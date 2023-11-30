«Για πρώτη φορά μετά από δύο δεκαετίες, η ανεργία στην Ελλάδα πέφτει κάτω από το 10%», δήλωσε ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Βασίλης Σπανάκης, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΙ 100,3.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Σπανάκης σημείωσε: «Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε ότι η ανεργία έπεσε στο 9,6%. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι από την ημέρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, η ανεργία έχει πέσει πάνω από 7,3%. Είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί άμα δει κανείς και τις προβλέψεις του προϋπολογισμού για το 2024, που είναι στο 10,6%, θα δει ότι είμαστε σε καλύτερα επίπεδα από αυτά που περιμέναμε. Σημαίνει ότι η αγορά εργασίας εξελίσσεται και έχουμε θετικά νέα και πρέπει να το δούμε ως ένα αποτέλεσμα συνολικής οικονομικής πολιτικής».

Επίσης, ο υφυπουργός Εργασίας υπογράμμισε, ότι αυτήν τη στιγμή υπάρχουν περιθώρια. Γι' αυτό και η πολιτική μας προσπαθεί να συνταιριάξει τις ανάγκες της αγοράς εργασίας με την εκπαίδευση και, από την πλευρά της ΔΥΠΑ, προσπαθούμε με μαθητεία να καλύψουμε κενά στην αγορά εργασίας».

Σχετικά με τις αποδοχές των εργαζομένων, ο κ. Σπανάκης τόνισε ότι οι δύο βασικοί κυβερνητικοί στόχοι, είναι να φτάσει ο μέσος μισθός στο τέλος της τετραετίας στα 1.500 ευρώ, με ταυτόχρονη αύξηση του κατώτατου μισθού λίγο κάτω από τα 1.000 ευρώ και ο δεύτερος στόχος είναι να μειωθεί η ανεργία στο 8% στο τέλος της τετραετίας. Όπως είπε, σε σχέση με το 2019, ο μέσος μισθός έχει αυξηθεί πάνω από το 14%.

Πηγή: skai.gr

