«Χθες συνήλθε η Ιερά Σύνοδος και κατέθεσε το λόγο της Εκκλησίας, η Εκκλησία λεει ότι γάμος είναι η συνάφεια ενός άνδρα και μιας γυναίκας και μέσα στη σχέση αυτή γεννάται ο άνθρωπος, έρχεται η ζωή» ανέφερε στην εκπομπή Σήμερα στον ΣΚΑΪ ο εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής Παντελεήμων αναφορικά με τον γάμο στα ομόφυλα ζευγάρια.

Ο ίδιος ανέφερε ότι «γάμος για την Εκκλησία είναι αυτό το μεγάλο μυστήριο που το φυλάσσει η Εκκλησία. Εμείς λέμε τι θα πει γάμος για την Εκκλησία και τι δέχεται η Εκκλησία ως γάμο. Χθες εκφράστηκε η αγωνία όλων των ιεραρχών να διαφυλαχθεί και να στηριχθεί η οικογένεια».

Σε σχόλιο ότι η Πολιτεία μιλά για πολιτικό γάμο, ο κ. Παντελεήμων απάντησε: «Η Πολιτεία μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Η Εκκλησία καταθέτει τον λόγο του Ευαγγελίου. Δεν έχουμε παρέμβαση της Εκκλησίας, η Εκκλησία καταθέτει τον λόγο της, δεν νομοθετεί, παρακαλεί τον λαό της, λέει την αλήθεια. Ξέρουμε καλά τι θα πει στήριξη στην οικογένεια».

Σε ερώτηση τι θα λέει το κείμενο που θα σταλεί στους βουλευτές, απάντησε ότι θα σταλεί μια επιστολή. «Οι βουλευτές θα πάρουν την επιστολή της Ιεράς Συνόδου και από κει και πέρα ο καθένας θα αποφασίσει με την συνείδησή του».

Για το κείμενο που θα διαβαστεί στους ναούς ανέφερε ότι θα αποσταλεί ένα θεολογικό κείμενο το οποίο θα λέει την αλήθεια της Εκκλησίας με πιο εύληπτο τρόπο, τι είναι ο γάμος, ποια θα είναι τα προβλήματα που θα προκύψουν.

Σε ερώτηση ποια θα είναι αυτά τα προβλήματα, απάντησε: «Θα διαταραχθεί η ψυχική κατάσταση των παιδιών και αυτών που θα συγκροτήσουν αυτού του είδους τις συμβιώσεις».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.