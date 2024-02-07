Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σήμερα τηλεδιάσκεψη με τους επικεφαλής των Πρεσβειών και των Μονίμων Αντιπροσωπειών της Ελλάδας στο εξωτερικό, συνεχίζοντας για τρίτο διαδοχικό έτος μία πρωτοβουλία που καθιερώθηκε το 2022.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, στην οποία συμμετείχε και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, έγινε ανασκόπηση των πεπραγμένων της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής το περασμένο έτος και αποτίμηση της εικόνας της χώρας στην διεθνή σκηνή, ενώ εξετάστηκαν οι πολυεπίπεδες προκλήσεις στο γεωπολιτικό τοπίο που διαμορφώνουν οι συγκρούσεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Επισημάνθηκε ότι η θέση της Ελλάδας και το διπλωματικό της κεφάλαιο έχουν αναβαθμιστεί ουσιαστικά, ενώ παράλληλα η ισχυρή ανάκαμψη της οικονομίας, η καλλιέργεια ενός εξωστρεφούς υποδείγματος και η αξιοπιστία της χώρας αναγνωρίζονται διεθνώς.

«Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα σε μια πολύ σημαντική δημοκρατική κατάκτηση για την πατρίδα μας, που δεν είναι άλλη από την επιστολική ψήφο. Εκεί θα χρειαστούμε τη βοήθεια όλων σας, διότι τους επόμενους τρεις μήνες θα είναι ουσιαστικά ανοιχτή η πλατφόρμα εγγραφής, που θα δίνει τη δυνατότητα όχι μόνο σε όσους κατοικούν στο εξωτερικό, αλλά σε όσους και σε όσες το επιθυμούν στην Ελλάδα -εσάς σας αφορούν περισσότερο αυτοί που κατοικούν στο εξωτερικό- να εγγραφούν έτσι ώστε να μπορούν να ψηφίσουν με αυτόν τον τρόπο στις ευρωεκλογές», ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της εισαγωγικής τοποθέτησής του.

«Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και εσείς αλλά και όλο σας το προσωπικό και οι προξενικές μας αρχές να διαφημίσουν στις ελληνικές κοινότητες αυτή τη δυνατότητα. Και φυσικά να μπορούμε να διευκολύνουμε αυτούς οι οποίοι θέλουν να εγγραφούν. Η διαδικασία θα είναι αρκετά απλή. Είναι για εμάς ένα μεγάλο στοίχημα να μπορέσουμε να προσελκύσουμε στις εκλογές όσο το δυνατόν περισσότερους συμπολίτες μας», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πηγή: skai.gr

