«Με τους ομογενείς, κληρικούς και λαϊκούς, που ήμασταν μαζί ως προσκυνητές στο Άγιον Όρος, γίναμε δεκτοί επίσημα, πολύ εγκάρδια, κατά το αγιορείτικο τυπικό, από πέντε αγιορείτικες μονές, χωρίς να υπάρξει κανένα πρόβλημα» απάντησε ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, ερωτώμενος από δημοσιογράφους για δημοσιεύματα σχετικά με την επίσκεψη του στον Άθωνα.

«Νομίζω, ότι η σχέση της ομογένειας του εξωτερικού με το Άγιον Όρος είναι πολύ στενή, πολύ εγκάρδια και δεν υπάρχει λόγος να διαταραχθεί και ούτε διαταράχθηκε» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ελπιδοφόρος.

Σε ερώτηση για την απόφαση της ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, ο κ. Ελπιδοφόρος τόνισε: «Η Ελλάδα έχει τη δική της εκκλησιαστική αρχή, τη δική της εκκλησιαστική διοίκηση, η ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδας απεφάνθη, αποφάσισε χθες, δε νομίζω ότι είναι σωστό να εκφέρω εγώ οποιαδήποτε άλλη άποψη».

Σημείωσε, δε, ότι δεν είναι σωστό, εκ της ιδιότητάς του, να σχολιάσει τις αποφάσεις της Εκκλησίας της Ελλάδας και πρόσθεσε: «Εμείς είμαστε στην Αμερική, έχουμε διαφορετικά δεδομένα, διαφορετικές καταστάσεις, διαφορετική εκκλησιαστική αρχή».

Ερωτηθείς εάν θα τελούσε γάμο ομόφυλων ζευγαριών, ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής απάντησε: «Όχι βέβαια. Γάμο, εκκλησιαστικό, δεν μπορούμε να τελέσουμε. Αυτή είναι η διδασκαλία της Εκκλησίας μας».

«Θετικοί στο μέτρο της επιστολικής ψήφου οι ομογενείς»

Αναφορικά με το ζήτημα της επιστολικής ψήφου, ο κ. Ελπιδοφόρος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, σημείωσε: «Όλη η ομογένεια είμαστε θετικοί στην επιστολική ψήφο, όπως ήμασταν θετικοί στη δυνατότητα που δόθηκε στους ομογενείς του εξωτερικού, που είναι πολίτες της Ελληνικής Δημοκρατίας, να μπορούν ψηφίσουν».

«Οποιαδήποτε ενέργεια, οποιαδήποτε πρωτοβουλία του ελληνικού κράτους που δίνει μεγαλύτερη προσοχή και δυνατότητα συμμετοχής των Ελλήνων του εξωτερικού στα δρώμενα της Ελλάδος, μας βρίσκει σύμφωνους, μας βρίσκει υποστηρικτές, γιατί φέρνει πιο κοντά τον Έλληνα της Διασποράς στη μητέρα πατρίδα» υπογράμμισε.

«Υπό αυτή την έννοια και γι’ αυτό τον λόγο», πρόσθεσε, «στηρίζουμε πλήρως κάθε τέτοιου είδους ενέργεια και συγκεκριμένα την επιστολική ψήφο. Νομίζουμε, ότι είναι μια σωστή κίνηση, προς τη σωστή κατεύθυνση».

Πηγή: skai.gr

