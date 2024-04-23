Του Αντώνη Αντζολέτου

Στο αφήγημα της «ανατροπής» και του «σοκ» επιμένει ο Στέφανος Κασσελάκης και ο μεγάλος «κίνδυνος» που διατρέχει είναι να περάσει κάτω από τον πολύ ψηλό πήχυ που ο ίδιος έχει θέσει. Όχι πως στην Κουμουνδούρου θα είναι δυσαρεστημένοι αν ο ΣΥΡΙΖΑ καταφέρει να ξεπεράσει το 17,8% του καλοκαιριού και παράλληλα μειώσει σημαντικά τη διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο, η γαλάζια παράταξη θα έχει κάθε δικαίωμα το βράδυ της 9ης Ιούνιου να απαντά πως ο στόχος της νίκης που είχε θέσει ο επικεφαλής της Κουμουνδούρου δεν επετεύχθη.

Είναι εμφανές πως ο πρόεδρος του κόμματος προχωρά σε «ενέσεις» τόνωσης ηθικού των ψηφοφόρων του κόμματος και παράλληλα επιχειρεί να δείξει στους αμφιταλαντευόμενους και αναποφάσιστους πολίτες πως η ψήφος στην αξιωματική αντιπολίτευση δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να πάει χαμένη. Η μάχη είναι πολυμέτωπη, όμως στην Κουμουνδούρου θέλουν να επικεντρώσουν την κριτική τους απέναντι στην κυβέρνηση. Αυτό δεν σημαίνει πως βολές που έρχονται από το ΠΑΣΟΚ ή τη Νέα Αριστερά θα μένουν αναπάντητες. Στο ράδιο ΓΑΜΜΑ η Βούλα Κεχαγιά απευθυνόμενη στη Χαριλάου Τρικούπη είπε πως «ο κ.Ανδρουλάκης παίζει την τελευταία του ζαριά στην ηγεσία του κόμματος, όπως λένε τα ίδια τα στελέχη του κόμματός του, γιατί μετά από τόσα που πέρασε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ίδιος δεν κατάφερε να αναπτύξει μια τέτοια δυναμική που να απειλήσει έστω και τη δεύτερη θέση». Υπενθυμίζεται πως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε χαρακτηρίσει τον Στέφανο Κασσελάκη «ευχάριστο διασκεδαστή».

Για τους πρώην συντρόφους της Νέας Αριστεράς η εκπρόσωπος Τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης ανέφερε πως «ο στόχος τους δεν είναι να χτυπούν τη Δεξιά του κ.Μητσοτάκη, αλλά να χτυπούν τον ΣΥΡΙΖΑ μήπως οι ίδιοι αναβαθμιστούν πολιτικά». Ο Αλέξης Χαρίτσης σε συνέντευξή του στην «Καθημερινή της Κυριακής» είχε δηλώσει πως «το στοίχημα του ΣΥΡΙΖΑ έχει χαθεί οριστικά».

Με τον αέρα της δεύτερης θέσης ο Στέφανος Κασσελάκης συνεχίζει τη περιοδεία του στα νησιά αν και χθες αναγκάστηκε λόγω του κακού καιρού να διανυκτερεύσει στην Αστυπάλαια. Αυτές τις ημέρες οι καθημερινότητα και οι ανάγκες της νησιωτικής Ελλάδα θα έχουν τον πρώτο λόγο. «Αέρας Αιγαιοπελαγίτικος» δεν «φύσηξε» στον ΣΥΡΙΖΑ το καλοκαίρι με αποτέλεσμα το κόμμα να υποεκπροσωπείται στη Βουλή σε σχέση με την ηπειρωτική Ελλάδα. Στην Κουμουνδούρου έχουν πολύ καλή εικόνα για την απήχηση που έχει ο Στέφανος Κασσελάκης στις νεαρές ηλικίες, αλλά και σε κοινά που δεν είχαν έως τώρα προσεγγίσει τον ΣΥΡΙΖΑ. Η «αναβάπτιση» του κόμματος, με το ρίσκο που έχει ένα τέτοιο εγχείρημα προεκλογικά σε σχέση με τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους και το κεντροαριστερό κοινό, συνεχίζεται. Ακόμα και από την Αμοργό ο Στέφανος Κασσελάκης αναφέρθηκε στις αλλαγές που προωθεί. «Έχω υποσχεθεί στο κόμμα μου και στην κοινωνία ότι η φιλοσοφία μας δεν αλλάζει είμαστε η προοδευτική δημοκρατική παράταξη της χώρας, αλλά οι δομές του κόμματος αλλάζουν. Ανοίγονται, γίνονται πολύ πιο γειωμένες στην κοινωνία, δίνουν δύναμη στα μέλη, στους φίλους».

Σε αυτή τη φάση ο Στέφανος Κασσελάκης έχει πάρει μολύβι και χαρτί και σημειώνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των νησιωτικών περιοχών, ενώ παράλληλα γράφει και τις προτάσεις που καταθέτουν πολίτες και φορείς έτσι ώστε πολλές από αυτές να τις συμπεριλάβει στο πρόγραμμα. Σήμερα θα επισκεφθεί το Καστελόριζο και τη Ρόδο, την Τετάρτη την Τήλο, τη Νίσυρο και την Κω και την Πέμπτη προγραμματίζει να βρεθεί σε Κάλυμνο, Λέρο, Αγαθονήσι, Λειψούς, Αρκιούς, Πάτμο και Ικαρία.

