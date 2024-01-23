«Προχωράμε βήμα - βήμα. Όταν ξεκίνησε η διαδικασία για την επιστολική ψήφο στις ευρωεκλογές δεν υπήρχε κανένα δείγμα ακόμη ότι θα διαφαινόταν ακριβώς αυτή η θετική στάση μιας μεγάλης μερίδας των βουλευτών, όπως αυτή εκφράστηκε από τους εκπροσώπους τους, υπέρ της επιστολικής ψήφου για τους εκλογείς του εξωτερικού» απάντησε η υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως στα όσα νωρίτερα υποστήριξε ο πρόεδρος της ΚΟ της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

Η υπουργός διευκρίνισε ότι όταν διαπιστώθηκε η θετική στάση πολλών κομμάτων στο νομοσχέδιο «θεωρήσαμε χρέος μας να καταθέσουμε μια πρόσθετη πράξη, ξεχωριστή από το σχέδιο νόμου, ώστε να μπορέσει ο κάθε βουλευτής να τοποθετηθεί ξεχωριστά επί του νομοσχεδίου και επί της τροπολογίας».

Η κ. Κεραμέως, επίσης, σχολίασε τη φράση του προέδρου της ΚΟ της Νέας Αριστεράς ότι «άνθρωποι που δεν ζουν στη χώρα θα μπορούν να ψηφίσουν» λέγοντας ότι «δεν χορηγούμε κανένα νέο δικαίωμα ψήφου. Κανένα. Διευκολύνουμε την άσκηση του δικαιώματος ψήφου. Δεν χορηγούμε νέο δικαίωμα».

Απέρριψε τις αναφορές του κ. Χαρίτση περί «θεσμικής εκτροπής» διερωτώμενη πώς «μπορεί να είναι θεσμική εκτροπή το να μπορείς να διευκολύνεις τους Έλληνες πολίτες να ψηφίζουν; Το να άρεις πρακτικά εμπόδια στην άσκηση του δικαιώματος ψήφου; Είναι εκτροπή η επιστολική ψήφος που πάει να απαλύνει τα αρνητικά εμπόδια;»

Η υπουργός επέκρινε την στάση της Νέας Αριστέρας λέγοντας ότι «λέτε ''όχι" στους Έλληνες του εξωτερικού αλλά και στους Έλληνες του εσωτερικού που μπορεί να είναι ηλικιωμένοι, στους εποχικά εργαζόμενους, στα άτομα με αναπηρία, στους φοιτητές που μπορεί να είναι εν μέσω εξεταστικής περιόδου, στους μαθητές της Γ Λυκείου». Εμείς, πρόσθεσε η υπουργός, λέμε σε αυτούς ότι ως Πολιτεία θέλουμε να ενισχύσουμε την συμμετοχή τους, να άρουμε τυχόν πρακτικά εμπόδια που μπορεί να υπάρχουν στην άσκηση του δικαιώματος ψήφου».

Η κ. Κεραμέως, τέλος ανέφερε πως «εγώ, σέβομαι τις διαφορετικές απόψεις αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτή η φοβικότητά σας. Γιατί φοβόμαστε τη συμμετοχή, γιατί φοβόμαστε να διευκολύνουμε τον Έλληνα πολίτη όπου και εάν βρίσκεται για την άσκηση του ιερού δικαιώματός του, της ψήφου».

Ο πρόεδρος της ΚΟ της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, ανταπάντησε στην υπουργό ότι «πολύ φοβάμαι ότι αντιστρέφετε την πραγματικότητα. Εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι δίνεται ένα νέο δικαίωμα αλλά ότι αυτό το δικαίωμα δίνεται χωρίς κανένα κριτήριο και μάλιστα χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσία που διασφαλίζει μια στοιχειώδη σχέση των ανθρώπων αυτών με την εκλογική διαδικασία στην Ελλάδα και αυτό είναι πολύ σημαντικό». Ο κ. Χαρίτσης ανάφερε ότι «δεν λέμε "όχι" στους ΄Ελληνες του εξωτερικού καθώς εμείς ψηφίσαμε και στηρίξαμε το να έχουν δικαίωμα ψήφου αλλά με την ύπαρξη συγκεκριμένων κριτηρίων που επιβεβαιώνουν τη βιοτική τους σχέση με την χώρα». Αντίθετα, είπε «εσείς λέτε "όχι" στους Έλληνες του Εξωτερικού οι οποίοι πραγματικά θα έπρεπε να έχουν τη δυνατότητα όχι μόνο στο δικαίωμα αλλά στο να μπορούν να συμμετέχουν και να παρεμβαίνουν». Για την επιστολική ψήφο των κωλυομένων αυτοπρόσωπης παρουσίας Ελλήνων στο εσωτερικό, ο κ. Χαρίτσης είπε πως «εμείς λέμε ότι θα έπρεπε να υπάρχουν εξαιρέσεις αλλά αυτές οι εξαιρέσεις δεν μπορεί να μετατρέπονται σε γενικό, καθολικό κανόνα που κάνετε εσείς».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ Μιχάλης Κατρίνης, με εμβόλιμη παρέμβασή του, καταλόγισε στην υπουργό ότι χθες προχώρησε στην ανακοίνωση της πολιτικής απόφασης της διεύρυνσης της επιστολικής ψήφου των κατοίκων του εξωτερικού και στις εθνικές εκλογές, μετά τη διαπίστωσή της ότι «μαζεύονται τα 200 ψηφαλάκια που απαιτούνται» και συμπλήρωσε ότι αυτό «δείχνει τον τυχοδιωκτισμό σας». Η κ. Κεραμέως του απάντησε ότι «είναι πολιτικός τυχοδιωκτισμός η κυβέρνηση που έχει τη νομοθετική πρωτοβουλία να εμπλουτίζει αυτό με δεκάδες προτάσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και των φορέων; Το να ενσυχύεται και να γίνεται καλύτερο; Αυτό είναι τυχοδιωκτισμός ή τυχοδιωκτισμός είναι να ψηφίζεις "ναι" επί της Αρχής του νομοσχεδίου και μια ώρα αργότερα να έρχεσαι και να ψηφίζεις και υπέρ της αντισυνταγματικότητας του νομοσχεδίου που ήδη ψήφισες;».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

