Συνέδριο συσπείρωσης και μεγάλων προσδοκιών για το μέλλον ενόψει και των Ευρωεκλογών, πραγματοποιεί η Νέα Δημοκρατία «υπό τα βλέμματα» του ιδρυτή του κυβερνώνοντος κόμματος Κωνσταντίνου Καραμανλή, αλλά και άλλων ιστορικών ηγετών του κόμματος και της χώρας όπως ο Γεώργιος Ράλλης, ο Ευάγγελος Αβέρωφ και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.

Στόχος της ηγεσίας της ΝΔ είναι να καταδείξει ότι ήταν, και παραμένει, ένα κόμμα οραματικό και μεταρρυθμιστικό, με σαφή ταλάντευση προς τις φιλελεύθερες και πατριωτικές αξίες και με το βλέμμα στη Δύση, καθώς ο Κωσταντίνος Καραμανλής είχε ξεκαθαρίσει ότι «Η Ελλάς ανήκει εις την Δύσιν». Ένας άλλος στόχος της ΝΔ στο Συνέδριο είναι να καταδείξει στην κοινή γνώμη και το διακύβευμα των Ευρωεκλογών ώστε να μην τέθει σε κίνδυνο η πρόοδος που έχει πραγματοποιήσει η χώρα.



Το τριήμερο 15ο Συνέδριο της ΝΔ ξεκίνησε την Παρασκευή στο Ζάππειο και έχει επετειακό χαρακτήρα στο πλαίσιο της συμπλήρωσης μισού αιώνα από την ίδρυση του κόμματος. Στο Συνέδριο επανεμφανίστηκε μάλιστα και ο πυρσός στο λογότυπο του κόμματος ως έχει με τον παραδοσιακό σχεδιασμό του. «50 χρόνια η φλόγα του πυρσού ενώνει τους Έλληνες» όπως σημειώνεται στο βίντεο της ΝΔ.

«Η φλόγα του γαλάζιου πυρσού καίει στις καρδιές μας και φωτίζει το αύριο», ανέφερε χαρακτηριστικά την Παρασκευή ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο 15ο συνέδριο της ΝΔ που διεξάγεται στο Ζάππειο.

«Το 15ο συνέδριο είναι διπλά εορταστικό, συμπίπτει με τα γενέθλια της Δημοκρατίας και της ΝΔ», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης έκανε αναφορά σε κάθε έναν ξεχωριστά από τους πρώην προέδρους του κόμματος, αλλά και στον Παύλο Μπακογιάννη.

«Σε αυτό το ένδοξο κόμμα έχω την τιμή να ηγούμαι σήμερα. Το κόμμα που ανέλαβε το 2019 να κλείσει τις πληγές μιας δεκαετούς δοκιμασίας. Η πορεία προς το αύριο που θέλουμε είναι χτισμένη πάνω σε όσα κατακτήσαμε χθες», συνέχισε ο πρωθυπουργός, ο οποίος είπε ότι την πρώτη τετραετία η κυβέρνηση βρέθηκε αντιμέτωπη με τεράστια εμπόδια.

«Κι όμως. Μέσα σε τέσσερα χρόνια η εθνική ρότα άλλαξε», υπογράμμισε και τόνισε πως αυτή η πολιτική δικαιώθηκε οδηγώντας σε δεύτερη θητεία.

«Εντολή να προχωρήσουμε σταθερά τολμηρά μπροστά στη λεωφόρο των μεταρρυθμίσεων. Η Ελλάδα του 2024 αρχίζει να προσεγγίζει τις προηγμένες χώρες της Ευρώπης», τόνισε.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις αυξήσεις των μισθών, αναγνωρίζοντας ότι η ακρίβεια πιέζει.

«Ο στόχος τον οποίο είχαμε θέσει προεκλογικά μέσος μισθός στα 1500 ευρώ και κατώτατος στα 950 ευρώ θα υλοποιηθεί από αυτή την κυβέρνηση», τόνισε.

«Δεν γίναμε παράδεισος, αλλά με συνεχή προσπάθεια τα πράγματα να γίνονται καλύτερα», σημείωσε.

«Δεν υπάρχει ακμαία οικονομία χωρίς ασφαλή κοινωνία. Ούτε οικονομία και κοινωνία χωρίς ελευθερία, ανεξαρτησία και εθνική κυριαρχία», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο συνέδριο της ΝΔ.

