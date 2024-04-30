Λογαριασμός
Στόχο να προσδιοριστεί η δευτεροβάθμια δίκη για το Μάτι ακόμη και τον Ιούνιο θέτουν οι δικαστικές αρχές

Στόχος των δικαστικών αρχών είναι μέσα στον Μάιο να έχει καθαρογραφεί η απόφαση για την τραγωδία

Να κακαθαρογραφεί η απόφαση για το Μάτι μέχρι το τέλος Μαΐουυστοχεύεουν οι δικαστικές αρχές

Απαλλάσσεται, μετά την παρέμβαση της προέδρου του Αρείου Πάγου, η πρόεδρος του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, που εξέδωσε την πρωτόδικη απόφαση για Μάτι από κάθε άλλη επαγγελματική υποχρέωση, ώστε μέσα στον Μάιο να έχει καθαρογραφεί η απόφαση για την τραγωδία.

Οι δικαστικές αρχές θέτουν στόχο ως το τέλος Μαϊου να είναι εφικτός ο προσδιορισμός της δευτεροβάθμιας δίκης όσο πιο γρήγορα γίνεται, καθώς η υπόθεση παραγράφεται σε δύο χρόνια.

Εφόσον τηρηθεί το πλάνο που έχει τεθεί, εκτιμάται ότι αν κινηθεί γρήγορα η διαδικασία για τις επιδόσεις κλπ, η δευτεροβάθμια δίκη θα μπορούσε να ξεκινήσει μέσα στον Ιούνιο ή τον Ιούλιο.

Υπενθυμίζεται ότι η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου μεταξύ άλλων ζήτησε να διερευνηθεί αυτεπαγγέλτως από την Εισαγγελία Εφετών αν υπάρχει δυνατότητα αυτεπάγγελτης έφεσης στο αθωωτικό μέρος της απόφασης του Πλημμελειοδικείου.

