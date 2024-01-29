Η αποσυμφόρηση της ενιαίας λίστας χειρουργείων και το κίνητρο παραμονής των γιατρών στο ΕΣΥ, είναι οι δύο άξονες της φιλοσοφίας του πλαισίου για τα απογευματινά χειρουργεία, σύμφωνα με όσα ανέφερε, μιλώντας νωρίτερα σήμερα στη Βουλή, ο υπουργός Υγείας 'Αδωνις Γεωργιάδης.

«Η απόφασή μας για τα απογευματινά χειρουργεία, πέραν του ότι έχει το χαρακτήρα που έχω εξηγήσει, να μπορούμε να αποσυμφορήσουμε λίγο την ενιαία λίστα χειρουργείου και κάποιοι που μπορούν να δώσουν κάποια χρήματα περισσότερα, να μπορούν να προχωρήσουν και να ελαφρύνει η λίστα η πρωινή, έχει και τον χαρακτήρα να δώσουμε μια διέξοδο στους γιατρούς να έχουν υψηλότερα εισοδήματα, ευρισκόμενοι εντός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άρα να έχουν ένα επιπλέον κίνητρο για να μείνουν ή για να έρθουν, παρά για να φύγουν, όπως αρκετοί το κάνουν τώρα γιατί βρίσκουν πολύ υψηλότερες αμοιβές στον ιδιωτικό τομέα έξω», ανέφερε ο υπουργός Υγείας, με αφορμή τη συζήτηση ερώτησης της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ Ελένης Βατσινά για τις ελλείψεις ιατρών στην Παιδοψυχιατρική και Παιδοχειρουργική του ΠΑΓΝΗ.

«Η Παιδοχειρουργική Κλινική του ΠΑΓΝΗ είναι υποστελεχωμένη και μιλάμε για μια Κλινική που καλύπτει το Ηράκλειο Κρήτης, αλλά και περιστατικά του νοτίου Αιγαίου που αυτήν τη στιγμή καλύπτονται από έναν μόνο ιατρό εφημερίας, αφού συνολικά έχει δύο γιατρούς. Από τις αρχές του έτους ο τρίτος γιατρός συνταξιοδοτήθηκε. Επίσης, η παιδοχειρουργός του νοσοκομείου Χανίων, που είχε όμως οργανική θέση στο ΠΑΓΝΗ και πραγματοποιούσε εφημερίες εκεί, παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους», είναι η κατάσταση, όπως την περιέγραψε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

«Το ΠΑΓΝΗ είναι ένα από τα καλύτερα νοσοκομεία της χώρας», ανέφερε ο υπουργός Υγείας και παρουσίασε στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας των δύο κλινικών. «Κατά το τελευταίο έτος στο ΠΑΓΝΗ ως τον Νοέμβριο 2023 στην παιδοχειρουργική κλινική πραγματοποιήθηκαν 280 παιδοχειρουργικές επεμβάσεις από τις οποίες οι 148 ήταν προγραμματισμένες -τακτικά χειρουργεία- και 132 ήταν έκτακτες». 'Αρα, είναι μια παραγωγική κλινική», είπε ο κ. Γεωργιάδης. Ανέφερε επίσης ότι «προκηρύχθηκαν συνολικά 9 θέσεις ειδικότητας ψυχιατρικής παιδιών και εφήβων στα νοσοκομεία της 7ης ΥΠΕ Κρήτης για την ενίσχυση των δομών ψυχικής υγείας και εφήβων, από τις οποίες οι έξι, δυστυχώς, απέβησαν άγονες». Όπως εξάλλου ανέφερε, «πραγματοποιήθηκε μόνο ένας διορισμός στο ΠΑΓΝΗ στην παιδοψυχιατρική κλινική. Μία διαδικασία κρίσης βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά θα καταληφθεί από υφιστάμενο προσωπικό και για μία ακόμη είναι σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία».

