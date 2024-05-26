Μητσοτάκης: Για πρώτη φορά μετά το 2011 ο αριθμός των ανέργων στη χώρα μας έπεσε κάτω από τις 900.000

Στην επιστολική ψήφο, την ανεργία, την αντιμετώπιση του δημογραφικού αλλά και στην επέκταση του «panic button» σε όλη τη χώρα αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην καθιερωμένη κυριακάτικη του ανάρτηση για τον εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τέλος, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στον αποψινό τελικό της Euroleague, δίνοντας συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό για την παρουσία τους στο final 4 .«Αποδεικνύουν το υψηλό επίπεδο στο οποίο βρίσκεται το μπάσκετ στη χώρα μας», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αναλυτικά, η ανάρτηση του Πρωθυπουργού:

«Καλημέρα σας! Είμαστε δύο εβδομάδες πριν τις Ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου, και θέλω να ξεκινήσω την ανασκόπηση της εβδομάδας με μία υπενθύμιση για όσους από εσάς έχετε επιλέξει να ψηφίσετε μέσω επιστολικής ψήφου! Εάν ζείτε στο εξωτερικό, η προθεσμία για την επιστροφή των ψηφοδελτίων σας μέσω courier είναι η 28η Μαϊου. Εάν είστε στην Ελλάδα, η προθεσμία είναι 3 Ιουνίου για παραλαβή courier από τη διεύθυνσή σας, και 4 Ιουνίου για παράδοση στο κατάστημα της εταιρείας courier. Οι εκλογές είναι γιορτή της δημοκρατίας, και θέλουμε να συμμετέχουν σε αυτήν τη γιορτή όσο το δυνατόν περισσότεροι! Αυτός ακριβώς είναι και ο στόχος της μεταρρύθμισης της επιστολικής ψήφου.

Θα συνεχίσω με πολύ καλά νέα που είχαμε την εβδομάδα αυτή από την αγορά εργασίας. Σύμφωνα με το σύστημα Εργάνη, φέτος τον Απρίλιο δημιουργήθηκαν 132.352 νέες θέσεις εργασίας, που είναι η καλύτερη επίδοση από το 2001! Συνολικά από την αρχή του έτους, μέσα σε 4 μήνες δηλαδή, δημιουργήθηκαν 188.587 νέες θέσεις εργασίας. Ο Απρίλιος είναι ο τρίτος κατά σειρά μήνας φέτος με θετικό το ισοζύγιο απολύσεις-προσλήψεις.

Ένα ακόμη καλό νέο είναι και το ότι 6 στις 10 νέες θέσεις εργασίας (63,64%) είναι με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης -κάτι που δείχνει ότι οι εργοδότες επιθυμούν πλέον προσλήψεις μόνιμου και όχι έκτακτου προσωπικού. Αυτή η ανάκαμψη στις συμβάσεις πλήρους απασχόλησης διαπιστώνεται σε όλο το τετράμηνο αυτής της χρονιάς, φτάνοντας το 56,7% του συνόλου των προσλήψεων. Προφανώς είναι καθοριστική η επίδραση της θερινής τουριστικής περιόδου. Σε επίπεδο Περιφέρειας, οι περισσότερες νέες θέσεις εργασίας καταγράφηκαν στο Νότιο Αιγαίο, στην Κρήτη και στο Ιόνιο.

Με την ευκαιρία να σας πω ότι η νέα δωρεάν εφαρμογή και πλατφόρμα JOBmatch της ΔΥΠΑ για την οποία σας έγραψα την προηγούμενη εβδομάδα ήδη βρήκε μεγάλη ανταπόκριση. Στόχος της είναι η άμεση διασύνδεση των επιχειρήσεων τουρισμού και εστίασης με όσους ψάχνουν για δουλειά σε συναφείς αντίστοιχες ειδικότητες, και μέσα στις δύο πρώτες εβδομάδες λειτουργίας της έχουν ήδη εγγραφεί 1.398 επιχειρήσεις και 6.714 πολίτες, εκ των οποίων οι 3.064 είναι άνεργοι. Μέχρι στιγμής έχουν ήδη γίνει 6.532 αντιστοιχίες.