«Στα κούφια λόγια δήθεν πατριωτών απαντάμε με πράξεις», τόνισε σημειώνοντας πως «αυτή είναι μεγάλη μας διαφορά με όσους εμπορεύονται τον πατριωτισμό».

«Να μιλάς για πατρίδα και θρησκεία, ενώ πουλάς κεραλοιφές και χειρόγραφα του Χριστού συνιστά μέγιστη πολιτική εξαπάτηση», πρόσθεσε.

«Είναι κατάκτηση για τη χώρα ότι ο ευρωπαϊκός δρόμος έχει καθιερωθεί ως αναμφισβήτητο κεκτημένο», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε, επίσης, ότι η ΝΔ ήταν και θα παραμείνει κόμμα λαϊκό και κοινωνικό.

«Η ΝΔ είναι η μόνη πραγματική παράταξη όλων των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων», υπογράμμισε.

Είπε ότι ο ρεαλισμός είναι η καλύτερη απάντηση στο λαϊκισμό, ενώ μίλησε για την τολμηρή ανανέωση των ιδεών και των στελεχών του κόμματος.

«Η προσαρμοστικότητα ανήκει και αυτή στα χαρακτηριστικά μας. Δεν περιχαρακωθήκαμε πίσω από ιδεολογικές αγκυλώσεις. Μπορώ να βλέπω γύρω μου πολλούς αγωνιστές που ήταν πάντα ΝΔ. Βλέπω και πολλούς που έγιναν, γίνονται και θα γίνουν ΝΔ, χωρίς τίποτα να μας χωρίζει, αλλά να μας ενώνει ο κοινός σκοπος. Αυτή η παράταξη φάνηκε η πιο ανθεκτική από όλες. Εμείς έχουμε τη γενναιότητα της αυτοκριτικής σε αντίθεση με άλλους. Αυτά τα χαρακτηριστικά μας έκαναν κυρίαρχη δύναμη του τόπου και το μεγαλύτερο κεντροδεξιό κόμμα στην Ευρώπη», τόνισε.

«Εδώ και 50 χρόνια η ΝΔ βαδίζει δίπλα δίπλα με την πατρίδα. Μοιραστήκαμε όχι μόνο τα καλά, αλλά και τις χαμένες ευκαιρίες αυτής της περιόδου», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο της ΝΔ.

«Στη μεταπολίτευση δεν ολοκληρώθηκαν τελικά μεγάλες μεταρρυθμίσεις τεράστιας σημασίας», συνέχισε ο πρωθυπουργός.

«Ένα σύνολο αδυναμιών που έγιναν μεγάλο φρένο. Αυτές τις παθογένειες καλείται να ξεριζώσει η δεύτερη θητεία μας. Ξέρουμε ότι είναι έργο δύσκολο. Πάντα γύρω από τα προβλήματα φυτρώνουν παράκεντρα συμφερόντων. Όμως δεν μας τρομάζουν τα εμπόδια και οι εντυπώσεις της στιγμής», πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης.

«Πολύ περισσότερο τώρα που η προσπάθεια μας αποδίδει καρπούς. Η εθνική οικονομία βρίσκεται στην επενδυτική βαθμίδα, οι εξαγωγές αυξάνονται. Ειδικά στον πρωτογενή τομέα τον εκσυγχρονισμό τον πλαισιώνουν και αλλαγές για μια πιο ευέλικτη ευρωπαϊκή πολιτική», συμπλήρωσε.

«Πετυχαίνουμε να εξαπλωθεί η χρήση του ηλεκτρονικού χρήματος. Τα κέρδη των φοροφυγάδων θα γίνονται επιτέλους κοινωνικό έργο. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα έχουν κεφαλαιοποιητικό επικουρική σύνταξη», πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις αλλαγές που έχουν γίνει στην παιδεία, ενώ μεταξύ άλλων είπε ότι «επιτέλους γίνεται πράξη η ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων».

Είπε, επίσης, ότι ανάλογα δύσκολη είναι και η μάχη που δίνει η κυβέρνηση στην υγεία.

«Πρόκειται για τραύματα. Κάποια αιμορραγούν στον κορμό του κράτους σχεδόν από την ίδρυσή του. Χρέος να εξαλείψουμε από το δημόσιο τον ωχαδερφισμό.

