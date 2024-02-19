Σε λειτουργία τέθηκε σήμερα, Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους επιστολικής ψήφου, όπως τόνισε η υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως στην εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ.

Οι πολίτες που διαμένουν στην Ελλάδα, μπαίνουν στην πλατφόρμα epistoliki.ypes.gov.gr με τους κωδικούς taxis ενώ οι Έλληνες του εξωτερικού κάνουν και χρήση τα στοιχεία του διαβατηρίου τους. Η διαδικασία θα είναι ενεργή έως τις 29 Απριλίου.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

«Όποιος πολίτης είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους, έχει τη δυνατότητα να ζητήσει επιστολική ψήφο ενώ εάν υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα, οι εκλογείς εντός Ελλάδας μπορούν να απευθυνθούν στα ΚΕΠ και στο εξωτερικό στα κατά τόπους προξενεία», διευκρίνισε η υπουργός Εσωτερικών.

Η διαδικασία είναι απλή και έχει ως εξής. Ο πολίτης δηλώνει πού θα βρίσκεται τον Μάιο και σε ποια διεύθυνση θα λάβει την επιστολή του υπουργείου Εσωτερικών, τη συμπληρώνει και την αποστέλλει πίσω συστημένο με κούριερ και χωρίς χρέωση, στην προ-συμπληρωμένη διεύθυνση.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην ημερομηνία αποστολής καθώς ο σχετικός φάκελος πρέπει να έχει παραληφθεί έως Σάββατο 8 Ιουνίου, παραμονή των Ευρωεκλογών, διαφορετικά η αίτηση θεωρείται άκυρη.

Στην περίπτωση που ο φάκελος δεν έχει φτάσει στον πολίτη μέχρι 8 Ιουνίου, θα εκδοθούν νέοι συμπληρωματικοί κατάλογοι και θα μπορούν όσοι είχαν ζητήσει επιστολική ψήφο, να πάνε στα εκλογικά τμήματα, μετά τις 11.00 το πρωί.

Η ενεργοποίηση της πλατφόρμας σηματοδοτεί την καθιέρωση, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, της επιστολικής ψήφου ως μέσου διευκόλυνσης της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των εκλογέων για τις Ευρωεκλογές και τα εθνικά δημοψηφίσματα. Πρόκειται για ένα ουσιαστικό άνοιγμα προς τον απανταχού ελληνισμό με την κατάργηση όλων των πρακτικών εμποδίων στην άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων πολιτών, όπου και αν βρίσκονται.

Σχολιάζοντας την ανάληψη ευθύνης για το δέμα βόμβα στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης, η υπουργός Εσωτερικών χαρακτήρισε αδιανόητη την απειλή κατά της εισαγγελέως εφετών σημειώνοντας ότι οι αρχές θα κάνουν ό,τι απαιτείται. «Εχουμε στο τιμόνι του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη άνθρωπο με τεράστια εμπειρία», είπε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.