Επιστολική ψήφος: «Πέρασε» το νομοσχέδιο για τις ευρωεκλογές - «Όχι» για τις εθνικές εκλογές

Με τις ψήφους της πλειοψηφίας υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου στις ευρωεκλογές και τα δημοψηφίσματα. Συνολικά ψήφισαν 299 βουλευτές, με τους 158 βουλευτές της ΝΔ να ψηφίζουν υπέρ, 135 να καταψηφίζουν και τους έξι βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας να ψηφίζουν τελικά παρών. Η τροπολογία για την επέκταση της επιστολικής ψήφου και στις εθνικές εκλογές για τους απόδημους απορρίφθηκε καθώς δεν συγκέντρωσε τα 2/3 του όλου των βουλευτών, δηλαδή τουλάχιστον 200 θετικές ψήφους, με τους βουλευτές της ΝΔ να υπερψηφίζουν, την Κ.Ο της Πλεύσης Ελευθερίας να ψηφίζει παρών και τα υπόλοιπα κόμμα της αντιπολίτευσης να καταψηφίζουν. Απών από την ψηφοφορία ήταν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Παπαηλιού.