Κοιτάζοντας τη μεγάλη εικόνα, θέλω να επισημάνω και τα εξής: για πρώτη φορά μετά το 2011, δηλαδή εδώ και 13 χρόνια, ο αριθμός των ανέργων στη χώρα μας έπεσε κάτω από τις 900.000. Από το 2019 έως σήμερα η ανεργία έχει πέσει σχεδόν κατά 8,4 μονάδες. Στους άνδρες μειώθηκε κατά 7,4 μονάδες, στις γυναίκες έπεσε σχεδόν κατά 10 μονάδες, ενώ στους νέους έως 24 ετών το θλιβερό υψηλό ρεκόρ ανεργίας που κατείχαμε για χρόνια ανήκει πια στο παρελθόν, αφού η ανεργία σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα έχει υποχωρήσει κατά 20 μονάδες τα τελευταία πέντε χρόνια!

Και κάτι εξίσου σημαντικό: σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η ελληνική αγορά εργασίας σταδιακά απομακρύνεται από μια αγορά χαμηλών μισθών και αυξάνει σημαντικά το μερίδιο των εργαζομένων που λαμβάνουν καλύτερους μισθούς. Τεκμηριώνω αυτήν τη δήλωση με στοιχεία: έως το 2019, η πολυπληθέστερη μισθολογική κατηγορία ήταν όσοι είχαν μισθούς κάτω των 700 ευρώ. Σήμερα, η πολυπληθέστερη μισθολογική κατηγορία είναι αυτή μεταξύ 1.000 και 3.000 ευρώ. Είμαστε ευχαριστημένοι; Κατηγορηματικά λέω όχι. Γι’ αυτό και ο στόχος της κυβέρνησης σε αυτή τη θητεία είναι οι θέσεις εργασίας να αυξηθούν κατά πολύ, να βελτιωθούν ποιοτικά με ακόμα καλύτερες απολαβές για τους εργαζομένους, με αύξηση του κατώτατου μισθού στα 950 ευρώ και του μέσου μισθού στα 1500 ευρώ ως το τέλος της τετραετίας.

Η μόνιμη αύξηση στα εισοδήματα των πολιτών είναι και ισχυρή ασπίδα στο μείζον πρόβλημα της ακρίβειας, το πιο πιεστικό πρόβλημα που απασχολεί σήμερα όλα τα ελληνικά νοικοκυριά και για το οποίο είχαμε αναλυτική συζήτηση την Παρασκευή στη Βουλή. Θα το ξαναπώ, η αναμέτρηση με την ακρίβεια αποτελεί για εμάς απόλυτη πολιτική προτεραιότητα, και το αποδεικνύουμε παίρνοντας μια σειρά από μέτρα ανάσχεσης των επιπτώσεων από τον πληθωρισμό στα τρόφιμα. Τα μέτρα αυτά δεν εξάλειψαν την ακρίβεια αλλά μετρίασαν τις τιμές σε αρκετά βασικά προϊόντα. Δεν θα σταματήσουμε φυσικά να δίνουμε τον αγώνα καθημερινά με όλα τα πρόσφορα μέσα εντός αλλά και εκτός συνόρων -εκτός συνόρων, όπως με το αίτημά μας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υπάρξει κοινή ευρωπαϊκή πολιτική έναντι των παγκόσμιων κολοσσών του εμπορίου, με το οποίο συμπαρατάχθηκαν 6 εταίροι μας. Το αίτημα βρήκε θετική ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες και ζήτησα να είναι το πρώτο θέμα στην ατζέντα της νέας Επιτροπής αμέσως μετά τις ευρωεκλογές.

Το επόμενο θέμα, είχαμε πει ότι θα γίνει μέσα Μαΐου και έτσι έγινε: μπήκαν από τις αρχές της εβδομάδας στην κυκλοφορία -τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη- τα πρώτα ηλεκτρικά λεωφορεία, τα οποία θα ανανεώσουν σημαντικά τον στόλο των αστικών λεωφορείων στις δυο μεγαλουπόλεις. Ομολογώ εδώ ότι κάναμε μια πολιτική επιλογή: από τα πρώτα 250 ηλεκτρικά λεωφορεία που παραλαμβάνουμε, τα 110, το 40% δηλαδή, πήγαν στη Θεσσαλονίκη. Θα προμηθευτούμε και άλλα λεωφορεία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, τα οποία σταδιακά θα αντικαταστήσουν όλο τον παλαιότερο στόλο και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Πολύ σύντομα θα είναι έτοιμες και οι υποδομές -υπερσύγχρονοι σταθμοί φόρτισης ούτως ώστε η μετάπτωση στην ηλεκτροκίνηση να γίνει όσο το δυνατόν με λιγότερα προβλήματα.

Η σημαντική αυτή προμήθεια που ξεπέρασε τα 120 εκ. ευρώ δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η ηλεκτροκίνηση είναι το μέλλον, ειδικά για όσους και όσες κάνουν πολλά χιλιόμετρα στο κέντρο της πόλης. Γι’ αυτό αναπτύξαμε και συγκεκριμένη στρατηγική με γενναιόδωρα επιδοτούμενα προγράμματα για την αντικατάσταση συμβατικών αυτοκινήτων.

