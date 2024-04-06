ΣΥΡΙΖΑ: Ο πρωθυπουργός των Τεμπών και των υποκλοπών δεν έχει πείσει ούτε τους υπουργούς του

«Ο πρωθυπουργός των Τεμπών, των υποκλοπών, των διαρροών προσωπικών δεδομένων και της ανασφάλειας δεν έχει πείσει ούτε τους υπουργούς του», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με αφορμή την αναφορά που έκανε ο Νίκος Δένδιας στο συνέδριο της ΝΔ, για επανίδρυση του κράτους.

«Είκοσι χρόνια μετά την ανάληψη της εξουσίας από τη ΝΔ του Κώστα Καραμανλή ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας επαναφέρει ως διακύβευμα την επανίδρυση του κράτους. Το σύνθημα, δηλαδή, με το οποίο ξεκίνησε η ΝΔ την κυβερνητική της θητεία το 2004. Το γεγονός ότι ένα κορυφαίο στέλεχος της ΝΔ διαπιστώνει σήμερα, ενώπιον του συνεδρίου της, ότι το κράτος χρειάζεται επανίδρυση, μετά από πέντε χρόνια πρωθυπουργίας Μητσοτάκη, λέει πολλά», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σχολιάζει ότι «δυστυχώς όμως για τον τόπο, αυτή η κυβέρνηση δεν είναι ικανή για καμία επανίδρυση. Μόνο για περαιτέρω απορρύθμιση, την οποία επιτελεί με γοργούς ρυθμούς».

Πηγή: skai.gr

