

H Όλγα Γεροβασίλη, ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος, η Ζωή Καρκούλια, η Μαρία Κουβέλη, η Κατερίνα Νοτοπούλου, η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, ο Νίκος Παππάς, ο Παύλος Πολάκης, ο Γιάννης Ραγκούσης, ο Πάνος Ρήγας, ο Νίκος Σκορίνης, η Ελένη Συμεωνίδου, η Ολυμπία Τελιγιορίδου, ο Διονύσης Τεμπονέρας, ο Αλέκος Φλαμπουράρης και η Γιώτα Αράπη – Μπελώνη είναι τα 17 μέλη της Πολιτικής Γραμματείας, που όπως μετέδωσε χθες το απόγευμα το skai.gr, ζήτησαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την άμεση σύγκληση του οργάνου. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι ο Στέφανος Κασσελάκης θα βρεθεί απέναντι στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που από χθες του ασκούν σκληρή κριτική για το ερωτηματολόγιο που ανήρτησε στον isyriza λίγες ημέρες πριν το συνέδριο. Σε αυτό καλούνται να απαντήσουν σε ταυτοτικά θέματα σε σχέση με το κόμμα. Είναι χαρακτηριστικό πως ανάμεσα σε αυτούς που υπογράφουν τα αίτημα για συνεδρίαση της Π.Γ. είναι και οι Νίκος Παππάς και Παύλος Πολάκης που τον στήριξαν στην κούρσα διαδοχής. Μετά τη ρήξη με τον χανιώτη βουλευτή και την απόφαση του να απέχει από την ψήφιση του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια όλα δείχνουν πως ο Στέφανος Κασσελάκης έχει απέναντι του και τον εταίρο «στρατηγό» της νίκης του.



Η χθεσινή πρωινή παρέμβαση της Όλγας Γεροβασίλη χτύπησε πολλά και ηχηρά καμπανάκια στην Κουμουνδούρου. Το φάντασμα μιας νέας διάσπασης πλανάται πάλι πάνω από το κόμμα και αυτή είναι μια εξέλιξη που το κόμμα δεν μπορεί να αντέξει. Το να ζητήσει ο πρόεδρος του κόμματος μέσω ενός άτυπου «εσωκομματικού δημοψηφίσματος» να τοποθετηθούν τα μέλη για το όνομα, το λογότυπο, ακόμα και τον προσανατολισμό του ΣΥΡΙΖΑ (αριστερά – κεντροαριστερά) θεωρήθηκε πως ήταν μια κίνηση που πέρασε την «κόκκινη γραμμή». Σχεδόν όλα τα στελέχη μίλησαν για καταστρατήγηση της αρχής της συλλογικής πολιτικής λειτουργίας, αλλά και για εργαλειοποίηση των μελών. «Του δώσαμε πολύ χρόνο» έλεγαν αρκετοί μεταξύ των κορυφαίων, αλλά πλέον δεν μπορούν να κάνουν τα στραβά μάτια.

Πηγή: skai.gr

Άπαντες σημείωναν πως η παρέμβαση του Αλέκου Φλαμπουράρη που μίλησεέδωσε τον τόνο. Όπως δημοσίευσε η «Καθημερινή της Κυριακής» και η Όλγα Γεροβασίλη στη συγκεκριμένη συζήτηση προειδοποίησε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ πως «δεν είναι ωραίοι ούτε οι οργανωτικοί αιφνιδιασμοί ούτε οι πολιτικοί», χωρίς βεβαίως να γνωρίζει τι θα επακολουθήσει. Δεν μπορεί να μην επισημανθεί το γεγονός πως και τα δυο κορυφαία στελέχη συνδέονται στενά με τον Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην πρωθυπουργός, ωστόσο είναι σαφές πως παραμείνει πιστός στη δέσμευσή του να μην παρεμβαίνει και να διατηρεί την ουδέτερη στάση του.Ο Στέφανος Κασσελάκης στη σημερινή συνεδρίαση θα συνδεθεί μέσω zoom, αφού βρίσκεται στο Λονδίνο από όπου χθες έστειλε μήνυμα ότιΌλα τα σημάδια και η ανάρτησή του δείχνει πως δεν θα αλλάξει τη θέση του: «Στον ΣΥΡΙΖΑ που οραματίζομαι, ο Πρόεδρος και τα Όργανα. Γνωρίζω ότι είναι κάτι ασυνήθιστο για την πολιτική σκηνή στη χώρα μας, αλλά για να μιλήσουμε ξανά στην κοινωνία πρέπει να υπερβούμε τους εαυτούς μας και να ακούσουμε την κοινωνία. Το να δώσουμε φωνή στα μέλη ήταν βασική μου δέσμευση από την πρώτη στιγμή, όταν έθεσα υποψηφιότητα για Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ», είχε επισημάνει στα social media.Οι παρεμβάσεις αναμένεται να είναι ηχηρές προς τον πρόεδρο και θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον ποια θα είναι η στάση του. Ήταν αρκετοί όσοι υποστήριζαν από την Κυριακή πωςΟι πιο «σκληροπυρηνικοί» δεν δίσταζαν να υπενθυμίζουν το καταστατικό του κόμματος σύμφωνα με το οποίο η Κεντρική Επιτροπή, μετά από κατάθεση πρότασης μομφής, μπορεί να αποπέμψει τον πρόεδρο με πλειοψηφία 50%+1. Επικριτικάο Χρήστος Σπίρτζης, η Κατερίνα Νοτοπούλου και ο Πάνος Ρήγας. Για «αρχηγίσκους» έκανε λόγο η Θεοδωρα Τζάκρη, από πλευράς των νεοπροεδρικών.Κατά του Στέφανου Κασσελάκη, υπενθυμίζοντας τα άρθρα του καταστατικού., ανέφερε στην «Εφημερίδα των Συντακτών».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.