Έχω να σας πω και νέα για το πρόγραμμα «Σπίτι μου» που αφορά νέους και νέα ζευγάρια έως 39 ετών προκειμένου να μπορέσουν να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι με χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια. Μέχρι την Παρασκευή που μας πέρασε είχαν συμβασιοποιηθεί 6.544 από τις 9.155 υπαγωγές δανείων συνολικού ύψους 630,2 εκ. ευρώ και εκταμιεύθηκαν ήδη τα 594 εκ., πάνω δηλαδή από το 90%. ⁠Τα περισσότερα ήταν στην Αττική και ακολουθούν η ⁠Κεντρική Μακεδονία, η Αν. Μακεδονία και η Θράκη. Χαμηλότερο το ενδιαφέρον στις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας. Πεποίθησή μας είναι ότι κάθε γενιά πρέπει να ζει καλύτερα από την προηγούμενη. Προσωπικό μου όραμα και αποστολή της κυβέρνησης είναι να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε οι νεότερες γενιές να νιώθουν ότι ζουν σε μια χώρα που τους σέβεται και τους προσφέρει ευκαιρίες να τα καταφέρουν καλύτερα από τους γονείς τους.

Το δημογραφικό όσο και το στεγαστικό είναι μεγάλες προκλήσεις για εμάς, διακριτές αλλά ταυτόχρονα και αλληλένδετες. Στο αμέσως επόμενο υπουργικό συμβούλιο του Ιουνίου θα παρουσιάσουμε την Εθνική Στρατηγική για το δημογραφικό, ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει συνολικά ο δυτικός κόσμος, αλλά σε ό,τι μας αφορά κινδυνεύει να οδηγήσει σε εθνική συρρίκνωση. Η στρατηγική μας περιλαμβάνει ειδικότερα φορολογικά κίνητρα για τις νέες οικογένειες ώστε να παίρνουν ευκολότερα την απόφαση να προχωρήσουν στο πρώτο και στο δεύτερο παιδί. Καλύτερες και περισσότερες υπηρεσίες υποστήριξης των αναγκών τους για υγεία και εκπαίδευση ειδικά στα πρώτα βήματά τους. Μέτρα για την αγορά εργασίας, την αύξηση της απασχόλησης και την εξισορρόπηση του οικογενειακού και του επαγγελματικού χρόνου. Και βεβαίως κι άλλες παρεμβάσεις για το στεγαστικό ζήτημα με στόχο να αυξηθεί η προσφορά ακινήτων τόσο για μακροχρόνια μίσθωση όσο και για αγορά από νέες οικογένειες σε προσιτές τιμές. Εξετάζουμε για παράδειγμα κίνητρα για να αξιοποιηθούν παλιά κλειστά ακίνητα τόσο ιδιωτών όσο και του δημοσίου μέσα από ανακαινίσεις αλλά και το εργαλείο της «κοινωνικής αντιπαροχής» δηλαδή την αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας δομημένης και αδόκητης ώστε να αποκτήσουμε επιτέλους στην Ελλάδα προσιτή κοινωνική κατοικία με λογικά ενοίκια. Μετά τις Ευρωεκλογές θα μπορέσουμε να πούμε και να κάνουμε περισσότερα για αυτό το θέμα.

Επόμενο θέμα μας δεν είναι άλλο από το «Panic Button» που πλέον επεκτείνεται σε ολόκληρη τη χώρα. Η εφαρμογή που είχε ξεκινήσει πιλοτικά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και απευθυνόταν αποκλειστικά σε γυναίκες. Τώρα πια θα χορηγείται σε κάθε ενήλικο θύμα ενδοοικογενειακής βίας ανεξαρτήτως φύλου, παντού στην Ελλάδα. Θυμίζω ότι το «Panic Button» είναι μια εφαρμογή σε κινητό τηλέφωνο, μέσω της οποίας, σε περίπτωση σοβαρού κινδύνου, με το πάτημα ενός κουμπιού το θύμα ενημερώνει αμέσως και με ασφάλεια την ΕΛ.ΑΣ. Έχουν εγγραφεί ήδη 1801 γυναίκες, και έχει ενεργοποιηθεί 298 φορές με αντίστοιχες σωτήριες παρεμβάσεις της Αστυνομίας. Το «Panic Button» δηλαδή λειτουργεί σαν σιωπηλός συναγερμός, καθώς ο θύτης δεν αντιλαμβάνεται την ειδοποίηση της αστυνομίας από το θύμα. Χορηγείται από τα Αστυνομικά Τμήματα και τα Συμβουλευτικά Κέντρα του Δικτύου Δομών της Γεν. Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ο αγώνας μας για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας είναι διαρκής, δεν θα σταματήσουμε να ενισχύουμε τις δράσεις μας για την προστασία των θυμάτων, τη φροντίδα και την υποστήριξή τους. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχει εξασφαλίσει και τα ειδικά διαμορφωμένα safe houses για τη φιλοξενία θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, άλλη μια παρέμβαση που μπορεί να σώσει ζωές. Παράλληλα, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών και τη ΣΤΑ.ΣΥ ξεκίνησε εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την Έμφυλη Βία και την Παρενόχληση.

