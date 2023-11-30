Για μια «ιστορική μέρα» έκανε λόγο, η Υπουργός Εσωτερικών, Νίκη Κεραμέως στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ και την Σία Κοσιώνη, αναφερόμενη στην επιστολική ψήφο που παρουσίασε με τον Αναπληρωτή Υπουργό, Θοδωρή Λιβάνιο, σε συνέντευξη τύπου μετά την έγκρισή του από το Υπουργικό Συμβούλιο νωρίτερα σήμερα. Η ίδια αναφέρθηκε στην διαδικασία της επιστολικής ψήφου καθώς και στα επίπεδα ασφάλειάς της.

«Άμα σκεφτεί κανείς ότι είμαστε και 50 χρόνια μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας οι επόμενες ευρωεκλογές που θα γίνουν το 2024, ακριβώς 50 χρόνια μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας θα μας βρουν σε ένα τελείως διαφορετικό τοπίο και για τους απόδημους Έλληνες – δεν θα έχουν κανένα πρακτικό εμπόδιο -. Στις τελευταίες εκλογές που έγιναν ενώ είχαν αρθεί σε μεγάλο βαθμό κάποια εμπόδια νομικής φύσης μπορεί να έπρεπε ο άλλος να πάρει αεροπλάνο στην Αμερική για 2 -3 ώρες, να ταξιδέψει για να πάει στο προξενείο να ψηφίσει», τόνισε χαρακτηριστικά η ίδια.

Πώς θα λάβει τον φάκελο ο εκλογέας - Τι θα περιλαμβάνει

Η υπουργός δείχνοντας τον φάκελο εξήγησε πως θα τον λάβει όποιος εκλογέας δηλώσει 40 ημέρες πριν τις εκλογές – τέλος Απριλίου – και θα έχει μέσα 5 στοιχεία – μεταξύ άλλων ένα έντυπο οδηγιών, ένα ψηφοδέλτιο που έχει όλα τα κόμματα, στο πίσω μέρος του οποίου επιλέγεται ο ευρωβουλευτής που επιθυμεί (ο εκλογέας) και ο φάκελος επιστροφής.

Στην ερώτηση αν υπάρχει κόστος η ίδια ανέφερε πως: «o στόχος είναι όλο αυτό να είναι προπληρωμένο ή να γίνεται επιστροφή του ποσού, προκειμένου να συμμετέχουν όλοι είτε εντός είτε εκτός Ελλάδος. Η μεγάλη καινοτομία δεν είναι μόνο ότι οι απόδημουν θα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα χωρίς κανένα πρακτικό εμπόδιο αλλά αρχόμαστε και προβλέπουμε αυτό και για τους εκλογείς που βρίσκονται στην Ελλάδα πχ εποχικά εργαζόμενοι, φοιτητές. Ήταν και ένα εύλογο αίτημα της αντιπολίτευσης».

Τι ισχύει με την ασφάλεια της διαδικασίας

Ερωτηθείσα για την ασφάλεια αυτής της διαδικασίας η ίδια υπογράμμισε πως αρχικά για να ζητήσεις να σου έρθει αυτός ο φάκελος πρέπει να μπεις στο σύστημα με τους κωδικούς taxisnet σου έρχεται επιπλέον κωδικός επαλήθευσης στο κινητό το λεγόμενο OTP επομένως διασφαλίζεται η ταυτοπροσωπία του εκλογέα, δεύτερον ο εκλογέας παρακολουθεί την πορεία του φακέλου, ο φάκελος παραδίδεται μόνο στον ίδιο με συστημένη επιστολή ή σε κάποιον που ο ίδιος έχει εξουσιοδοτήσει, συμπληρώνει την υπεύθυνη δήλωση για την συμμετοχή στις εκλογές ταυτοποιείται και σε αυτό το επίπεδο είτε με αντίγραφο της ταυτότητάς του, είτε ψηφιακά».

Η ίδια πρόσθεσε πως υπάρχει ένας ευρωπαϊκός οργανισμός ο ΟΑΣΕ που έχει θέσει συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές στις χώρες που εφαρμόζουν επιστολική ψήφο σημειώνοντας πως ήμασταν από τις ελάχιστες που δεν την εφάρμοζαν .

