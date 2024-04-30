Για 1.000 οπαδούς της «Χάλα Πιονίρ» με Παναθηναϊκό πιέζει η Μακάμπι

Παναθηναϊκός και Μακάμπι είναι έτοιμοι να διασταυρώσουν τα ξίφη τους για το game 3 των play off της Euroleague.

Οι πράσινοι πάνε στο Βελιγράδι με σκοπό τη νίκη που θα τους βάλει σε θέση οδηγού στη σειρά. Η Μακάμπι Τελ Αβίβ θέλει λοιπόν να έχει όσο το δυνατόν περισσότερους υποστηρικτές σε αυτά τα ματς, για αυτό και προσπαθεί να εξαντλήσει κάθε πιθανότητα για να μπουν στο γήπεδο οι περίπου 1.000 φίλοι της που ταξίδεψαν στο Βελιγράδι για τα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό.

Πηγή: skai.gr

