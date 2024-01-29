Ελληνοαμερικανικό ινστιτούτο: Όχι στην πώληση F-16 από τις ΗΠΑ στην Τουρκία

Την έντονη αντίθεσή του στην πώληση από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Τουρκία νέων μαχητικών αεροσκαφών F-16 και κιτ εκφράζει το ελληνοαμερικανικό επιμελητήριο

Σε ανακοίνωσή του, χαρακτηρίζει την Τουρκία «αναξιόπιστο σύμμαχο που παραβιάζει τους νόμους των ΗΠΑ και του διεθνούς δικαίου και ο οποίος παραμένει υπό κυρώσεις από τις ΗΠΑ για τη χρήση ρωσικής κατασκευής οπλικών συστημάτων . Επιπλέον, αυτός ο Ιούλιος θα σηματοδοτήσει μισό αιώνα παράνομης κατοχής από την Τουρκία της Κυπριακής Δημοκρατίας, χώρας της ΕΕ και στρατηγικού εταίρου των ΗΠΑ».

Η ανακοίνωση του Ελληνοαμερικανικού ινστιτούτου:

Είμαστε βαθιά προβληματισμένοι που η Τουρκία συνεχίζει να αντιτίθεται στα συμφέροντα της πολιτικής των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και σε σημαντικά θέματα που σχετίζονται με το Ισραήλ, το Ιράν, τη Συρία και τη Ρωσία. Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν επέλεξε να ενημερώσει το Κογκρέσο για το σχέδιό της να πουλήσει όπλα στην Τουρκία σχεδόν απευθείας αφού η Τουρκία ενέκρινε την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Είναι επίσης απογοητευτικό το γεγονός ότι οι ηγέτες των αντίστοιχων επιτροπών έδωσαν την έγκρισή τους με τέτοια βιασύνη, δεδομένης της ουσιαστικής αντίθεσης στη συμφωνία από πολλά άλλα μέλη του Κογκρέσου. Η Τουρκία θα έπρεπε να είχε εγκρίνει την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ γιατί ήταν το σωστό και απαραίτητο πράγμα που έκανε για να ενισχύσει τη συμμαχία και να στηρίξει τους συμμάχους της, αλλά αντ' αυτού χρησιμοποίησε την ευκαιρία να ζητήσει παραχωρήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και να καθυστερήσει τη διαδικασία πολύ πέρα ​​από το κατάλληλο χρονοδιάγραμμα .

Η Τουρκία παραβιάζει σταθερά τον Νόμο περί Ελέγχου Εξαγωγών Όπλων με τη χρήση των αμερικανικών όπλων για παράνομους σκοπούς που δεν σχετίζονται με την αυτοάμυνα τους. Η χρήση διπλών σταθμών στην εφαρμογή του κράτους δικαίου σχετικά με την Τουρκία θέτει σε κίνδυνο τον στόχο των ΗΠΑ να προωθήσουν την τάξη που βασίζεται σε διεθνείς κανόνες, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις δημοκρατικές αξίες στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών να συνεχίσουν να μην θεωρούν την Τουρκία υπεύθυνη για τις ενέργειές τους.

Ενώ επικροτούμε το γεγονός ότι η Ελλάδα έλαβε επιτέλους μια ένδειξη ότι έχει ολοκληρωθεί μια συμφωνία για την πώληση σαράντα μαχητικών αεροσκαφών F-35 και πρόσθετου αμυντικού εξοπλισμού που περιλαμβάνει 60 τανκς, δύο στρατιωτικά αεροπλάνα μεταφοράς και πολεμικά πλοία, είμαστε απογοητευμένοι για το γεγονός ότι χρειάστηκε τόσο πολύ, δεδομένου ότι το Κογκρέσο είχε ήδη εγκρίνει αυτή τη συμφωνία πριν από πολλούς μήνες.

Η Ελλάδα αξίζει μια τέτοια συμφωνία με βάση την αξία της. Ωστόσο, φαίνεται στους παρατηρητές της πολιτικής των ΗΠΑ στην περιοχή ότι οποιαδήποτε προτεινόμενη συμφωνία για την πώληση F-35 στην Ελλάδα παρέμεινε εξαρτημένη από την έγκριση της Τουρκίας για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ και την επακόλουθη πρόταση πώλησης F-16 στην Τουρκία. Η πολιτική των ΗΠΑ απέναντι στην Ελλάδα δεν πρέπει ποτέ να αντιμετωπίζεται μέσα από το πρίσμα της Τουρκίας ή οποιασδήποτε τρίτης χώρας. Σε αντίθεση με την Τουρκία, η Ελλάδα είναι από καιρό αποδεδειγμένη και αξιόπιστη σύμμαχος των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Πολέμησε δίπλα-δίπλα με τις ΗΠΑ σε κάθε μεγάλη σύγκρουση του 20ου αιώνα. Σήμερα, η Ελλάδα χαιρετίζεται ως «απαραίτητος εταίρος και σύμμαχος του ΝΑΤΟ σε μια εποχή απαράμιλλων παγκόσμιων προκλήσεων», όπως δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Antony Blinken και «η αμυντική σχέση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας δεν ήταν ποτέ ισχυρότερη», όπως δήλωσε ο Υπουργός Άμυνα Lloyd Austin. Πολλοί ανώτατοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι των ΗΠΑ έχουν επαναλάβει παρόμοια συναισθήματα.

