Κικίλιας στον ΣΚΑΪ 100,3: Έρχεται δύσκολη αντιπυρική περίοδος - Θα δώσουμε τη μάχη μας

Για πολύ δύσκολη αντιπυρική περίοδο με πολλές ενάρξεις πυρκαγιών λόγω των καιρικών συνθηκών και της κλιματικής κρίσης προειδοποίησε μέσω του ΣΚΑΙ ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας.

«Θα είμαστε εκεί να δώσουμε τη μάχη μας. Όλα κρίνονται από τη συνολική προσπάθεια που θα κάνουμε» τόνισε ο κ. Κικίλιας.

Υπογράμμισε ότι η πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια που θα οδηγήσει σε απώλεια ζωής ή οικολογική καταστροφή οδηγεί πλέον σε κακούργημα και ο πρώτος που θα συλληφθεί θα πάει φυλακή για 10 χρόνια.

Επισήμανε ότι στο πλαίσιο αντιμετώπισης των πυρκαγιών μεταξύ άλλων θα δίνεται εντολή στα εναέρια μέσα να πετούν στην έναρξη μιας φωτιάς μέσα σε 20 λεπτά, ενώ θα γίνονται περιπολίες ακόμα και αν έχει σβήσει άμεσα.

Προτιμούμε να περιπολούμε παρά να τρέχουμε από πίσω, δήλωσε ο κ. Κικίλιας.

Πηγή: skai.gr

