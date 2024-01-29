Μπακογιάννης: Η αλήθεια για τον λόφο του Στρέφη

Ανακοίνωση-απάντηση στον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα σχετικά με τον λόφο του Στρέφη, εξέδωσε η παράταξη «Αθήνα Ψηλά» και ο επικεφαλής Κώστας Μπακογιάννης. Την τιτλοφορεί «Η αλήθεια για τον λόφο του Στρέφη» και αρχικά αναφέρει:

«Στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο δήμος Αθηναίων για τον λόφο του Στρέφη, η σημερινή δημοτική Αρχή δεν λέει, για πολλοστή φορά δυστυχώς, λέξη για την ουσία. Η πραγματικότητα όμως, είναι καθοριστική».

Όπως επεκτείνεται στη συνέχεια, «το ΣτΕ δεν σταμάτησε τα έργα, τα ενέκρινε. Επικαλείται η δημοτική Αρχή απόφαση του ΣτΕ, σημειώνοντας - ψευδώς - ότι ''εκδόθηκε διαταγή να σταματήσουν τα έργα''. Προς αποκατάσταση της αλήθειας, αναφέρουμε πως η υπ αρ. 367/2023 απόφαση του ΣτΕ επιτρέπει τη συνέχιση όλων των εργασιών του λόφου, με εξαίρεση την προσωρινή διακοπή των εργασιών (και όχι οριστική παύση) για το λεγόμενο Belvedere (σημείο θέασης).

Η ανάπλαση είναι στη μέση και τη σταματούν. Είναι επίσης ψευδές ότι δεν έχει γίνει τίποτα και ότι δεν έχει ξεκινήσει η ανάπλαση. Αν τρεις μήνες μετά την εκλογή του, ο δήμαρχος δεν έχει ακόμη ενημερωθεί, είναι πρόβλημα. Αν έχει ενημερωθεί και ψεύδεται, είναι πάλι πρόβλημα. Και είναι δυσδιάκριτο τι από τα δύο είναι χειρότερο.

Έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές εργασίες, αλλά το έργο μένει ημιτελές. Οι υπολειπόμενες εργασίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές, όχι μόνο για την ολοκλήρωση του έργου, αλλά και για την ασφαλή προσβασιμότητα των επισκεπτών στον χώρο, καθώς για παράδειγμα, μπορεί να ολοκληρώθηκε το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού, όμως εάν δεν τοποθετηθούν οι ιστοί και τα φωτιστικά, τμήματα του λόφου θα παραμένουν σκοτεινά. Στα πρανή που εμφανίζονταν φαινόμενα κατακρήμνισης βράχων δεν προχώρησε η τοποθέτηση πλεγμάτων και φρακτών ανάσχεσης, με αποτέλεσμα ακόμη να έχουν επικινδυνότητα για τους επισκέπτες.

Ακολουθούν ενδεικτικά οι εργασίες που δεν υλοποιούνται λόγω της διακοπής:

- Τοποθέτηση νέων ιστών και φωτιστικών.

- Τοποθέτηση αγκυρούμενων πλεγμάτων στα βραχώδη πρανή για να αποφευχθεί περαιτέρω αποδόμηση και για την προστασία των επισκεπτών από πιθανές πτώσεις βράχων.

- Δίκτυο αποχέτευσης όμβριων κορυφογραμμής για την προστασία του εδάφους -ιδιαίτερα στο βορεινό τμήμα του λόφου- από τις διαβρώσεις.

- Τοποθέτηση γεωπλεγμάτων σε περιοχές με έντονη διάβρωση για τη συγκράτηση του χώματος και την υγιή ανάπτυξη της βλάστησης.

- Τοποθέτηση φράχτη ανάσχεσης βραχοπτώσεων για την προστασία των επισκεπτών του λόφου.

- Εργασίες αντιστήριξης μονοπατιού κορυφογραμμής στην περιοχή της πλατείας χαρταετού για την αντιμετώπιση της περαιτέρω διάβρωσης του κεντρικού μονοπατιού.

- Εργασίες ανακαίνισης του υφιστάμενου κτιρίου για τη δημιουργία wc ΑΜΕΑ».

Στη συνέχεια, στην ανακοίνωση τίθεται το ερώτημα «ποιος θα βάλει τα λεφτά;» και αναφέρεται: «Η νέα δημοτική Αρχή θα πρέπει να εξηγήσει πώς και εάν προτίθεται να υλοποιήσει τις υπολειπόμενες εργασίες. Θα ακολουθήσει τις εγκεκριμένες μελέτες; Αν ναι, γιατί δεν άφησε τον χορηγό να τις τελειώσει, χωρίς να επιβαρυνθούν οικονομικά οι δημότες; Διαφωνεί με τις εγκεκριμένες μελέτες; Θα συντάξει άλλες μελέτες; Πόσο γρήγορα θα γίνει αυτό; Θα δημοπρατήσει άλλο έργο και πότε; Με ποιους πόρους;

Για τον λόγο αυτό, ζητούμε από τη δημοτική Αρχή να μας κοινοποιήσει τον σχεδιασμό της για το εν λόγω έργο και να μας απαντήσει ξεκάθαρα πώς θα προχωρήσει η ανάπλαση του Στρέφη με την αποχώρηση του δωρητή; Ποιες εργασίες θα ολοκληρώσει για την ασφάλεια των κατοίκων και ποιες θα εκκρεμούν; Με τι προϋπολογισμό; Με ποια μελέτη; Με ποια πηγή χρηματοδότησης; Με ποιο χρονοδιάγραμμα;

Σήμερα πανηγυρίζουν τα στελέχη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και οι γνωστοί άγνωστοι. Όχι οι κάτοικοι της περιοχής, όχι όσοι αγωνιούμε για το μέλλον της πόλης και επιδιώκουμε την πρόοδο της. Είναι εύκολο να γκρεμίζεις, αλλά δύσκολο να χτίζεις. Το εύκολο είναι να σταματήσεις ένα έργο, ιδίως όταν αποτελεί προεκλογική συμφωνία κάτω από το τραπέζι. Το δύσκολο είναι να το ξεκινήσεις, έχοντας σχεδιάσει και εξασφαλίσει όλα τα παραπάνω και να το συνεχίσεις κόντρα στα συμφέροντα των γνωστών αγνώστων».

Η δημοτική παράταξη «Αθήνα Ψηλά» και ο Κώστας Μπακογιάννης καταλήγουν: «Ας αντιληφθούν στη δημοτική Αρχή, πως το μόνο που τους ζητάμε είναι να μας πουν, πώς και με ποια μέσα θα κάνουν το λόφο του Στρέφη ασφαλή και προσβάσιμο στους κατοίκους της περιοχής. Αυτό είναι το μοναδικό που έχει σημασία για την Αθήνα και τους κατοίκους της».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.