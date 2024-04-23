Συνάντηση Μητσοτάκη - Ιερώνυμου: Βήματα επαναπροσέγγισης για να πέσουν οι τόνοι

Της Πηνελόπης Γκάλιου

Να κλείσει τυχόν μέτωπα που παραμένουν ανοιχτά με την κοινωνία και εξακολουθούν και προκαλούν δυσαρέσκεια σε μερίδα ψηφοφόρων της ΝΔ επιχειρεί το Μέγαρο Μαξίμου, με τον ίδιο τον πρωθυπουργό να αναλαμβάνει τις σχετικές πρωτοβουλίες. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η κοινή επίσκεψη υψηλού συμβολισμού που δρομολογείται, για την ερχόμενη Παρασκευή, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο σε δομή φροντίδας ηλικιωμένων της Εκκλησίας στο Δήλεσι.

Μία επαναπροσέγγιση των δύο πλευρών, μετά την "απόσταση" και τις αναταράξεις που προκάλεσε στις σχέσεις Μεγάρου Μαξίμου και Αρχιεπισκοπής η ψήφιση του νομοσχεδίου για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Γεγονός που ακόμη, όπως διαπιστώνεται, διατηρεί το αποτύπωμά του σε μέρος της ελληνικής κοινωνίας. Απτό παράδειγμα, οι επιθέσεις που καταγράφηκαν το τελευταίο διάστημα σε γαλάζιους βουλευτές που στήριξαν το επίμαχο νομοθέτημα.

Επ' αυτού στο Μέγαρο Μαξίμου υποδέχτηκαν με ιδιαίτερη ικανοποίηση τη δήλωση του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου με αφορμή το περιστατικό που συνέβη στον ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Πουλίδειο Γηροκομείο στην Καβάλα εναντίον της βουλευτή της ΝΔ Αγγελικής Δεληκάρη, επειδή ψήφισε το νομοσχέδιο για τον γάμο των ομοφύλων ζευγαριών. Ο κ. Ιερώνυμος καταδίκασε το γεγονός, υπογραμμίζοντας ότι η Εκκλησία δεν εκδικείται και με αυτόν τον τρόπο τράβηξε μία διαχωριστική γραμμή από ιερωμένους και πιστούς που συνεχίζουν να βάζουν "επιθετικά" απέναντί τους κυβερνητικούς παράγοντες και βουλευτές της ΝΔ.

Υπό αυτό το κλίμα και με το Πάσχα να είναι προ των πυλών αλλά και τους βουλευτές της ΝΔ από τέλος της εβδομάδας να επιστρέφουν στις περιφέρειές τους, όπου θα παραβρεθούν ακόμη πιο συχνά – λόγω των ημερών – στις εκκλησίες, μέλημα του πρωθυπουργού είναι να εξομαλύνει τις διαφορές που ανέκυψαν τους τελευταίους μήνες στις σχέσεις μεταξύ Πολιτείας και Εκκλησίας. Δεδομένων όλων αυτών, εκτιμάται ότι η κοινή συνάντηση και επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αρχιεπίσκοπο στις εκκλησιαστικές δομές, θα εκπέμψει ένα μήνυμα "συμφιλίωσης" και θα μικρύνει την απόσταση που οι πρόσφατες πολιτικές συνθήκες δημιούργησαν. Το ίδιο μήνυμα αναμένεται να εκπέμψει άλλωστε και η εθιμοτυπική συνάντηση που θα πραγματοποιήσουν την επόμενη Τρίτη, 23 Απριλίου, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος με τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κυριάκο Πιερρακάκη, στο Υπουργείο Παιδείας.



Εντωμεταξύ, συνεχίζεται το μπαράζ περιοδειών του πρωθυπουργού ανά την Ελλάδα, με σημερινό σταθμό τη Λαμία αρχικά και στη συνέχεια την Καρδίτσα. Στο επίκεντρο όλων των επισκέψεων του πρωθυπουργού είναι το θετικό αφήγημα της κυβέρνησης για το έργο που έχει συντελεστεί κατά την πενταετή – πλέον- θητεία της, αλλά και την απρόσκοπτη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, θέτοντας το μήνυμα της σταθερότητας και της συνέχειας. "Στείλτε μήνυμα σταθερότητας" είχε καλέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσιάζοντας το ευρωψηφοδέλτιο της ΝΔ, τονίζοντας πως όσο πιο ισχυρή είναι η ΝΔ, "τόσο καλύτερα θα προχωρήσουμε στις αλλαγές και στις μεταρρυθμίσεις", ανέφερε ο πρωθυπουργός στην ομιλία του και αναμένεται να το επαναλαμβάνει εμφατικά σε κάθε γωνιά της χώρας που θα επισκέπτεται καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου.



Σύμφωνα με το πρόγραμμα του πρωθυπουργού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις 10:00 θα παραστεί και θα μιλήσει στην εκδήλωση για την παράδοση του τμήματος Λαμία-Καλαμπάκα του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65, ενώ στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός θα παραστεί και θα μιλήσει στην παρουσίαση για την αποκατάσταση ζημιών από τις κακοκαιρίες "Daniel" και "Elias", στο Μουζάκι Καρδίτσας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.