Εγκράτεια στο φαγητό, ιδιαίτερα σε όσους έχουν κάνει νηστεία 40 ημέρες και στους καρδιοπαθείς, συνιστά η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία (ΕΚΕ) ενόψει των εορταστικών τραπεζιών.

Το πασχαλινό τραπέζι παρά την νοστιμιά του ενέχει πολλούς κινδύνους για υγιείς και για ασθενείς. Οι καρδιοπαθείς αποτελούν ομάδα υψηλού κινδύνου γι αυτό και η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία κρούει τον κώδωνα κινδύνου για τις διατροφικές τους επιλογές που πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές και με σύνεση.

«Εκείνο που πρέπει να ξέρουν -ιδιαίτερα οι καρδιοπαθείς- είναι ότι η υπερκατανάλωση λίπους και αλατιού, μπορεί να συντελέσει στην εκδήλωση πνευμονικής εμβολής, δύο με τρεις ημέρες αργότερα, για αυτό είναι πολύ σημαντικό στην περίπτωση που εμφανίσουν δύσπνοια ή υπερβολική κατακράτηση υγρών, να αναζητήσουν άμεσα ιατρική βοήθεια για την πρόληψη σοβαρότερων επιπλοκών», αναφέρει ο Γιώργος Κοχιαδάκης, Καθηγητής Καρδιολογίας,Πρόεδρος Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας.

Κατσίκι αντί για αρνί

Επίσης τονίζεται η αποφυγή της κατανάλωσης κορεσμένων λιπαρών.

Το κύριο πρόβλημα που προκαλούν τα κορεσμένα λιπαρά στην υγεία είναι ο αντίκτυπος στο επίπεδο της χοληστερόλης, καθώς η υψηλή κατανάλωση κορεσμένων λιπαρών οδηγεί σε αύξηση της κακής LDL χοληστερόλης, η οποία μπορεί να σχηματίσει αθηρωματική πλάκα στις αρτηρίες, που εμποδίζει τη ροή του αίματος και αυξάνει τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής και εγκεφαλικού.

Το αρνί είναι πλούσιο σε τέτοια λιπαρά γι αυτό αφαιρέστε την πέτσα ή αν είναι δυνατόν προτιμήστε κατσίκι για το πασχαλινό γεύμα σας και συνοδεύστε το πάντα με άφθονα πράσινα λαχανικά που έχουν αντιοξειδωτική δράση, προκαλούν κορεσμό και εξουδετερώνουν την θρομβογόνο επίδραση των λιπιδίων.

Η μεγάλη συσσώρευση λίπους είναι ακόμη πιο επικίνδυνη κατά τις νυχτερινές ώρες καθώς σχετίζεται με εγκεφαλικά επεισόδια και με εμφράγματα του μυοκαρδίου. Για την αποφυγή λιπαρών πιάτων μπορείτε, λίγη ώρα πριν καθίσετε στο γιορτινό τραπέζι, να φάτε ένα φρούτο ή λίγους ξηρούς καρπούς για να μειωθεί το αίσθημα της πείνας. Επίσης μπορείτε να ξεκινήσετε το γεύμα σας, με μια πλούσια πράσινη σαλάτα ή βραστά λαχανικά που μόνο ευεργετική επίδραση θα έχει για τον οργανισμό σας.

Η διατήρηση του σωστού βάρους είναι πολύ σημαντική κυρίως για τους καρδιοπαθείς καθώς η παχυσαρκία και το κοιλιακό λίπος αποτελούν σημαντικούς παράγοντες κινδύνου. Είναι πολύ βασικό να διατηρείται μια σωστή ισορροπημένη διατροφή με υπολογισμένες θερμίδες και να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην πηγή των θερμίδων, ώστε τα φαγητά που καταναλώνονται να προσφέρουν θρεπτικά συστατικά και όχι λίπος, χοληστερίνη και επιβλαβείς συνέπειες για την υγεία, αναφέρει ο κ. Κοχιαδάκης.

