Από αρχές Φεβρουαρίου οι αιτήσεις για την επιστολική ψήφο

Μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για την επιστολική ψήφο, το υπουργείο Εσωτερικών ξεκίνησε τις προετοιμασίες για την άρτια εφαρμογή του νέου αυτού θεσμού στην εκλογική ιστορία της χώρας, αλλά και για την ενημέρωση των Ελλήνων εκλογέων, κυρίως του εξωτερικού, για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν ώστε να ψηφίσουν από το σπίτι τους.

Αυτές τις ημέρες ετοιμάζεται η διαδικτυακή πλατφόρμα μέσω της οποίας θα εγγραφούν όσοι Έλληνες εκλογείς που μένουν στην Ελλάδα επιθυμούν να ψηφίσουν μέσω επιστολικής και όσοι διαμένουν στο εξωτερικό.

Ο σύνδεσμος της πλατφόρμας θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες και οι εγγραφές θα αρχίσουν στις αρχές Φεβρουαρίου για τις προσεχείς ευρωεκλογές.

Η ηλεκτρονική εφαρμογή θα είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), όπου οι εκλογείς θα εγγράφονται με δική τους μέριμνα στον ειδικό εκλογικό κατάλογο επιστολικής ψήφου.

Η ταυτοποίηση του εκλογέα θα γίνεται με τη χρήση των προσωπικών κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), ή με στοιχεία διαβατηρίου και δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Η αίτηση γίνεται αμέσως οριστική, μόλις αυτή υποβληθεί.

Οι εκλογείς μπορούν να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), καθώς και των ελληνικών διπλωματικών αρχών στο εξωτερικό.

Οι αιτήσεις, τροποποιήσεις ή ακυρώσεις είναι εφικτές έως 40 ημέρες πριν από τη διενέργεια των εκλογών. Με δεδομένο ότι οι ευρωεκλογές διεξάγονται στις 9 Ιουνίου, η καταληκτική ημερομηνία είναι η 29ή Απριλίου. Μέχρι εκείνη την ημερομηνία, ο εκλογέας μπορεί να τροποποιήσει τη διεύθυνση παραλαβής ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, καθώς και να ακυρώσει την αίτησή του.

Η διαδικασία εγγραφής, μεταβολής και ακύρωσης της αίτησης εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους επιστολικής ψήφου, ο τρόπος πιστοποίησης του εκλογέα, η πιθανή διαδικασία ηλεκτρονικής αποστολής δικαιολογητικών και κάθε άλλο σχετικό θέμα θα καθοριστούν με κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Για όσους ομογενείς δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία παρέχεται η δυνατότητα την ηλεκτρονική αίτηση να την υποβάλλουν για λογαριασμό τους οι αρμόδιες προξενικές αρχές. Η διαδικασία αυτή θα καθοριστεί με κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Εξωτερικών.

Ο φάκελος επιστολικής ψήφου για τις ευρωεκλογές θα αποσταλεί στον εκλογέα από το υπουργείο Εσωτερικών μέσα στον Μάιο, το αργότερο 20 ημέρες πριν από τις εκλογές, όπως ορίζει η νομοθεσία.

Υπενθυμίζεται ότι για τους εκλογείς που βρίσκονται στο εξωτερικό αυτός θα είναι ο μόνος τρόπος να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα από τον τόπο κατοικίας τους στις προσεχείς ευρωεκλογές, δεν θα υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα φυσικής παρουσίας σε εκλογικό τμήμα.

Για την γνωστοποίηση των αλλαγών στην εκλογική διαδικασία το υπουργείο Εσωτερικών θα ξεκινήσει ενημερωτική καμπάνια μέσω ομογενειακών ΜΜΕ και του διαδικτύου όπως συνέβη και προ των εθνικών εκλογών του 2023 όταν δόθηκε για πρώτη φορά η δυνατότητα να ψηφίσουν, υπό προϋποθέσεις, από τον τόπο διαμονής τους.

Παράλληλα, η ηγεσία του ίδιου υπουργείου έχει ήδη ανοίξει κύκλο ενημερωτικών επαφών με Έλληνες εκλογείς του εξωτερικού. Η υπουργός Νίκη Κεραμέως την Παρασκευή μετέβη στην Κύπρο, όπου μίλησε σε ανοιχτή εκδήλωση της ελληνικής πρεσβείας, ενώ ο αναπληρωτής υπουργός Θοδωρής Λιβάνιος βρίσκεται από χθες στη Γερμανία όπου θα έχει συναντήσεις με πολίτες και φορείς της ομογένειας.

Ν. Κεραμέως: «Μεγάλη δημοκρατική αλλαγή στον τρόπο που ψηφίζουμε»

Η κ. Κεραμέως σε δήλωσή της στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων τόνισε τη σημασία του νέου θεσμού επισημαίνοντας ότι αυτό θα επιτρέψει σε πολίτες με διάφορα περιοριστικά στοιχεία, όπως αναπηρίες ή απόσταση από την πατρίδα, να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Επιπλέον, έκανε λόγο για ιστορική στιγμή για τη χώρα μας και για μεγάλη δημοκρατική αλλαγή στον τρόπο που ψηφίζουμε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