Το πραγματικό πρόβλημα του ΕΣΥ σήμερα είναι ότι οι διαγωνισμοί αποβαίνουν άκαρποι, είπε ο κ. Γεωργιάδης. «Το 2024 έχει το Υπουργείο Υγείας τον μεγαλύτερο αριθμό εγκεκριμένων προσλήψεων από καταβολής του ΕΣΥ. Δέκα χιλιάδες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού μπορούμε να κάνουμε φέτος. Δεν το έχουμε ξανακάνει ποτέ. Το πρόβλημα είναι ότι δεν βρίσκουμε προσωπικό. Και αυτή είναι η πολύ μεγάλη συζήτηση που πρέπει να κάνουμε στα σοβαρά -έχω πει να το κάνουμε και στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων ίσως με λίγο περισσότερο χρόνο-, να συζητήσουμε τι θα έπρεπε να κάνει το κράτος για να αντιστρέψει αυτή την εικόνα. Κάνουμε διαγωνισμούς σε πολλά νοσοκομεία της χώρας οι οποίοι κηρύσσονται άγονοι, χωρίς κανέναν ενδιαφερόμενο, δηλαδή, και μετά τους επαναπροκηρύσσουμε ξανά και ξανά. Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα σήμερα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας», ανέφερε ο υπουργός Υγείας ο οποίος ενημέρωσε την βουλευτή ότι τις επόμενες ημέρες επαναπροκηρύσσονται οι θέσεις ιατρών για το ΠΑΓΝΗ.

Ακτινοθεραπευτικό τμήμα στη Ρόδο

Ο υπουργός Υγείας κλήθηκε να απαντήσει και σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιώργου Νικητιάδη, για την ανάγκη λειτουργίας ακτινοθεραπευτικού τμήματος στο Νοσοκομείο της Ρόδου. «Τα τελευταία χρόνια πάνω από επτακόσιοι πενήντα ασθενείς έχουν αναγκαστεί να φύγουν από τα νησιά της Δωδεκανήσου και να ανέβουν στην Αθήνα ή να πάνε στην Κρήτη, προκειμένου να θεραπευτούν, προκειμένου να καταφέρουν να αντιμετωπίσουν την επάρατο ασθένεια. Ταλαιπωρία απίστευτη, οικονομική, ψυχική, μακριά από τους δικούς τους, μακριά από τα σπίτια τους», είπε ο κ. Νικητιάδης και υπενθύμισε ότι «ο Πρωθυπουργός εξήγγειλε προεκλογικώς τη δημιουργία ενός ακτινοθεραπευτικού κέντρου 1300 τετραγωνικών μέτρων».

Όπως ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης, με νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή μέσα στις επόμενες εβδομάδες, θα ανοίξει ο δρόμος προκειμένου να προχωρήσει η ίδρυση του ακτινοθεραπευτικού κέντρου. «Αποδέχομαι απολύτως την ευθύνη που έχει δημιουργήσει η υπόσχεση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν είναι υπόσχεση για να δοθεί προεκλογικά. Είναι δέσμευση για να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις επόμενες εθνικές εκλογές και να κριθούμε από την υλοποίησή της», είπε ο υπουργός Υγείας και πρόσθεσε: «το κέντρο θα γίνει, όπως το υποσχέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως το οραματίστηκε ο αείμνηστος Δημήτρης Κρεμαστινός και όπως το ζητάτε και εσείς σήμερα με την επίκαιρη ερώτησή σας και όλοι οι Βουλευτές προφανώς των Δωδεκανήσων και φυσικά ο Περιφερειάρχης, ο οποίος -θέλω να το πω αυτό- προτίθεται να το χρηματοδοτήσει κιόλας μέσα από τους πόρους της Περιφέρειας για να μη χάσουμε καθόλου χρόνο. 'Αρα, θα γίνει και θα πάμε μαζί -να μας έχει ο Θεός καλά- την πρώτη μέρα που θα πάνε οι πρώτοι ασθενείς να βρουν τη θεραπεία τους στο ακτινοθεραπευτικό τμήμα της νήσου Ρόδου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

