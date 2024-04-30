Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου: Υποδέχεται το καλοκαίρι με ένα διήμερο εναλλακτικής μουσικής

Με ένα μουσικό διήμερο αφιερωμένο στη σύγχρονη ανεξάρτητη ελληνική indie, alternative rock, pop και electronica σκηνή, το «Indie Playground Festival vol.2», που θα φιλοξενηθεί στις 1 και 2 Ιουνίου, στον χώρο Playground 260 (πίσω από την Πειραιώς 260), υποδέχεται το καλοκαίρι το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου.

Στη σκηνή του Playground 260 θα εμφανιστούν μερικά από τα πιο γνωστά ονόματα της εναλλακτικής σκηνής, όπως ο Larry Gus, οι Kooba Tercu, οι Puta Volvano κ.ά, σε ένα εκρηκτικό μείγμα που αναμένεται να συναρπάσει το κοινό για δύο βραδιές γεμάτες φρέσκους ήχους και ανεπιτήδευτη δημιουργικότητα.

Ένα διήμερο πάρτι

Το Indie Playground Festival vol.2 ξεκινάει το Σάββατο 1 Ιουνίου με μουσικές που καλύπτουν όλο το φάσμα της rock και alternative rock. Στο κλίμα θα μας βάλουν οι πρωτοπόροι της αθηναϊκής νέο-ψυχεδελικής rock Whereswilder, που θα μας ταξιδέψουν σε ένα καλοκαιρινό road trip, με στοιχεία 70s soft rock, soul και funk. Τη σκυτάλη θα πάρουν οι εκρηκτικοί ΑΜΚΑ, που διευρύνουν τα όρια της rock, με punk, kraut, math, τζαζ, ακόμα και pop στοιχεία. Στη συνέχεια, οι αγαπημένοι της αθηναϊκής underground Kooba Tercu, με δυνατό, χορευτικό και εξωτικό ήχο, θα μας παρασύρουν σε μια φουτουριστική ψυχεδέλεια, ενώ τη βραδιά θα κλείσουν οι heavy rockers Puta Volvano, που με στοιχεία hard rock, stoner και post-grunge θα μας ξεσηκώσουν με δυναμικά φωνητικά και περίτεχνες ενορχηστρώσεις.

Την Κυριακή 2 Ιουνίου θα πρωταγωνιστήσουν οι electronic, synth-pop ήχοι και περφόρμανς με post-modern χαρακτηριστικά. Ο Metaman θα ξεκινήσει τη δεύτερη μέρα του Indie Playground με μια live electronics hardware εμπειρία, με synthesizer και drum machine και ορχηστρικά κομμάτια με πρωτότυπο ελληνικό στίχο. Θα ακολουθήσει ένα οπτικοακουστικό διαδραστικό audiovisual show από τους PROMPT, που δημιουργούν ένα fusion ήχων μεταξύ pop, εκπληκτικά γρήγορων ρυθμών και ambient ηχοτοπίων. Στη συνέχεια η VASSIŁINA θα μας βάλει σε ένα punk μελαγχολικό ηχοτοπίο, σε avant pop, synth pop & electro pop ρυθμούς με έντονες σκοτεινές ηλεκτρονικές επιρροές. Το Indie Playground θα ρίξει αυλαία με μια αυτοσαρκαστική, hyperactive και χαοτικά αυτοσχεδιαστική περφόρμανς από τον Larry Gus, με sample-based τεχνικές και ψυχεδελικές pop μελωδίες.

Το Indie Playground Festival διοργανώνεται από το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου σε συνεργασία με τη United We Fly.

