Η Τουρκία είπε το «ναι» στην ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ και τώρα περιμένει...

Χθες το βράδυ η τουρκική Εθνοσυνέλευση είπε το «ναι» στην ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

Η Αγκυρα αποδέχθηκε το αίτημα του Μπλίνκεν και τώρα περιμένει το αμερικανικό «ναι» για την πώληση των 40 F-16 στην Τουρκία και τον εκσυγχρονισμό άλλων 79 F-16.

Οι εξελίξεις έχουν ένα χρονικό περιθώριο 15 ημερών, στη διάρκεια των οποίων ο Ερντογάν μπορεί να επικυρώσει την απόφαση της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

Ωστόσο υπάρχουν φωνές που διαφωνούν με τις εξελίξεις:

ΜΠΑΣΑΚ ΣΕΝΓΚΙΟΥΛ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ ΤV100: Συζητάμε για το ΝΑΤΟ. Καθώς το Κοινοβούλιο της Τουρκίας ψήφισε για το ζήτημα της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ και εγκρίθηκε. Με 287 υπέρ, 55 κατά και 4 αποχές.

METE ΓΙΑΡΑΡ- ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ: «Εδώ μας λέτε για τα F-16 . Mα οι ΗΠΑ μας εφαρμόζουν εμπάργκο. Αφήστε στην άκρτη τα F-16 δεν μας δίνουν τίποτα κανένα ανταλλακτικό. Τίποτα. Μα αυτοί δεν πάνε να ενισχύσουν το ΝΑΤΟ, προσπαθούν να αποδυναμώσουν έναν απο τους μεγαλύτερους στρατούς του ΝΑΤΟ, πάμε και λέμε εμείς ας ενισχύσουμε το ΝΑΤΟ, να ενταχθεί η Σουηδία και θα καλοπιάσω τις ΗΠΑ!».

Η τουρκική εφημερίδα Hurriyet αναφέρει: «Λύνεται ο διπλός κόμπος. Θα έρθουν τα F-16».

«Δεν υπάρχει ο Μενέντεζ, δεν αναμένονται εμπόδια στο Κογκρέσο».

«Η αεροπορική υπεροχή της Ελλάδας θα κορυφωθεί το 2008»

Τούρκοι αναλυτές αναφέρονται σε πλεονέκτημα των Rafale και των πυραύλων Meteor.

«Τα ελληνικά μαχητικά θα μπορούν να πλήξουν τα τουρκικά F-16 από μεγαλύτερες αποστάσεις».

«Η Τουρκία θέλει τα Eurofighter για να καλύψει το κενό αυτό».

Οζάι Σεντίρ, διευθυντής της εφημερίδας Milliyet: «Η ημερομηνία που θα κορυφωθεί η ελληνική αεροπορική υπεροχή ενάντια στην Τουρκία είναι το 2028. Ήδη από τον περασμένο Νοέμβριο οι ΗΠΑ παραδίδουν στην Ελλάδα κάθε μήνα 2 F-16 Βlock -70 τα οποία έχουν αναβαθμιστεί. Στην Ελλάδα ήδη είχαν παραλάβει 12 μεταχειρισμένα Rafale και μέχρι το 2026 θα έχουν παραλάβει και τα καινούργια και θα ολοκληρωθεί η παραλαβή όλων. Αυτό είναι το όνειρο της Ελλάδας. Όμως για τα F-35 υπάρχει μια μεγάλη λίστα παραγγελιών. Η Ελλάδα σχεδιάζει να ᾽᾽τρέξει ᾽᾽γρηγορα και το πρόγραμμα των F-35 και να έχει παραλάβει τα συγκεκριμἐνα αεροσκάφη το 2028.

Aς πούμε όμως για τον πύραυλο Meteor. Η βασική υπεροχή της Ελλάδας εναντίον μας είναι η εξής .Όταν την ίδια ώρα απογειωθούν ένα Rafale και ένα F-16, το Rafale θα μας βλέπει νωρίτερα στο ραντάρ, ακόμη κι αν θεωρήσουμε πως το βλέπουμε στο ραντάρ, το βεληνεκές του πυραύλου Meteor που εκτοξεύεται απο τα Rafale, έχει '' no escape zone'' δηλαδή στην περιοχή δεν μπορείς να τον αποφύγεις φτάνει τα 100 χιλιόμετρα , το βεληνεκές των αμερικανικών πυραύλων AIM που χρησιμοποιούμε στα F-16 είναι 49 χιλόμετρα . Δηλαδή το γαλλικό σύστημα εκτοξεύεται απο μεγαλύτερη απόσταση και το πραγματικό ρίσκο για την Τουρκία δημιουργείται απο αυτό. Τέσσερα μαχητικά μπορούν να εκτοξεύσουν αυτούς τους πυραύλους Meteor. Είναι τα Rafale, τα Eurofighter, τα F-35 και τα Grippen. Ο στόχος της Τουρκίας με την προμήθεια των Eurofighter είναι να κλείσει αυτό το κενό».

Τούρκοι αναλυτές: «Αντί για F-16 ίσως μας δώσουν τα Eurofighter»

«Οι ΗΠΑ μέχρι τις εκλογές δεν θα παραδώσουν τα F-16»

ΤΣΕΤΙΝΕΡ ΤΣΕΤΙΝ- ΔΙΕΥΘ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ HABERTURK: «Πιστεύω πως παρά την έγκριση της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ , οι ΗΠΑ δεν θα δώσουν άμεσα τα F-16. Το κενό θα προσπαθήσει να το καλύψει η Γερμανία παραχωρώντας ως εναλλακτική τα Εurofighter».

ΣΕΝΑ ΑΛΚΑΝ- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ ΗΑΒΕRTURK: «Δηλαδή πιστεύεις πως παρά το 'ναι' στη Σουηδία δεν θα τα δώσουν;».

ΤΣΕΤΙΝΕΡ ΤΣΕΤΙΝ: «Οχι. Καθώς στις ΗΠΑ έχουν εκλογές και οι ΗΠΑ σε περίοδο εκλογών δεν θα δώσουν τα F-16».

ΣΕΝΑ ΑΛΚΑΝ: «Yπάρχει ήδη μια δυσπιστία κι αυτή η περίοδος θα την ενισχύσει».

ΤΣΕΤΙΝΕΡ ΤΣΕΤΙΝ: «Να σας πω άλλη μια σημαντική πληροφορία.Υπάρχουν τα Eurofighter που η Γερμανία θα πουλήσει στην Σαουδική Αραβία.Θα γίνει ένα σχέδιο της πώλησης αυτών των μαχητικών Eurofighter στην Τουρκία. Πιστεύβ δεν θα δώσουν τα Eurofigher».

ΣΕΝΑ ΑΛΚΑΝ: «Ναι και τονίζει πως αντί των F-16 θα βρεθεί η λύση της παραχώρησης των Eurofighter και η άρση της αντίρρησης της Γερμανίας».

Πηγή: skai.gr