Ξέρουμε τι δρόμο έχουμε να κάνουμε, αλλά και αυτόν που διανύσαμε. Η μάχη με το βαθύ κράτος έχει πολύ δρόμο μπροστά», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Όταν μια κοπέλα δολοφονείται έξω από αστυνομικό τμήμα σκύβουμε το κεφάλι και λέμε πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Περιστατικά όπως αυτά αμαυρώνουν αυτά που έχουμε πετύχει. Ναι, τα περιπολικά πρέπει να γίνονται και ταξί για να προστατεύσουν τον πολίτη.

Οι ένστολοι οφείλουν να επεμβαίνουν αμέσως σε ένα έγκλημα που γίνεται μπροστά τους και να έχουν και τη δική μας στήριξη αν αναγκαστούν να χρησιμοποιήσουν νόμιμα το όπλο τους», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

«Αυτά τα λόγια ισχύουν πάντα σε ένα έργο σισύφειο. Θα επιμείνουμε», συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης.

«Μέχρι όλοι μας να ξεπεράσουμε τον κακό μας εαυτό», ανέφερε ο πρωθυπουργός

«Η πολιτική σταθερότητα καθίσταται κεντρικό ζητούμενο. Η πατρίδα δεν θα συγχωρέσει κανένα πισωγύρισμα. Στις ευρωεκλογές είναι μάχη με ευρωπαϊκό και εθνικό αποτύπωμα», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο της ΝΔ.

«Στέλνοντας ένα μήνυμα ότι οι Έλληνες θέλουν να παραμείνουν στην τροχιά σιγουριάς και ανάπτυξης. Έχετε διαπιστώσει ποιοι βρίσκονται απέναντι μας. Ένας εισαγόμενος αρχηγός που προσβάλλει Δημοκρατία και θεσμούς, ένας δεύτερος πρόεδρος που βάφει το κόμμα του με τα χρώματα του πρώτου και μερικές ακραίες φωνές.

Συχνά δεν διστάζουν να δυσφημίζουν την χώρα στο εξωτερικό και να καπηλεύονται εθνικό πένθος στο εσωτερικό. Δεν μαθαίνουν ούτε από αυτά που παθαίνουν», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Όσοι θέλουν να πριονίσουν κυβέρνηση και ΝΔ για να δυναμώσουν την επιρροή τους, είναι βαθιά γελασμένοι. Στο τιμόνι του τόπου θα είναι αυτοί που θέλουν οι πολλοί και όχι οι λίγοι ισχυροί», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

«Επιμένουν να κάνουν τον πόνο κομματικό εργαλείο, είναι μοιραίοι, κυνικοί και αδίστακτοι. Έχουμε μια υποχρέωση ο δημόσιος λόγος να μην γίνει βάλτος φημών από αυτούς που κάνουν καριέρα δηλητηριάζοντας τη σκέψη των πολιτών. Χυδαία τοξικότητα που δεν θα μας βρει απροετοίμαστους», πρόσθεσε μεταξύ άλλων.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι η ΝΔ είναι η παράταξη που μπορεί να μεταφράζει τις ευρωπαϊκές πολιτικές σε οφέλη για τη χώρα.

Αναφερόμενος στις κάλπες των ευρωεκλογών είπε ότι ο Ιούνιος θα είναι καθοριστικός όχι μόνο για την επόμενη ημέρα στην Ευρώπη αλλά για τις επόμενες ημέρες στη χώρα μας.

«Σας κοιτώ στα μάτια και απευθύνομαι με ειλικρίνεια. Δεν είναι καιρός για χαλαρή νοοτροπία αλλά για συσπείρωση. Οι επικείμενες εκλογές δεν προσφέρονται για αδιαφορία, αδράνεια ή αποχή», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε σε όσους σκέφτονται δήθεν μηνύματα διαμαρτυρίας ότι τα νιώθει πριν φτάσουν στην κάλπη και πως συχνά η απερίσκεπτη ψήφος γίνεται συχνά ψήφος αψήφιστη.

«Έχουμε χρέος να απαντάμε στον μηδενισμό χωρίς να αρνούμαστε αστοχίες αλλά πείθοντας ότι δεν υποτασσόμαστε σε αυτές. Ζητούμε από τους πολίτες να πουν ένα μεγάλο ναι στη σταθερότητα, στη συνέχεια και στη σιγουριά», συνέχισε.

«Η ΝΔ είναι η παράταξη που κράτησε την Ελλάδα στην Ευρώπη το καλοκαίρι του 2015. Να συσπειρωθούμε και να ενωθούμε όπως το κάναμε στις εκλογές του περασμένου Μαΐου και του περασμένου Ιουνίου», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο της ΝΔ.

