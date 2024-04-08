Στην επιστολική ψήφο αναφέρθηκε μεταξύ άλλων η υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως μιλώντας το πρωί της Δευτέρας στον ΣΚΑΪ 100,3.

«Είμαστε πάνω από 60.000 έγγραφες στην πρώτη της εφαρμογή» δήλωσε, τονίζοντας ότι έχουν εγγραφεί Έλληνες από 107 διαφορετικές χώρες.

Σύμφωνα με την υπουργό έχουν εγγραφεί περισσότεροι Έλληνες από το εσωτερικό σε ποσοστό 60% και 40% από εξωτερικό.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι υπάρχει συνεχής άνοδος, αναφέροντας ότι σήμερα είμαστε πάνω από 2.000 εγγραφές την ημέρα από εσωτερικό και εξωτερικό.



«Η επιστολική ψήφος δε λύνει την αποχή αλλά εξαντλεί τα θεσμικά εργαλεία για να διευκολύνει τη συμμετοχή» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Τι δημόσιο θέλουμε; Θέλουμε ένα δημόσιο που θα έχει τους καλύτερους;

Επιπλέον, η κα Κεραμέως αναφέρθηκε και στο νέο σύστημα επιλογής και αξιολόγησης των Διοικήσεων των φορέων του Δημοσίου αλλά και στην αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης η οποία ήδη συνδράμει στον καθορισμό της στοχοθεσίας στο Δημόσιο. Ως προς το νέο σύστημα επιλογής και αξιολόγησης των φορέων του Δημοσίου η υπουργός σημείωσε ότι παρά το γεγονός ότι πολλοί έλεγαν ότι ο νόμος αυτός δεν θα εφαρμοστεί, λίγους μόλις μήνες μετά την ψήφισή του και συγκεκριμένα την περασμένη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε το πρώτο τεστ δεξιοτήτων υπό το ΑΣΕΠ για όλους τους υποψήφιους διοικητές των δημόσιων νοσοκομείων της χώρας.

«Έγινε λοιπόν το τεστ και ακούω κριτική ότι τα θέματα ήταν δύσκολα. Το ζήτημα είναι τι δημόσιο θέλουμε. Θέλουμε ένα δημόσιο που θα έχει τους καλύτερους; Που θα παρέχει τις καλύτερες υπηρεσίες στον Πολίτη; Είχαμε δεσμευθεί για ένα καλύτερο Δημόσιο και ένας σημαντικός πυλώνας αυτής της προσπάθειας, για την οποία είχε δεσμευθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι και αυτός. Θα βάλουμε την μπάρα ψηλά. Ας μας ασκήσουν κριτική ότι βάλαμε την μπάρα πολύ ψηλά» είπε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με τη συμμετοχή των υποψηφίων στο τεστ δεξιοτήτων, επισήμανε ότι παρά τις περί του αντιθέτου προβλέψεις ορισμένων, αυτή ανήλθε σε ποσοστό 94%.

Προανήγγειλε δε, ότι αυτή η διαδικασία θα εφαρμοστεί και στους υπόλοιπους φορείς του δημοσίου το επόμενο χρονικό διάστημα, τονίζοντας ότι αυτή αφορά σε 600 περίπου υψηλόβαθμες θέσεις σε φορείς του Δημοσίου.

«Το γεγονός ότι ψηφίστηκε και πλέον υλοποιείται σε 3 μήνες μόλις μία διαδικασία αξιοκρατική η οποία στόχο έχει να βρει τους καλύτερους στέλνει ένα σήμα. Είναι μία πολύ μεγάλη τομή που αφορά στην αντίληψη μας για το Δημόσιο. Είναι κάτι που δουλεύουμε με την υφυπουργό την κα Χαραλαμπογιάννη έχει να κάνει με μία νέα αντίληψη σε σχέση με το Δημόσιο, πως θα είμαστε πιο απαιτητικοί σε σχέση με το Δημόσιο και πως εν τέλει το Δημόσιο θα παρέχει καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες» τόνισε.

Η τεχνητή νοημοσύνη στο Δημόσιο

Αναφερόμενη στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στο νέο σύστημα στοχοθεσίας στο Δημόσιο η κα Κεραμέως σημείωσε: «Υπάρχει πλέον σε εφαρμογή το νέο σύστημα στοχοθεσίας στο Δημόσιο. Οι προϊστάμενοι όλου του Δημοσίου καλούνται στις αρχές του έτους να θέσουν τους στόχους για τη χρονιά. Ένα μέρος της αξιολόγησης εξαρτάται από τι στόχους έχεις θέσει και αν έχεις εκπληρώσει τέτοιους στόχους. Διαπιστώσαμε ότι πολλές φορές, οι στόχοι που ετίθεντο δεν ήταν πραγματικοί στόχοι, ήταν περιγραφή αρμοδιοτήτων."

Η υπουργός εξήγησε ότι έχει τεθεί σε εφαρμογή ένα νέο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης το οποίο φιλτράρει πάνω από 110.000 στόχους και βλέπει αν αυτοί είναι στόχοι ή αν είναι απλές περιγραφές αρμοδιοτήτων. «Βλέπει αν έχει ποσοτικά στοιχεία, βλέπει αν είναι αρκετά συγκεκριμένοι και δίνει ανατροφοδότηση στον προϊστάμενο». Σύμφωνα με την κα Κεραμέως, η εφαρμογή αυτή υποδεικνύει στον προϊστάμενο τυχόν παραμέτρους που απουσιάζουν από τον στόχο «Του λέει για παράδειγμα: λείπει το ποσοτικό στοιχείο, δεν λες αύξηση κατά πόσο, δε λες πως θα βελτιωθεί η παρεχόμενη υπηρεσία».

Όπως είπε η υπουργός, το εργαλείο αυτό στοχεύει αφενός στην αποτελεσματικότερη στοχοθεσία και αφετέρου δρα εκπαιδευτικά προς τους δημοσίους υπαλλήλους. «Στόχος μας είναι πώς θα βελτιώνεται και θα εξελίσσεται το πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό μας» ανέφερε».

Πηγή: skai.gr

