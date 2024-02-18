Βορίδης: «Tο μεγαλύτερο μέρος των αιτημάτων των αγροτών έχει ικανοποιηθεί»

Από την ακριτική Φλώρινα, ο υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορίδης αναφέρθηκε, σε δηλώσεις του, σε μια σειρά θεμάτων της επικαιρότητας. Ο υπουργός βρέθηκε εκεί με αφορμή την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της τοπικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με σχετική ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Επικρατείας επεσήμανε εισαγωγικώς ότι «οι μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης προχωρούν και προχωρούν με ραγδαίο ρυθμό»

Και, εξειδικεύοντας εν συνεχεία, ανέφερε: «Ήδη νομοθετήσαμε την επιστολική ψήφο, κάτι εξαιρετικά σημαντικό, καθώς δίνει τη δυνατότητα σε όλο τον οικουμενικό ελληνισμό να συμμετέχει στην εκλογική διαδικασία. Είναι σε εξέλιξη και πρόκειται να συζητηθεί μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση, που αφορά στη λειτουργία των μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Αυτό δημιουργεί αντιδράσεις αλλά κάθε μεταρρύθμιση, κάθε αλλαγή έχουμε συνηθίσει να έχει αντιδράσεις. Μπροστά μας έχουμε την ψήφιση του νέου ποινικού κώδικα σε μια κατεύθυνση αυστηροποίησης των ποινών και αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης του εγκλήματος».

Τούτων δοθέντων, «έχουμε πολλά πράγματα που γίνονται μπροστά μας και βέβαια έχουμε το ορόσημο των ευρωεκλογών, για την πολιτική σημασία του οποίου θα μιλήσω (σ.σ. στην κομματική εκδήλωση)».

Ενώ για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, ο υπουργός Επικρατείας παρέπεμψε στην, προ εβδομάδος, συνάντηση των εκπροσώπων των αγροτών με τον πρωθυπουργό, με τον Μ. Βορίδη να διατυπώνει τη γνώμη του, όπως είπε, ότι «το μεγαλύτερο μέρος των αιτημάτων των αγροτών έχει ικανοποιηθεί. Θα θέλαμε να ικανοποιήσουμε το σύνολο αλλά δεν υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος για να το κάνουμε». Και, εν κατακλείδι, «η συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών ξέρει ότι αυτή η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί - και το έχει αποδείξει - προκειμένου να σταθεί κοντά στους αγρότες και να συνεχίσουν να παράγουν», βελτιώνοντας, μεταξύ άλλων, και το εισόδημά τους, τόνισε εξ άλλου.

Ειδικώς για την αγροτική κινητοποίηση της Τρίτης, δήλωσε ότι «αυτά που είχαμε να πούμε ως κυβέρνηση τα έχουμε πει, αλλά από εκεί και πέρα, φυσικά κάθε κλάδος και κάθε τάξη έχει το δικαίωμα, μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας, να εκφράζει και να διατυπώνει τα αιτήματά της.

Ερωτηθείς, τέλος, για την ισότητα στον πολιτικό γάμο, αφού υπενθύμισε την προσωπική στάση του, σημείωσε: «Η Βουλή αποφάσισε, πάμε παρακάτω».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

