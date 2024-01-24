Λογαριασμός
Επιστολική ψήφος: «Πέρασε» το νομοσχέδιο για τις ευρωεκλογές - «Όχι» για τις εθνικές εκλογές

Επί της αρχής ψήφισαν συνολικά 299 βουλευτές, εκ των οποίων υπέρ 158, κατά 135 και έξι παρών  

επιστολική ψήφος

Γιάννης Ανυφαντής

Με τις ψήφους της πλειοψηφίας υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου στις ευρωεκλογές και τα δημοψηφίσματα. Συνολικά ψήφισαν 299 βουλευτές, με τους 158 βουλευτές της ΝΔ να ψηφίζουν υπέρ, 135 να καταψηφίζουν και τους έξι βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας να ψηφίζουν τελικά παρών. Η τροπολογία για την επέκταση της επιστολικής ψήφου και στις εθνικές εκλογές για τους απόδημους απορρίφθηκε καθώς δεν συγκέντρωσε τα 2/3 του όλου των βουλευτών, δηλαδή τουλάχιστον 200 θετικές ψήφους, με τους βουλευτές της ΝΔ να υπερψηφίζουν, την Κ.Ο της Πλεύσης Ελευθερίας να ψηφίζει παρών και τα υπόλοιπα κόμμα της αντιπολίτευσης να καταψηφίζουν. Απών από την ψηφοφορία ήταν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Παπαηλιού.

Πηγή: skai.gr

