Επεισόδιο με πυροβολισμούς κι έναν τραυματία σημειώθηκε σε οικισμό Ρομά, στα Διαβατά Θεσσαλονίκης. Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, ένας 19χρονος πυροβόλησε με πιστόλι εναντίον τριών προσώπων, με συνέπεια να τραυματίσει στο κεφάλι έναν εξ αυτών, ηλικίας 34 ετών. Ο τραυματίας διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου νοσηλεύεται.

Το επεισόδιο, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., συνέβη το βράδυ της περασμένης Κυριακής. Είχε προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία του 19χρονου με 27χρονο, κατά την οποία οι δύο άντρες φαίνεται να καβγάδισαν.

Ακολούθως, ο νεαρός δράστης αναζήτησε με το αυτοκίνητό του τον 27χρονο, τον οποίο εντόπισε στο μπαλκόνι σπιτιού μαζί με τον 34χρονο (τραυματία) κι ένα ακόμη άτομο, 26 ετών. Ο 19χρονος άνοιξε πυρ μέσα από το όχημά του, με αποτέλεσμα να προκληθεί ο τραυματισμός.

Στο σημείο κλήθηκε συνεργείο της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος της ΕΛ.ΑΣ., ενώ στο πλαίσιο των ερευνών που διεξήγαγαν αστυνομικοί εντοπίστηκε και κατασχέθηκε στο σπίτι του 19χρονου (στο Κορδελιό), ένα πιστόλι που έφερε γεμιστήρα με τρία φυσίγγια.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο κατά συρροή και παράνομη οπλοφορία - οπλοχρησία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