«Ανοιγόμαστε σε όλη τη χώρα. Περιγράφουμε τις κατακτήσεις που δεν πρέπει να κινδυνεύσουν και τις πολλές μικρές νίκες γύρω μας. Σε ο,τι με αφορά δηλώνω πρώτος παρών στην ωραία μας εκστρατεία. Έχω καθήκον ως πρωθυπουργός να οδηγήσω την Ελλάδα εκεί που της αξίζει. Ως πρόεδρος της ΝΔ έχω δεσμευτεί και υπογράψει μαζί σας συμφωνία αλήθειας η παράταξη μας να γνωρίζει μόνο νίκες», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.

«Θα μείνω πιστός και στις δυο αποστολές μου. Ακλόνητη απόφαση μας να προχωρήσουμε μπροστά μας. Τα μπλε λάβαρα της ΝΔ ενώνονται με τη μπλε σημαία της Ευρώπης. Ξεκινάμε με αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία. Ένα κόμμα που χτίζει το σήμερα με το βλέμμα στο αύριο. Ερχόμαστε από πολύ μακριά, πηγαίνουμε πολύ μακριά. Ας κάνουμε τη νίκη στις ευρωεκλογές καινούργιο ξεκίνημα για την πατρίδα», τόνισε ο πρωθυπουργός κλείνοντας την ομιλία του την πρώτη ημέρα του 15ου συνεδρίου της ΝΔ.

Το εγκώμιο του πρωθυπουργού έπλεξε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ στο συνέδριο της ΝΔ.

«Αγαπητοί φίλοι, σήμερα εορτάζετε τα 50 χρόνια σας. Το 1974 ο Κωνσταντίνος Καραμανλής επέστρεψε στην Ελλάδα για να αποκαταστήσει τη δημοκρατία. Ήξερε ότι η Ευρώπη δεν ήταν απλώς ένας αρχαίος ελληνικός μύθος. Ήταν το μέλλον μιας δημοκρατικής και ευημερούσας Ελλάδας. Ενώ οι Έλληνες Σοσιαλιστές έκαναν εκστρατείες κατά της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ, ο Καραμανλής ίδρυσε ένα νέο πολιτικό κόμμα, τη Νέα Δημοκρατία, για να πολεμήσει για την Ευρώπη» τόνισε.

Στη Βουλή είπε, «η Ελλάς, πολιτικά, αμυντικά, οικονομικά, πολιτιστικά, ανήκει εις την Δύσιν»» ανέφερε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος υπογραμμίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το ισχυρότερο κόμμα στην Ελλάδα και το ΕΛΚ είναι το ισχυρότερο κόμμα στην Ευρώπη!»

Αναφερόμενος στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη σημείωσε: «Πάντα στεκόσουν απέναντι στον Ερντογάν για να προστατεύσεις τα σύνορα της Ευρώπης. Και στην Αίγυπτο, πριν από μερικές εβδομάδες, με τη φίλη μας Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, την Πρόεδρο της Επιτροπής, δείξατε ότι η Ευρώπη μπορεί να έχει ασφαλή σύνορα και να διαχειριστεί τη μετανάστευση. Οι κρατικές αρχές είναι εκείνες που αποφασίζουν ποιοι μπαίνουν στην Ευρώπη, όχι οι λαθρέμποροι! Κανείς δεν μπορεί να εκβιάσει την ΕΕ, χάρη στην ισχυρή ελληνική κυβέρνηση.

Ηγείσαι της ευρωπαϊκής στήριξης προς την Ουκρανία. Απάντησες στον βομβαρδισμό του Πούτιν 200 μέτρα από το σημείο που συναντιόσασταν με τον Πρόεδρο Ζελένσκι, στέλνοντας περισσότερο αμυντικό υλικό στην Ουκρανία».

«Αγαπητέ Κυριάκο, είσαι μια από τις πιο δυνατές φωνές στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Χαίρεις σεβασμού από τη διεθνή κοινότητα. Αποκατέστησες την εμπιστοσύνη σε μια ισχυρή Ελλάδα, τόσο στην Ευρώπη και, κυρίως, στους Έλληνες πολίτες! Αυτή είναι η ηγεσία του ΕΛΚ στα καλύτερά της!» υπογράμμισε.

