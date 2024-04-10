Του Γιάννη Ανυφαντή

Την άρση της ασυλίας του βουλευτή Ξάνθης Μπαράν Μπουρχάν αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στην Ολομέλεια η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, ο οποίος διεγράφη χθες βράδυ από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, έως ότου τελεσιδικήσει η κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορία σε βάρος του.

Στη συνεδρίαση της Έπιτροπής, που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα το πρωί, ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής έδωσε το «παρών», ούτως ώστε να αναφερθεί αυτοπροσώπως στην ουσία της κατηγορίας σε βάρος του, με τον ίδιο να ζητά να αρθεί η ασυλία του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορίες που βαραίνουν τον πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, αφορούν παράνομες συνταγογραφήσεις σε πρόσωπα που δεν τις είχαν ανάγκη και δεν δικαιούντο συνταγές.

Ο βουλευτής Ξάνθης, μετά τις εξελίξεις προχώρησε σε δηλώσεις αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι ίδιος είναι «αθώος».

Η δήλωσή του:

«Προσήλθα σήμερα στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής προκειμένου να ζητήσω την άρση ασυλίας μου για τη διαλεύκανση προσωπικής δικαστικής μου υποθέσεως η οποία εκκρεμεί εις βάρος μου και για την οποία έχω δηλώσει απερίφραστα ότι είμαι αθώος.

Δεν κρύφτηκα, δεν κρύβομαι και ούτε πρόκειται να κρυφτώ ποτέ, πίσω από ασυλίες και διαδικασίες. Μοναδικός μου γνώμονας είναι να αποδείξω καθ’ ολοκληρίαν την αθωότητά μου ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης όπως κάθε Έλληνας πολίτης, έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στις Δικαστικές Αρχές.

Όσοι επενδύουν πολιτικά εναντίον εμού και του κόμματος μου με αφορμή αυτή την υπόθεση θέλοντας να εκμεταλλευτούν το συγκεκριμένο γεγονός, θα διαψευσθούν πανηγυρικά.

Θα συνεχίσω να μάχομαι με τις ίδιες αρχές και αξίες για το καλό της κοινωνίας και δη των πολιτών της Ξάνθης που με εμπιστευτήκαν με την ψήφο τους».

Πηγή: skai.gr

