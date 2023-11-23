Τριαντόπουλος: Προσαρμογή στεγαστικής συνδρομής στην πλημμύρα της Θεσσαλίας

«Συνεχίζεται, με τους ίδιους εντατικούς ρυθμούς, η υλοποίηση όλων των μέτρων του πλαισίου της κρατικής αρωγής, με προσαρμογές στα δεδομένα και τις συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί από αυτή τη μεγάλη φυσική καταστροφή», δήλωσε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα αποκατάστασης φυσικών καταστροφών και κρατικής αρωγής, Χρήστος Τριαντόπουλος.

Όπως είπε, συνεχίζονται και οι καταβολές της πρώτης αρωγής προς νοικοκυριά, αγρότες, κτηνοτρόφους και επιχειρήσεις και προσέθεσε ότι μετά από 19 καταβολές, το σύνολο της πρώτης αρωγής πλησιάζει τα 120 εκατ. ευρώ, προς σχεδόν 33.000 πλημμυροπαθείς.

«Όσον αφορά την ενίσχυση για την κάλυψη της οικοσκευής και των πρώτων αναγκών, μέχρι τώρα έχει χορηγηθεί αρωγή ύψους 76,8 εκατ. ευρώ προς 16.333 νοικοκυριά. Το εν λόγω ποσό, εάν σ' αυτό προστεθεί και η πρώτη αρωγή για στεγαστική συνδρομή, ανέρχεται κοντά στα 82,7 εκατ. ευρώ», επισήμανε ο κ. Τριαντόπουλος, ενώ σημείωσε ότι για τα αιτήματα για οικοσκευή, εκτός όσων έχουν ήδη καταβληθεί, οι διασταυρώσεις συνεχίζονται, ενώ ένα αρκετά μεγάλο μέρος φαίνεται ότι δεν ανταποκρίνεται στα προβλεπόμενα του σχήματος.

«Τι σημαίνει ότι δεν ανταποκρίνεται στα προβλεπόμενα συστατικά του σχήματος; Σημαίνει ότι μπορεί:

- Να υπάρχουν λάθη κατά τη δηλωτική διαδικασία.

- Να μην πρόκειται για πλημμυρισμένη κατοικία.

- Να μην αντιστοιχεί η αίτηση σε κατοικία.

- Να έχουν δηλωθεί περισσότερες από μία κύριες κατοικίες.

- Να έχουν δηλωθεί περισσότερα των δύο ακινήτων.

- Να μην αντιστοιχούν τα δηλωθέντα στοιχεία με τις αυτοψίες.

- Να έχουν λάθη στα στοιχεία της διεύθυνσής τους.

- Να υπάρχουν ζητήματα με ιδιοκτησιακές και κληρονομικές εκκρεμότητες.

Σε αυτά, στην περίπτωση της στεγαστικής συνδρομής, θα πρέπει να προσθέσουμε και τη μη υποβολή των σωστών εγγράφων», ανέφερε και προσέθεσε ότι «όλα τα παραπάνω, όμως, δεν σημαίνει ότι αυτές οι περιπτώσεις παραμερίζονται και παραγκωνίζονται».

Αντιθέτως, όπως είπε, τα στελέχη της γενικής γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, συνεχίζουν τους ελέγχους και διερευνούν τις αιτήσεις, με τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους, «ώστε να μην «χαθεί ούτε μία αίτηση συμπολίτη μας που δικαιούται την αρωγή του κράτους».

«Έχουν ξεκινήσει και ψάχνουν μία προς μία, όλες τις περιπτώσεις που δεν ανταποκρίνονται, αρχικώς, στα προβλεπόμενα του σχήματος, ακόμα και με άμεσες επικοινωνίες με τα στελέχη που έκαναν τις αυτοψίες, αλλά και τους ενδιαφερόμενους πολίτες για σχετικές διευκρινήσεις. Και, φυσικά, οι πολίτες με ζητήματα στις αιτήσεις τους, θα λάβουν την επόμενη περίοδο και σχετική ενημέρωση, ώστε να γίνουν διορθώσεις όπου δύναται και να προχωρήσει η διαδικασία», υπογράμμισε. Η διαδικασία καταβολών της πρώτης αρωγής συνεχίζεται σε εβδομαδιαία βάση και θα συνεχιστεί στη Θεσσαλία, μιας και το εγχείρημα είναι μεγάλο, τόνισε επίσης.

Επιπλέον συνεχίζεται και η υλοποίηση και όλων των άλλων μέτρων, όπως αυτό της αποζημίωσης ειδικού σκοπού προς τους εργαζόμενους πλημμυροπαθών επιχειρήσεων, που εντάχθηκαν στο καθεστώς των αναστολών της σύμβασης εργασίας. Καθεστώς που εδράζεται στη διαβεβαίωση από τις επιτροπές Κρατικής Αρωγής της Περιφέρειας και υλοποιείται από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

«Μέχρι σήμερα, έχει καταβληθεί η ειδική αποζημίωση για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, στο καθεστώς των αναστολών εντάχθηκαν 4.824 εργαζόμενοι το μήνα Σεπτέμβριο και 2.634 εργαζόμενοι για το μήνα Οκτώβριο, από 1.043 επιχειρήσεις», σημείωσε.

Το σύνολο της ειδικής αποζημίωσης, για το δίμηνο, όπως είπε, μεταφράζεται σε 2,8 εκατ. ευρώ.

«Στα παραπάνω ποσά ενισχύσεων θα πρέπει να συνυπολογιστούν και οι αποζημιώσεις και οι προκαταβολές από τον ΕΛΓΑ και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το ζωικό και το φυτικό κεφαλαίο, ύψους 124 εκατ. ευρώ», ανέφερε ο κ. Τριαντόπουλος.

Έτσι, όπως υπογράμμισε, το συνολικό άθροισμα των πόρων που έχει χορηγηθεί για ενισχύσεις προς νοικοκυριά, αγρότες και επαγγελματίες, μέχρι σήμερα, στη Θεσσαλία, αλλά και σε συγκεκριμένες περιοχές της Στερεάς Ελλάδος, φτάνει τα 246 εκατ. ευρώ.

«Έχουν χορηγηθεί, μέσα σε 2,5 μήνες, 246 εκατ. ευρώ ενισχύσεων, μετά από ελέγχους, διασταυρώσεις και αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων μέσων και εργαλείων. Ιστορικά, είναι το μεγαλύτερο εγχείρημα παροχής ενίσχυσης, το οποίο και συνεχίζεται. Είναι το μεγαλύτερο μέχρι τώρα, σε όρους ύψους της ενίσχυσης, χρόνου παροχής της αρωγής, ελέγχων και αυτοψιών. Είναι το μεγαλύτερο, όπως άλλωστε και η φυσική καταστροφή είναι η μεγαλύτερη στην πρόσφατη ιστορία μας.Για αυτό και συνεχίζουμε, με αμείωτους ρυθμούς, ώστε να προχωρήσει όσο πιο γρήγορα γίνεται η στήριξη και η αποκατάσταση της Θεσσαλίας», υπογράμμισε ο κ. Τριαντόπουλος.

«Συνεχίζουμε, με προσήλωση, τη δουλειά και σε συνεργασία με όλους θα καταφέρουμε η Θεσσαλία, όχι μόνο να σταθεί ξανά στα πόδια της, αλλά και να μεγαλουργήσει όπως έκανε μέχρι τώρα. Και θα το πετύχουμε», κατέληξε.