Μέσα στην εβδομάδα που μας πέρασε ολοκληρώθηκε και η μακρά διαβούλευση της πολύ σημαντικής Εθνικής Στρατηγικής για την αναπηρία 2024-2030 «Μια Ελλάδα για όλους, με όλους». Τα τελευταία 5 χρόνια έγιναν βήματα για τη στήριξή τους, ώστε να βοηθήσουμε τα άτομα με αναπηρία να συμμετέχουν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας. Αναφέρω την πρόσφατη δυνατότητα της επιστολικής ψήφου, τα νέα λεωφορεία προσβάσιμα σε ΑμεΑ που ήδη κυκλοφορούν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, τον προσωπικό βοηθό σε πιλοτική βάση για πάνω από 2.000 συμπολίτες μας, την ψηφιακή κάρτα αναπηρίας για πάνω από 60.000 δικαιούχους, τους 6.300 εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής που έχουν ήδη προσληφθεί. Όμως δεν φτάνουν όλα αυτά. Τα βήματα που κάναμε πρέπει να μετατραπούν σε άλματα, για μια Ελλάδα πιο ευρωπαϊκή, χωρίς αόρατους πολίτες. Και αν, όπως συνηθίζω να λέω, τα μικρά κάνουν τη διαφορά, στην περίπτωση των συμπολιτών μας με αναπηρία ισχύει στο πολλαπλάσιο. Θα φέρω για παράδειγμα την ειδική εγκατάσταση με 2 ειδικά τηλεχειριζόμενα αμαξίδια που δημιουργήθηκε στη δημοτική παραλία της Γλυφάδας για την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στη θάλασσα. Αντίστοιχες υποδομές επιδοτούνται πλήρως από το Ταμείο Ανάκαμψης και το Υπουργείο Τουρισμού, ώστε ακόμη περισσότερες ελληνικές παραλίες να γίνουν προσβάσιμες για τα άτομα με αναπηρία. Στη Γλυφάδα επίσης, χάρη στον δραστήριο Δήμαρχό της Γιώργο Παπανικολάου χτίζεται ένα πρότυπο ειδικού σχολείου με πόρους του ΕΣΠΑ και σε δυο χρόνια θα καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες 100 παιδιών με αναπηρία.

Τέλος, δεν μπορώ να μην αναφερθώ στη μεγάλη επιτυχία της ΕΛ.ΑΣ. στον πόλεμο κατά του οργανωμένου εγκλήματος. Στην εξάρθρωση δηλαδή της εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε μέσω της χώρας μας σημαντικές ποσότητες κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική. Θυμίζω ότι εντοπίστηκαν συνολικά 310 κιλά κοκαΐνης μέσα σε κοντέινερ στο λιμάνι του Πειραιά, όχι τυχαία, αλλά μετά από πολύμηνη έρευνα και παρακολούθηση της δράσης του κυκλώματος. Άλλη μια απόδειξη του επαγγελματισμού των ανδρών και των γυναικών της ΕΛ.ΑΣ. που τους αξίζει ο έπαινος όλων μας. Με τέτοιες επιτυχίες, ενισχύεται η εμπιστοσύνη των πολιτών στην Ελληνική Αστυνομία και η δική μας δέσμευση να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε το έργο τους.

Τέλος, σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα για τον ελληνικό αθλητισμό. Ο Παναθηναϊκός διεκδικεί το τρόπαιο της Euroleague στο Βερολίνο. Και βέβαια αξίζουν συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες μας, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, για την παρουσία τους στο Final4. Αποδεικνύουν το υψηλό επίπεδο στο οποίο βρίσκεται το μπάσκετ στη χώρα μας.

Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο που αφιερώσατε και σε αυτήν την ανασκόπηση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή!»

