιδιού με τον/ τη σύντροφο του φυσικού ή θετού γονέα.

​--Υψώνουμε ασπίδα προστασίας μέσα στον συλλογικό, οργανωμένο αγώνα του εργατικού, λαϊκού κινήματος, του φοιτητικού, μαθητικού κινήματος απέναντι σε κάθε κοινωνική απομόνωση και ρατσιστική επίθεση ανθρώπων με κριτήριο το φύλο, τη φυλή, τη θρησκεία, την εθνοτική καταγωγή, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και άλλα προσωπικά γνωρίσματα, αναδεικνύοντας την ταξική ρίζα των κοινωνικών ανισοτήτων.



Πηγή: skai.gr