Διατροφικές οδηγίες:

Αποφύγετε το «τσιμπολόγημα», πάνω από το αρνί. Αν θέλετε να φάτε, καθίστε στο τραπέζι και απολαύστε το γεύμα σας μασώντας αργά για να διευκολύνετε την πέψη αλλά και για να χορτάσετε πιο γρήγορα.

Το πιάτο που θα σας χορτάσει χωρίς να σας φορτώσει με πολλές θερμίδες, είναι ψητό κρέας αρνί ή κατσίκι χωρίς πέτσα και λίπος χωρίς πολλές πατάτες, ζυμαρικά και ψωμί.

Συνοδεύστε το κρέας με άφθονη σαλάτα. Οι σαλάτες διεγείρουν το αίσθημα κορεσμού της πείνας, είναι υγιεινές λόγω του πλούτου τους σε φυτικές ίνες και θρεπτικά συστατικά και δεν έχουν πολλές θερμίδες εφόσον βεβαίως είναι απλές χωρίς ανθυγιεινές και επεξεργασμένες σάλτσες.

Προσθέστε στη σαλάτα και στο φαγητό σας παρθένο ελαιόλαδο που είναι πλούσιο σε μονοακόρεστα λιπαρά που έχουν καρδιοπροστατευτική δράση και σε φαινόλες που είναι ευεργετικές για την καρδιακή λειτουργία.

Αποφύγετε το άσπρο ψωμί που προσφέρει επιπλέον θερμίδες χωρίς όφελος. Προτιμήστε μέτρια κατανάλωση αρτοσκευασμάτων ολικής αλέσεως ή σικάλεως ή παξιμάδια χαρουπιού.

Να είστε προσεκτικοί με την κατανάλωση των γιορτινών γλυκών όπως τα τσουρέκια και τα καλιτσούνια που είναι πολύ πλούσια σε θερμίδες και λιπαρά.

Μην αλατίζετε το φαγητό σας. Το αρνί και τα άλλα πασχαλινά εδέσματα, είναι συνήθως υπερ-αλατισμένα!!! Απομακρύνετε λοιπόν την αλατιέρα από το τραπέζι και ενισχύστε την γεύση με μπαχαρικά και βότανα όπως φρέσκια ρίγανη και θυμάρι. Μην συνοδεύετε με επεξεργασμένα τρόφιμα όπως έτοιμες σάλτσες που υπερτερούν σε αλάτι.

Προσέξετε τι πίνετε και μην ανακατεύετε διαφορετικά ποτά όπως τσίπουρο, ρακί, κρασί και μπύρα. Δύο ποτά για τους άντρες και ένα για τις γυναίκες είναι η συνιστώμενη πρόσληψη σε ημερήσια βάση. Προτιμήστε το κόκκινό κρασί που έχει αντιοξειδωτική δράση.

Πίνετε άφθονο νερό και μη αλκοολούχα ποτά χωρίς θερμίδες. Με αυτή την «τακτική» νιώθετε το αίσθημα της πληρότητας στο στομάχι σας χωρίς να επιβαρύνεται τον οργανισμό σας με ανούσια συστατικά που μόνο βλαβερές συνέπειες έχουν για την υγεία όπως ζάχαρη και συντηρητικά. 'Αλλωστε πίνοντας νερό και διατηρώντας σωστή ενυδάτωση προστατεύουμε την καρδιά μας.

Συνοπτικά δοκιμάστε με μέτρο από όλα αλλά φάτε υγιεινά! Επιλέξτε άπαχο κρέας, σαλάτα με ελαιόλαδο και αποφύγετε τα γλυκά. Να τρώτε με υπομονή, δώστε χρόνο στον εαυτό σας να χορτάσει. Μην προτιμήσετε αλκοολούχα ποτά αλλά νερό και μην ξεχνάτε τα ενδιάμεσα σνακ που μπορεί να είναι φρούτα πλούσια σε βιταμίνες και αντιοξειδωτικά ώστε να αποφεύγονται περιστατικά υπερφαγίας. Διατηρήστε το βάρος σας με σωστές διατροφικές επιλογές που δεν στερούνται γεύσης και μην ξεχνάτε την άσκηση έστω κι αν είναι χορός γύρω από το πασχαλινό τραπέζι.

