«Η κ. Ασημακοπούλου έδωσε απαντήσεις και θα συνεχίσει στις εν εξελίξει έρευνες για τις καταγγελίες για διαρροή στοιχείων Ελλήνων που κατοικούν στο εξωτερικό» τόνισε η υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στον ΣΚΑΪ κληθείσα να σχολιάσει το θέμα που έχει προκύψει.

Η κ. Κεραμέως, αναφερόμενη στο πώς προέκυψε το ζήτημα, είπε ότι «Έλληνες του εξωτερικού κατήγγειλαν ότι έλαβαν επιστολή πολιτικού περιεχομένου στο mail τους από την κ. Ασημακοπούλου, γεγονός που δημιούργησε το ερώτημα πού βρήκε τις διευθύνσεις του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου».

Η υπουργός τόνισε ότι η ίδια η κ. Ασημακοπούλου έχει διευκρινίσει ότι τα στοιχεία των emails δεν τα άντλησε από το υπουργείο Εσωτερικών.

Παράλληλα, εξήγησε ότι οι υποψήφιοι σε εθνικές, ευρωεκλογές καθώς και σε αυτοδιοικητικές εκλογές, έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν από το υπουργείο Εσωτερικών λίστες εκλογέων.

Σύμφωνα με την κ. Κεραμέως αυτές οι λίστες εκλογέων περιέχουν ονοματεπώνυμο και ταχυδρομική διεύθυνση: «Δεν περιέχουν καθόλου email και τηλέφωνα».

Επίσης τόνισε ότι έχει δοθεί εντολή για εσωτερικό έλεγχο στο υπουργείο Εσωτερικών καθώς όπως είπε «οφείλουμε και για μια καταγγελία να το διευρενήσουμε αμέσως».

Για την επιστολική ψήφο είπε ότι έχουν εγγραφεί 24.000 πολίτες σε 94 χώρες.

Για την αγωγή του ΥΠΕΣ να κριθεί παράνομη η απεργία της ΑΔΕΔΥ κατά της αξιολόγησης στο Δημόσιο, η κ. Κεραμέως είπε «σέβομαι την απεργία και αλλά δεν υπάρχει κράτος δικαίου όταν λέμε ότι διαφωνώ με τον νόμο και δεν τον εφαρμόζω» και κατέληξε «η αξιολόγηση είνα πολύτιμο εργαλείο για το δημόσιο».

Για τη δημοτική αστυνομία, είπε ότι σήμερα ξεκινούν οι αιτήσεις για προσλήψεις 1.213 θέσεων στην υπηρεσία που είχαν να γίνουν 14 χρόνια.

