Στις 12 το μεσημέρι, αύριο Δευτέρα, ορίστηκε η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ μετά το αίτημα 17 εκ των 21 μελών της για το ερωτηματολόγιο του Στέφανου Κασσελάκη στο isyriza.
Η πολιτική γραμματεία ζητήθηκε μετά τις αντιδράσεις που υπήρξαν για το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου, στο οποίο επιμένει ο Στέφανος Κασσελάκης, θέτοντας -στην ουσία- θέμα αλλαγής ονόματος, λογοτύπου, ακόμα και ταυτότητας, καθώς ζητά από τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσουν για προσανατολισμό προς την κεντροαριστερά ή την αριστερά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπέγραψαν μόνο η Θεοδώρα Τζάκρη, η Ρένα Δούρου, ο Κωνσταντίνος Παναγιωτόπουλος και η Μάγκυ Δούση.
Η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ απαρτίζεται συνολικά από 24 μέλη, μαζί με τον πρόεδρο Στέφανο Κασσελάκη και τους γραμματείς Σβίγκου και Βασιλειάδη.
