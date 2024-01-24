«Εμείς ως Πλεύση Ελευθερίας θέλουμε να μην υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος και στην επικράτεια και στο εξωτερικό που να θέλει να ψηφίσει και να μην μπορεί για πρακτικούς λόγους. Υποστηρίζουμε την επιστολική ψήφο και θα ψηφίσουμε τη σχετική πρωτοβουλία που αφορά τις ευρωεκλογές και τα δημοψηφίσματα», δήλωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου το πρωί της Τετάρτης στον ΣΚΑΙ και την εκπομπή ΣΗΜΕΡΑ, σχετικά με την τροπολογία για την επιστολική ψήφο.

Σχετικά με τις εθνικές εκλογές και την τροπολογία δήλωσε: «Για τις εθνικές, επειδή κατατέθηκε μετά τη διαβούλευση, μετά τη διαδικασία της επιτροπής μια εκπρόθεσμη τροπολογία που έχει πάρα πολλά κενά, δεν είναι σωστο να μπει σε κοινοβουλευτική διαδικασία με αυτόν τον τρόπο, δήλαδή από το 'παράθυρο'. Αν είχε κατατεθεί εμπρόθεσμα θα τη συζητούσαμε. Θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή δεδομένου ότι έχουμε μπροστά μας ευρωεκλογές μπορούμε να αντιληφθούμε τις δυσκολίες που αντιμετώπιζει η κυβέρνηση σε κάποια θέματα που για εμάς είναι κομβικά, όπως είναι το να υπάρχουν και εκλογικά τμήματα στο εξωτερικό αλλά και η επιστολική ψήφος. Δεν θέλουμε να καταργηθούν τα εκλογικά τμήματα του εξωτερικού, τώρα τα καταργεί αυτή η πρωτοβουλία. Εμείς θέλουμε να έχουν την επιλογή οι πολίτες».

«Είναι πολύ σημαντικό στο πεδίο της εκλογικής διαδικασίας να εμπεδωθεί μία εμπιστοσύνη του πολίτη, γιατί οι εκλογές αφορούν την ευημερία του, επομένως πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη στο σύστημα», δήλωσε

«Η ψήφος μας δεν είναι ούτε ευκαιριακή, ούτε τακτική είναι συνειδητοποιημένη ψήφος γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι κάποιοι άνθρωποι θα μπορέσουν να ψηφίσουν με αυτόν τον τρόπο ενώ διαφορετικά δεν θα μπορούν», είπε

«Δε θεωρούμε ότι το νομοσχέδιο είναι άριστο», τόνισε

«Θέλουμε ίσα δικαιώματα για όλους τους ανθρώπους»

Σχετικά με τα ομόφυλα ζευγάρια η ίδια σχολίασε: «Εμείς θέλουμε ίσα δικαιώματα για όλους τους ανθρώπους, ο γάμος και η τεκνοθεσία για τα ομόφυλα ζευγάρια, όπως και για τα ετερόφυλα είναι ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εφόσον ένα δικαίωμα γνωρίζεται σε μία ανθρωπινη ύπαρξη πρέπει να αναγνωρίζεται σε όλες τις ανθρώπινες υπάρξεις. Δεν νοούνται διακρίσεις».

«Αυτό που ζούσαμε μέχρι τώρα ήταν η μη αναγνώριση ενός δικαιώματος που πρέπει να αναγνωριστεί. Η ανθρωπότητα προοδεύει», υπογράμμισε.

«Η καταλληλότητα του γονιού δεν έχει να κάνει με το φύλο», πρόσθεσε

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.