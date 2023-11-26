Παπαστεργίου: 30 νέες υπηρεσίες στο gov.gr μόνο τον Οκτώβριο - Κάθε μέρα και μια νέα υπηρεσία

Με καλά νέα για το gov.gr ξεκίνησε αυτή η εβδομάδα και κλείνει με ακόμα καλύτερα! Το gov.gr, λοιπόν, βρέθηκε στη 2η θέση, μεταξύ 70 εταιρειών και οργανισμών αναφορικά με την εμπειρία του καταναλωτή ή ακόμα καλύτερα του πολίτη στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Το καλύτερο brand του ελληνικού δημοσίου, μιας και σύμφωνα με την έρευνα το πρώτο brand σε απήχηση/ ελκυστικότητα στο ελληνικό κοινό ήταν εταιρικό, συνεχίζει ακάθεκτο να κάνει την καθημερινότητά μας ευκολότερη και σίγουρα πιο φιλική σε κάθε συνδιαλλαγή μας με το Δημόσιο.

Μόνο το μήνα Οκτώβριο στο στο gov.gr, προστέθηκαν 30 νέες υπηρεσίες. Πρακτικά αν το καλοσκεφτεί κανείς αυτό μεταφράζεται σε μια νέα υπηρεσία για κάθε μέρα του Οκτώβρη.

30 υπηρεσίες από 15 Υπουργεία, Ανεξάρτητες Αρχές και Φορείς

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης συνεχίζοντας τον πολιτοκεντρικό σχεδιασμό των υπηρεσιών, ο οποίος με μεγάλη επιτυχία έχει ήδη υιοθετηθεί από την προηγούμενη τετραετία, αποδίδοντας καρπούς και κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών, συνεχίζει δυναμικά. Οι νέες υπηρεσίες που προστέθηκαν αφορούν σε 15 διαφορετικά Υπουργεία, Ανεξάρτητες Αρχές και Φορείς του Δημοσίου.

Ανάμεσα σε αυτές μπορεί κάποιος να βρει: τις αιτήσεις επιδοτήσεων προσωρινής στέγασης και αποζημίωσης επιχειρήσεων για τους πληγέντες από τις πλημμύρες, το πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας, το voucher για την μετατροπή κτιρίων σε “έξυπνα” από το πρόγραμμα Smart Readiness, τις έξι διαφορετικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. όπως η ένσταση για πράξη βεβαίωσης παράβασης και πολλές ακόμα.

Τα νούμερα μιλάνε καλύτερα…

Αυτή τη στιγμή το gοv.gr παρέχει ήδη 1.602 ψηφιακές υπηρεσίες. Πώς μεταφράζεται αυτό; Σε 8.301.530 διακριτούς πολίτες, οι οποίοι έχουν εκδώσει ένα τουλάχιστον έγγραφο ή έχουν υποβάλει μία ηλεκτρονική δήλωση μέσω του gov.gr από την έναρξή του μέχρι και τον Οκτώβριο του 2023.

Ή αν θελήσουμε να το μεταφράσουμε σε επισκέψεις σε : Πρόκειται πρακτικά για 259.145.465 διακριτές επισκέψεις πολιτών στο gov.gr, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την έκδοση ενός τουλάχιστον εγγράφου ή την υποβολή μιας ηλεκτρονικής δήλωσης.

Το Millestone με επίκεντρο τον πολίτη

Το στόχο για το gov.gr τον έχει θέσει ήδη από την πρώτη ημέρα της Κυβέρνησης για τη νέα τετραετία ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Όλα ξεκινούν και καταλήγουν στον πολίτη με ζητούμενο η Ψηφιακή Πύλη του Ελληνικού Δημοσίου να φτάσει στο τέλος του 2027 να ενσωματώνει το σύνολο των διοικητικών διαδικασιών του Ελληνικού Δημοσίου. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι στο gov.gr θα πρέπει «την επόμενη ημέρα» να μπορούμε να βρούμε ψηφιακά οποιαδήποτε από τις σχεδόν 5000 (!) διαδικασίες του δημοσίου από την οθόνη του υπολογιστή ή του κινητού μας.

Έρχεται ο Ψηφιακός Βοηθός



Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εργάζεται ήδη παράλληλα με την ταχύτερη ενσωμάτωση των διαδικασιών στο gov.gr και για την είσοδο της Τεχνητής Νοημοσύνης στο Δημόσιο. Τις επόμενες ημέρες με την είσοδό μας στο gov.gr θα μπορούμε να συνομιλήσουμε γραπτά ή φωνητικά με τον ψηφιακό βοηθό, ο οποίος θα μας βοηθά να εντοπίσουμε εύκολα και γρήγορα αυτό ακριβώς που ψάχνουμε ανάμεσα στις 1600 και πλέον διαδικασίες του gov.gr και στις 3000 διαδικασίες του ΜΙΤΟΣ



«Στόχος μας να βελτιώνουμε καθημερινά την εμπειρία των πολιτών στην επαφή τους με το Δημόσιο και να πετύχουμε στο τέλος της τετραετίας το milestone που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης να έχουμε ψηφιοποιήσει το σύνολο των διαδικασιών του Δημοσίου», αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου.

«Γιατί όλα ξεκινούν και καταλήγουν στον πολίτη», πρόσθεσε ο κ. Παπαστεργίου

