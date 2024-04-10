Ραγδαία αύξηση στις εγγραφές για επιστολική ψήφο στις προσεχείς ευρωεκλογές καταγράφεται στην πλατφόρμα epistoliki.gov.gr, σύμφωνα με υπουργός Εσωτερικών.

Όπως δήλωσε στον ΣΚΑΪ η Νίκη Κεραμέως, οι εγγραφές ξεπέρασαν τις 68 χιλιάδες, από Έλληνες πολίτες σε 107 διαφορετικές χώρες, από χώρες της Αφρικής, μέχρι το Πακιστάν και το Καζακστάν.

Οι εγγραφές συνεχίζονται μέχρι τη Μ. Δευτέρα, 29 Απριλίου.

«Τα προσωπικά στοιχεία των ψηφοφόρων είναι διασφαλισμένα» είπε η υπουργός, προσθέτοντας ότι για την υπόθεση με την διαρροή email στην Μισέλ Ασημακοπούλου, υπάρχουν τρεις έρευνες σε εξέλιξη – του ΥΠΕΣ, της Δικαιοσύνης και της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Από αυτές, η έρευνα του ΥΠΕΣ βρίσκεται σε τελική φάση.

Τι προβλέπει η νομοθεσία για τα στοιχεία των εκλογέων

Σύμφωνα με το νόμο, οι εκλογικοί κατάλογοι – με τα ονόματα και την διεύθυνση κατοικίας των ψηφοφόρων – είναι δημόσια στοιχεία και ο κάθε υποψήφιος στις εκλογές, μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτούς και να αποστέλλει στο σπίτι των ψηφοφόρων εκλογικό υλικό.

Τα στοιχεία δίνονται στους υποψήφιους ανάλογα με την περίπτωση – πχ, υποψήφιος δήμαρχος ή σύμβουλος μπορεί να πάρει τους εκλογικού καταλόγους των ψηφοφόρων στον Δήμο του.

Αντίστοιχα, ο ευρωβουλευτής μπορεί να έχει πρόσβαση στους εκλογικούς καταλόγους της επικράτειας.

Στα στοιχεία των ψηφοφόρων ωστόσο, δεν περιλαμβάνονται τα τηλέφωνα και τα emails τους.



