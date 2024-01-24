Κεραμέως στον ΣΚΑΪ για επιστολική ψήφο: Εφόσον διαφάνηκε μία συναίνεση επιλέξαμε να μην αφήσουμε το ζήτημα για άλλα δέκα χρόνια

Για την επιστολική ψήφο για τους αποδήμους και στις εθνικές εκλογές, που προβλέπει η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, μίλησε η υπουργός Εσωτερικών, Νίκη Κεραμέως στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ

Η κα Κεραμέως σχολιάζοντας την απόφαση για την επέκταση της επιστολικής ψήφου και στις εθνικές εκλογές είπε ότι «50 χρόνια συζητάμε για το αν θα διευκολύνουμε συμπολίτες μας στο εξωτερικό για να μπορούν να ψηφίσουν, να άρουμε εμπόδια δηλαδή. Φέρνουμε ένα νομοσχέδιο πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας για την επιστολική ψήφο στις ευρωεκλογές. Την προηγούμενη εβδομάδα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής διαφάνηκε μία συναίνεση. Το ζήτημα της επιστολικής ψήφου τέθηκε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής από τους ίδιους τους αποδήμους».

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

«Εφόσον διαφάνηκε μία συναίνεση στην αρμόδια επιτροπή, επιλέξαμε να μην αφήσουμε το ζήτημα αυτό για άλλα δέκα χρόνια που συζητείται από το 2019, αλλά να αναδείξουμε το ζήτημα», πρόσθεσε.

Η ίδια διευκρίνισε ότι «ο αρχικός σχεδιασμός της κυβέρνησης ήταν να κατατεθεί το νομοσχέδιο μόνο για τις ευρωεκλογές που απαιτεί μία απλή πλειοψηφία ενώ για τις εθνικές απαιτεί πλειοψηφία των δύο τρίτων. Ωστόσο είδαμε την ευκαιρία να θελήσαμε να τη δώσουμε στους απόδημους»

Για την αντιπολίτευση

Απαντώντας στην κριτική περί αιφνιδιασμού είπε ότι «Το φέραμε με κάθε καλή διάθεση γιατί θεωρούμε ότι σε αυτές τις μεγάλες δημοκρατικές αλλαγές δεν είναι πάρα πολύ μεγάλες οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται και θεωρήσαμε χρέος μας να το αναδείξουμε. Δεν είναι κάτι αιφνιδιασμός όταν απαιτεί 200 ψήφους.»

«Ποιο είναι το τεράστιο έγκλημα που κάναμε; Είπαμε εδώ συμφωνούμε με την επιστολική ψήφο στις ευρωεκλογές και πάμε εφόσον είναι ακριβώς το ίδιο, μήπως και το επεκτείνουμε και στις εθνικές».

Σχετικά με την αλλαγή στάσης της αντιπολίτευσης στην ψήφιση του νομοσχεδίου τόνισε ότι «προβληματίζομαι για την αντιπολίτευση γιατί ενώ μπορεί να διαφωνεί με τη διαδικασία και να τη καταγγείλει όταν όμως έρθει η ώρα της ουσίας μπορεί να συμφωνήσει με την επέκταση. Είδαμε παράθυρο ευκαιρίας για τη χώρα και για τον πολίτη. Οι απόδημοι βλέπουν το δάσος και ότι πενήντα χρόνια συζητάμε. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα.»

Για το ενδεχόμενο απόσυρσης της τροπολογίας

Ερωτηθείσα για το ενδεχόμενο να αποσυρθεί η τροπολογία, η κα. Κεραμέως απάντησε ότι «εμείς θέσαμε κάτι για διάλογο και διαρκώς θα προσπαθούμε να άρουμε εμπόδια για τους Έλληνες του εσωτερικού και του Εξωτερικού. Να αποσύρουμε τι; Κάτι για το οποίο έχουμε συμφωνήσει για τις ευρωεκλογές να επεκταθεί και στις εθνικές, πρόκειται για το ίδιο και είναι το προϊόν μια κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Είναι φυσική εξέλιξη».

«Εμείς επιδιώκουμε τη συναίνεση και τώρα να μην ψηφιστεί θα προσπαθήσουμε στο μέλλον να άρουμε πρακτικά εμπόδια».

Για τον γάμο ομόφυλων ζευγαριών

Για το νομοσχέδιο για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών η κα Κεραμέως είπε ότι ήταν στις προεκλογικές εξαγγελίες του κόμματος προεκλογικά και πρόκειται για ζήτημα δικαιωμάτων. Σχετικά με τις διαφωνίες εντός του υπουργικού συμβουλίου για το ζήτημα είπε ότι οι υπουργοί έχουν μια αυξημένη υποχρέωση. Και έναν να αφορούσε είναι υποχρέωση της κυβέρνησης να νομοθετεί για όλους.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.