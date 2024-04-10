kataggelies@skai.gr: Οι επιτυχόντες των διαγωνισμών ΑΣΕΠ δεν γνωρίζουν πότε θα διοριστούν

Έντονη είναι η διαμαρτυρία επιτυχόντων σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ σύμφωνα με καταγγελία τους στο kataggelies@skai.gr.

Και αυτό γιατι, παρά το γεγονός ότι πέτυχαν στις εξετάσεις δεν γνωρίζουν πότε θα διοριστούν

Το θέμα τέθηκε στην υπουργό Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως η οποία ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Αταίριαστοι» στο ΣΚΑΪ και διευκρίνισε ότι το ΑΣΕΠ έχει προγραμματισμό για τις προκηρύξεις των επιτυχόντων.

«Αλλο επιτυχών άλλο διοριστέος», τόνισε και διευκρίνισε ότι μπορεί κάποιος να έχει περάσει στον διαγωνισμό, αλλά ένα υπουργείο να έχει βγάλει συγκεκριμένο αριθμό προσλήψεων. «Ο κάθε οργανισμός επιλέγει από αυτούς που έχουν περάσει τη βάση, αλλά μπορεί να μη χρειάζονται όλοι».

Συμπλήρωσε ωστόσο, ότι το δημόσιο βγάζει προκηρύξεις και αντλεί από αυτή τη «δεξαμενή» των επιτυχόντων για προσλήψεις.

Όλες οι επόμενες προκηρύξεις, θα αφορούν προσλήψεις από τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ που ήδη έχει γίνει, σημείωσε η κ. Κεραμέως. Καταλήγοντας είπε ότι σύμφωνα με το νόμο, το ΑΣΕΠ διεξάγει γραπτό διαγωνισμό ανά δύο χρόνια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.