Παράλληλα, ανέφερε πως θα ξεκινήσουν διαβουλεύσεις με τα κόμματα προτού το νομοσχέδιο τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. «Για εμάς είναι πολύ σημαντικό να γίνει διάλογος», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η κ. Κεραμέως συμπλήρωσε πως είναι μια ιστορική ευκαιρία και είναι μια απάντηση για το πως θα δώσουμε περισσότερα κίνητρα για την συμμετοχή. «Η αποχή είναι μείζον ζήτημα, πρέπει όλους να μας απασχολήσει»

Σχετικά με το αν αυτή η διαδικασία επεκταθεί και στις εθνικές εκλογές η ίδια ανέφερε: «Βήμα, βήμα, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αφορά αποκλειστικά τις Ευρωεκλογές και τα εθνικά δημοψηφίσματα.. Από εκεί και πέρα θα το δούμε στην πορεία, θα γίνει ένας εκτενής διάλογος».

Η κ. Κεραμέως τόνισε πως πρόκειται για «ένα βήμα που βαθαίνει την δημοκρατία».

Αρχές του 2024 το νομοσχέδιο στη Βουλή - Αναλυτικότερα πώς θα γίνει η διαδικασία της επιστολικής ψήφου

Το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Εκλογή Ευρωβουλευτών, Διευκόλυνση Ψήφου Εκλογέων, Εκκαθάριση Εκλογικών Καταλόγων και Λοιπές Διατάξεις» και συγκεκριμένα την καθιέρωση για πρώτη φορά στη χώρα μας της επιστολικής ψήφου, παρουσίασαν η Υπουργός Εσωτερικών, Νίκη Κεραμέως και ο Αναπληρωτής Υπουργός, Θοδωρής Λιβάνιος, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης, Αθανάσιου Μπαλέρμπα, σε συνέντευξη τύπου μετά την έγκρισή του από το Υπουργικό Συμβούλιο νωρίτερα σήμερα.

Δείτε αναλυτικά την παρουσίαση από το υπουργείο Εσωτερικών ΕΔΩ

Το νομοσχέδιο κινείται σε τέσσερις άξονες: εκλογή ευρωβουλευτών, διευκόλυνση ψήφου εκλογέων, εκκαθάριση εκλογικών καταλόγων και διευκόλυνση πρόσβασης ΑμεΑ στον προεκλογικό διάλογο.

Συγκεκριμένα για την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου, ο εκλογέας εντός επικράτειας δύναται να επιλέξει αν θα ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα με επιστολική ψήφο αντί για προσέλευση στο εκλογικό του τμήμα. Οι εκλογείς που βρίσκονται εκτός επικρατείας θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα αποκλειστικά με επιστολική ψήφο. Ο εκλογέας παραλαμβάνει το εκλογικό υλικό, ψηφίζει και αποστέλλει τον φάκελό του στην Ειδική Επιτροπή Συλλογής Επιστολικής Ψήφου στα αρμόδια Πρωτοδικεία. Οι επιστολικές ψήφοι καταμετρώνται ταυτόχρονα με τις ψήφους στην υπόλοιπη χώρα. Η επιστολική ψήφος προβλέπεται για την ώρα στην εν λόγω πρωτοβουλία μόνο για τις ευρωεκλογές και τα εθνικά δημοψηφίσματα.

Η διαδικασία έχει ως εξής:

• Δημιουργείται ηλεκτρονική πύλη για την εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους επιστολικής ψήφου.

• Ο εκλογέας κάνοντας χρήση των κωδικών του καταχωρεί την αίτησή του και συμπληρώνει τη διεύθυνση στην οποία θέλει να του αποσταλεί το εκλογικό υλικό. Το κινητό του τηλέφωνο που δηλώνει καθώς και το email του, πιστοποιούνται με συνθηματικό μιας χρήσης (OTP).

• H αίτηση γίνεται αμέσως οριστική, μόλις αυτή υποβληθεί.

• Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει 40 ημέρες πριν τη διενέργεια των εκλογών. Μέχρι εκείνη την ημερομηνία ο εκλογέας μπορεί να τροποποιήσει τη διεύθυνση παραλαβής ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, καθώς και να ακυρώσει την αίτησή του.

Ο φάκελος θα περιέχει τον φάκελο επιστροφής επιστολικής ψήφου, το φάκελο ψηφοφορίας, το ψηφοδέλτιο, έντυπο οδηγιών και κατάλογο υποψηφίων, καθώς και το έντυπο – υπεύθυνη δήλωση.

Πηγή: skai.gr

