Κεχαγιά: Ρεσιτάλ τοξικότητας από την κυβέρνηση

Για «ρεσιτάλ τοξικότητας» καταγγέλει την κυβέρνηση η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βούλα Κεχαγιά, και εξηγεί: «Οι αναφορές του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου σε "ζιζάνια που δεν πρέπει να ξαναφυτρώσουν", αλλά και οι επαναλαμβανόμενες προσωπικές επιθέσεις του Παύλου Μαρινάκη στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αποδεικνύουν μόνο ένα πράγμα: η Νέα Δημοκρατία δεν έχει να εισφέρει τίποτα άλλο στον πολιτικό διάλογο παρά μόνο δηλητήριο, εν όψει της έκφρασης της δυσαρέσκειας των πολιτών στις ευρωεκλογές».

Ακολούθως, η κ. Κεχαγιά στρέφει τα πυρά της στον πρωθυπουργό τονίζοντας: «Τον δρόμο της τοξικότητας έχει δείξει φυσικά πρώτος ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, του οποίου τα ψέματα όχι μόνο για την τιμή της φέτας, αλλά και συνολικά για τα πραγματικά προβλήματα των πολιτών, έχουν γίνει πλέον ανέκδοτο».

Επίσης, σημειώνει πως «το γεγονός ότι ακόμη και ο "καθωσπρέπει" Άκης Σκέρτσος αναγκάζεται να προσχωρήσει στο "ιδεολογικό μανιφέστο" του Μάκη Βορίδη περί "ολοκληρωτικής ήττας της Αριστεράς" δείχνει ξεκάθαρα τι πραγματικά είναι η ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εμείς δεν πρόκειται να διολισθήσουμε στον κατήφορο που έχουν επιλέξει. Εμείς εργαζόμαστε για να ενώσουμε τους Έλληνες, όχι να τους χωρίσουμε! Τις σχέσεις με την ψεκασμένη Ακροδεξιά ας τις αναζητήσει ο κ. Ρωμανός στο κόμμα του. Στα υψηλά κλιμάκια. Εκεί που ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης πουλούσε βιβλίο με επιστολές του Ιησού… ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