Μιλώντας για τα κόμματα στην Ευρώπη είπε: «Η Αριστερά κάνει κήρυγμα. Η ακροδεξιά σκορπά φόβο. Το ΕΛΚ λύνει προβλήματα. Έτσι το ΕΛΚ έχτισε την Ευρώπη από τον Ντε Γκάσπερι, τον Αντενάουερ και τον Σουμάν. Και έτσι το ΕΛΚ θα συνεχίσει να οικοδομεί την κοινή μας ασφάλεια και οικονομική ευημερία».

Κλείνοντας ο κ. Βέμπερ ανέφερε «Αγαπητέ Κυριάκο, σε ευχαριστώ για την ηγεσία σου για την Ευρώπη και την Ελλάδα! Αγαπητοί φίλοι της Νέας Δημοκρατίας, μας περιμένουν μερικοί προεκλογικοί μήνες γεμάτοι δουλειά. Ας μην είμαστε συνεσταλμένοι. Ας μιλήσουμε με αισιοδοξία, ας σηκωθούμε να παλέψουμε. Είμαστε η κινητήρια δύναμη της Ευρώπης, είμαστε το αληθινό Λαϊκό Κόμμα της Ευρώπης!»

Την Κυριακή 7 Απριλίου θα πραγματοποιηθούν οι ομιλίες της Γραμματέως της Πολιτικής Επιτροπής Μαρίας Συρεγγέλα, του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής Γιάννη Πλακιωτάκη, του Αντιπρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτη Σχοινά, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και της υποψήφιας του ΕΛΚ για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Πριν τη λήξη των εργασιών, θα απευθύνει ομιλία προς το σώμα των συνέδρων ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στο Συνέδριο θα υπάρχουν περίπτερα ξένων Ιδρυμάτων που έχουν διαχρονική συνεργασία με την ΝΔ (Konrad-Adenauer, Wilfried Martens, Hanns Seidel) καθώς και του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής (ΙΔΚΚ), ενώ θα λειτουργεί και έκθεση φωτογραφικού και οπτικοακουστικού υλικού στην οποία θα αποτυπώνεται η διαδρομή της Παράταξης στα 50 χρόνια της ιστορίας της.

Είπαν στο 15ο Συνέδριο:

«Ισχυρή Ελλάδα στην Ευρώπη σημαίνει ισχυρή Νέα Δημοκρατία στις Ευρωεκλογές. Στις επικείμενες Ευρωεκλογές δεν πρέπει να σταλεί το λάθος μήνυμα ότι μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο πολιτικής κρίσης θα ήταν πολιτική και οικονομική οπισθοδρόμησης» υπογράμμισε στην ομιλία του στο 15ο Προγραμματικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών και Αντιπρόεδρος της ΝΔ, Κωστής Χατζηδάκης.

«Η ΝΔ δεν εξαπάτησε τους πολίτες όπως άλλοι που έγιναν κυβέρνηση και επέστρεψαν στο 17%» ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Εμείς είμαστε το κόμμα των μεγάλων κοινωνικών πλειοψηφιών, το κόμμα των πολλών, διαφυλάττουμε το φιλολαϊκό και τον κοινωνικό χαρακτήρα της παράταξης μας ως κόρη οφθαλμού. Διευρυνόμαστε, δε μεταλλασσόμαστε, το μπλε είναι μπλε, δεν ξεθωριάζει» υπογράμμισε στην ομιλία του στο 15ο Προγραμματικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

H υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου, στην παρέμβασή της στο συνέδριο τόνισε μεταξύ άλλων ότι η ΝΔ «έχει αποδείξει πως είναι το κόμμα που στέκεται με πράξεις στο πλευρό των εργαζομένων, προασπίζοντας τα δικαιώματά τους και ενισχύοντας το εισόδημά τους».

Στην εθνική στρατηγική για την επαναβιομηχάνιση της χώρας μας με έμφαση στην έρευνα, την καινοτομία και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα αναφέρθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, στο 15ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.

Ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος, στην παρέμβασή του τόνισε μεταξύ άλλων ότι η ΝΔ κλείνει φέτος «τα πρώτα πενήντα χρόνια, μεταρρυθμίσεων, αλλαγών και μεγάλων αποφάσεων για την πατρίδας μας».

Tο μεταρρυθμιστικό έργο της κυβέρνησης «που συνιστά ένα καθοριστικό κομμάτι της μεγάλης προσφοράς της Νέας Δημοκρατίας στην Ελλάδα, τις Ελληνίδες, τους Έλληνες», ανέδειξε, κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στο 15ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, η υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως.

