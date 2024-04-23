Στον αέρα βρίσκεται η επίσκεψη του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις ΗΠΑ και η συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο, που είχε προγραμματιστεί για τις 9 Μαΐου.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Μανώλης Κωστίδης, όλα ξεκίνησαν από ένα δημοσίευμα σε ένα μικρό τουρκικό site, το οποίο μιλούσε για ακύρωση του ταξιδιού. Το δημοσίευμα δε διαψεύστηκε από την Άγκυρα, φουντώνοντας τις φήμες.

Το Voice of America υπέβαλε ερώτηση προς την αμερικανική πρεσβεία στην Άγκυρα, η οποία σχολίασε πως «αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση για επίσκεψη στο Λευκό Οίκο»: «Αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει καμία ανακοίνωση σχετικά με την επίσκεψη στον Λευκό Οίκο. Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στα σχέδιά μας να έχουμε επαφές υψηλού επιπέδου με κάθε ευκαιρία».

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ από την πλευρά του, πάλι σε ερώτηση του Voice of America, σχολίασε ότι «για πληροφορίες σχετικά με τα σχέδια των ταξιδιών των Τούρκων αξιωματούχων θα πρέπει να απευθυνθείτε στην τουρκική κυβέρνηση».

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η πιθανή αναβολή του ταξιδιού του Τούρκου προέδρου στις ΗΠΑ ενδέχεται να οφείλεται αφενός στην επιθυμία των ΗΠΑ να ξεκαθαρίσουν κι άλλες πτυχές στις σχέσεις της Άγκυρας με τη Μόσχα, αλλά και από την αμερικανική δυσφορία για την εγκάρδια συνάντηση του Ερντογάν με τον ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγιε.

Πάντως, συνεχίζονται οι προσπάθειες για να γίνει το ταξίδι, αλλά μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να έχει κλειδώσει, σχολίασε ο Μανώλης Κωστίδης.

Στην Τουρκία ο Γερμανός πρόεδρος - Την 3η ημέρα του ταξιδιού θα δει τον Ερντογάν

Τον υποδέχτηκε ο Εκρέμ Ιμάμογλου, κάτι που σχολίασαν τα τουρκικά ΜΜΕ.

«Την ώρα που ο Ερντογάν ήταν στο Ιράκ, στην Κωνσταντινούπολη ήταν ένας άλλος πρόεδρος, ο πρόεδρος της Γερμανίας. Και η πρώτη επίσκεψη του προέδρου της Γερμανίας έγινε στον Ιμάμογλου.Μόλις ο πρόεδρος της Γερμανίας Στάινμαϊερ έφτασε στην Τουρκία συναντήθηκε με τον Εκρέμ Ιμάμολγου. Οι δυο άνδρες αρχικά συναντήθηκαν στον σταθμό τρένου, όπου κάποτε μετανάστευσαν οι Τούρκοι εργάτες με κατεύθυνση προς Γερμανία. Προκαλεί εντύπωση πως αντί να συναντηθεί πρώτα με τον ομόλογο του Ερντογάν, συναντήθηκε με τον Εκρέμ Ιμάμογλου.

Ο πρόεδρος της Γερμανίας δεν έφτασε με άδεια χέρια και έφερε 60 κιλά γύρο ο οποίος δόθηκε στους καλεσμένους. Ο ίδιος ο Στάινμαϊερ έκοψε τον γύρο μαζί με τον Τούρκο μάγειρα ο οποίος είναι διάσημος στη Γερμανία».

Ο Τούρκος πρόεδρος επισκέφθηκε τη Βαγδάτη και το Αρμπίλ.

Σχέδια για στρατιωτική βάση στο βόρειο Ιράκ

«Ο τουρκικός δρόμος του μεταξιού» που θα ξεκινάει από τη Βασόρα και θα φτάνει μέχρι και την ανατολική Θράκη - Ο Ερντογάν υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας για την κατασκευή του με Ιράκ, Κατάρ και ΗΑΕ.

