Για τη ρωσική επίθεση στη διάρκεια της επίσκεψης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Οδησσό μίλησε η σύμβουλος του πρωθυπουργού, Αριστοτελία Πελώνη στην εκπομπή «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ. Η κα. Πελώνη συνόδευε τον πρωθυπουργό στο ταξίδι του στην Οδησσό.

«Έγινε χτες το πρωί, είχαμε μία ξενάγηση από το πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο λιμάνι της Οδησσού όπου έδειξε τις υποδομές που έχουν καταστραφεί από τις ρωσικές επιθέσεις. Την ώρα που τελείωσε η ξενάγηση και την ώρα που μπαίναμε στα αυτοκίνητα ακούστηκαν σειρήνες και μία μεγάλη έκρηξη, και μετά έγινε η συνάντηση με τον κ. Ζελένσκ« είπε η κα Πελώνη.

«Ψυχραιμία επικράτησε, αλλά όσοι ήμασταν εκεί καταλάβαμε την ιστορικότητα της επίσκεψης του πρωθυπουργού που θυμίζω ότι είναι η πρώτη επίσκεψη στην Ουκρανία και στη συγκεκριμένη πόλη με όλο τον συμβολισμό ιστορικό, πολιτισμικό και συναισθηματικό που έχει και αυτό που καταλαβαίνουν όλοι είναι τι σημαίνει πόλεμος. Δεν είναι μία άσκηση, είναι καθημερινότητα για τους ανθρώπους που ζουν εκεί, τη φρίκη που περνούν, κατεστραμμένα κτίρια, επιθέσεις στη διάρκεια της μέρας και της νύχτας και αναδεικνύει τον λόγο γιατί αυτός ο πόλεμος μας αφορά όλους, τον λόγο για τον οποίο πρέπει να συνεχιστεί η στήριξη της Ουκρανίας σε όλα τα μέτωπα και αυτό το μήνυμα απηύθυνε ο πρωθυπουργός» η ίδια πρόσθεσε.

Ερωτηθείσα αν η επίθεση είχε στόχο τον κ. Ζελένσκι, ήταν τυχαία ή μπορεί να αφορούσε την ελληνική αντιπροσωπεία, επεσήμανε πως δεν γνωρίζει και τόνισε ότ «αυτό που συμβαίνει είναι ιδιαίτερο ανησυχητικό».

Η κ. Πελώνη τόνισε επίσης ότι «η Οδησσός έχει μία συγκεκριμένη σημασία για την Ελλάδα και τους Έλληνες και ως λιμάνι και ως αρχή της Φιλικής Εταιρείας και ως κέντρο της ελληνικής παιδείας της διασποράς για την οποία και αυτό συζητήθηκε χθες ότι η Ελλάδα πέρα από τη στήριξη στην Ουκρανία, σκοπεύει να συμβάλλει στην ανοικοδόμησή της και ιδιαίτερα στην πόλη της Οδησσού και τα πολιτιστικά μνημεία λόγω των ιστορικών δεσμών».

Πηγή: skai.gr

