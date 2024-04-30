Μη διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΓΓ Πληροφοριακών Συστημάτων

Λόγω έκτακτων εργασιών συντήρησης στα πληροφοριακά συστήματα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δε θα είναι διαθέσιμες σήμερα, 30 Απριλίου, έως τις 16:30, όλες οι υπηρεσίες του Gov.gr που σχετίζονται με:

Υπηρεσίες αυθεντικοποίησης χρηστών μέσω κωδικών TAXISnet (υπηρεσίες gov.gr, ΗΔΙΚΑ, e-ΕΦΚΑ κ.α.)

Υπηρεσίες φορολογικής διοίκησης ΑΑΔΕ και Υπ. Οικονομικών, όπως TAXISnet, ICISnet, TAXIS, Elenxis, MIS, ΨΥΔΗΠΕΕΚ κ.α..

Υπηρεσίες όπως Ενιαία Αρχή Πληρωμής, e-Παράβολο, και web services από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΨΔ σε φορείς της Δημόσιας Διοίκησης

Πραγματοποιούνται ήδη όλες οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε οι εργασίες να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό και οι υπηρεσίες να είναι λειτουργικές για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.